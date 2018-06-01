發人深省的 6個退休小故事

撰文: 編輯部

施昇輝 樂活大叔

投資、寫書、演講一把抓

施昇輝是中年非計畫性退休的著名人士之一。2003 年時，44 歲的他被迫離職，經過仔細地盤點家庭財務後，施昇輝決定在原有的資產基礎下，以投資專長來維持家計。15 年過去，現在的他不但經濟無虞，還積極寫書、演講，與眾多朋友分享他個人的退休生活安排與投資經驗。

15 年的退休生活，施昇輝一路走來並沒有遇到太大問題，不過卻也曾經面臨 2 大壓力。第一個壓力是擔心子女以為在家敲敲鍵盤就能賺錢，而有了錯誤的工作觀念。這段潛藏心中的擔憂，一直在孩子長大、進入職場且幾乎不碰投資後才消除。

另一個壓力是社交恐懼。在退休初期，因與以前的同事、客戶沒有共同話題而不再連絡，生活圈越來越窄，還好施昇輝沒有拒絕參加同學會，把自己完全封閉起來，後來則因旅遊、寫書、演講，社交圈不斷擴大。

阿法 甩掉渣工作

開河岸書店 體驗金錢現實

厭倦職場的一堆爛人扯事，48 歲的阿法因倦勤、不缺錢、家庭生活穩定，加上已工作 15 年可申請退休，於是決定退休。

退休至今 8 年，阿法的最大感想就是：退休生活，是從把一個碗洗乾淨開始！阿法解釋，退休前，時間多花在搖筆桿子賺錢，自己又是一個不愛家務、連盤子都洗不乾淨的人；退休後，她開始動手做家事，也開始欣賞日升月落，實在地感受著每個擦肩而過的人的呼吸。

3 年悠哉生活後，阿法發現生活缺乏重心，於是開了一家複合式咖啡的河岸書店，以滿足自己的文青魂。然而，現實與理想總是有差距，2、3 年前阿法開始有了「太早退休」的感觸。

這感觸來自於 5 年來開店賺錢不容易、眼看很多同輩還在職場認真賺錢，以及金錢上的現實。阿法表示，對退休理財過於輕忽，準備和計畫不足，退休後也犯了退休理財的錯誤，例如拿過多金錢做投資、買房、開店、買畫、兒女留學費用等。

林奇芬 享受半職人生

專長延伸 時間彈性

工作、生活皆開心

林奇芬自認是半退休，目前過著半職人生。48 歲時，林奇芬評估本身已有足夠工作經驗，基於想有多一些自由時間做喜歡的事、擁較多私人生活，於是決定離開固定收入的工作。

2009 年退休至今約 10 年，即使曾經歷 1、2 年收入不穩定，但林奇芬肯定自己做了正確的抉擇，因為 10 年來她不僅重返校園學習、經常與朋友往來、擁有私人生活，而且工作時間彈性、自主性強，這樣的生活讓她很開心，也感謝沒遇到大的挑戰或問題。

林奇芬表示，現代人壽命長，從離開職場到真正老年，有很長一段時間可以做很多事，建議花 1～2 年打基礎，將專長、經驗延伸，來享有半職人生──即繼續發揮專長，但擁有較多的彈性與自由空間，兼顧內在滿足及財務回饋的雙重回報。

來源：《Money 錢》 2018 年 6 月

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