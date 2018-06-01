台股ETF 高檔進場照樣穩穩賺

撰文：劉宗志

自去年 5 月台股站穩萬點的「天險」關卡之後，不少投資人就開始擔心萬點崩盤的歷史重演，股市將會大幅度修正，但實際上，台股之後繼續盤堅走高，今年初一度創下 11270 點波段新高，等於僅僅半年多的時間，台股從萬點的相對高檔又漲超過 1000 點之多！

不少投資人這幾年來一路不抱股票、卻抱著「居高思危」的想法而遲未進場，這 3 年只能眼睜睜看著股市從 7 千、8 千、9 千點，再一路漲到萬點，甚至攻抵 1 萬 1 千點才拉回整理。

已經錯過前一波行情的投資人，現在要進場更怕會買在高檔，還要擔心今年來股市震盪明顯加劇；但不進場，又怕無法參與多頭行情，尤其是想要靠投資打造第二份薪水、累積財富存退休金的穩健型投資人，眼睜睜看著台股萬點看回不回，想進場卻又害怕套在高點，究竟該如何操作呢？其實，透過 ETF 進場，藉由標的指數的汰弱留強機制，即便高檔布局，無論單筆或定期定額，中長期繳出正報酬的機率都相當高！

「國際主要退休基金多已提高被動式投資的 ETF 部位到 7 成以上，可見 ETF 是非常適合作為退休理財的工具。」富邦投信董事長胡德興表示，退休理財的最佳方式就是定期定額搭配長期投資，而 ETF 則是最佳的退休理財工具。

股市震盪加劇

現階段宜採定期定額投資

他認為，由於 ETF 具備長期績效佳、成本低、風險分散的優勢，標的是一個區域、國家或是產業，不會受到單一公司營運、或是主動操作時看對指數選錯股票的窘境，因此非常適合做為資產配置時的工具。

元大投信執行副總經理黃昭棠也表示，今年景氣仍然偏「正向樂觀」，只是股市操作難度也增加，以目前股市行情處於高檔區而言，建議投資人以定期定額中長期投資方式較為穩健。

黃昭棠建議，若是以過去元大台灣 50 ETF （0050）、元大台灣高股息 ETF（0056）的歷史資料來看，每年除息後皆能完成填息，且配發利息不來自於本金。投資人若是偏好殖利率較高的 ETF 可考慮高股息或高息低波動產品，而若是希望兼具價差與息收效益，則可考慮布局台灣 50。

第一金台灣工業菁英 30 ETF 正向一倍基金經理人曾萬勝也表示，今年雖然景氣溫和復甦，但面對美國升息提速，以及國際政經局勢暗潮洶湧、陰晴不定下，個股大漲大跌可能性提高，操作風險加大。因此建議透過台股 ETF 基金進場布局，以期降低操作風險、創造勝率。

ETF 分散個股風險

持有越久勝率越高

原型 ETF 多半是以追蹤特定指數表現為主，比如台灣 50（0050）就是追蹤台灣市值最大的 50 檔龍頭公司，好處是，萬一遇到個別公司表現不佳時，其他公司的獲利往往可以彌補這部分的虧損，即使遇到最慘烈的狀況，單一家公司股票下市變壁紙，在 50 檔標的當中也只是相對微小的比例，投資人受傷有限。

不過要特別注意的是，ETF 雖然可以分散個別公司風險，但遇到系統性風險時，整體股市下跌，ETF 因為追蹤指數，也會跟著下跌，投資人這時恐怕就會套在高檔一段時間，必須要有長期抗戰的準備。

以台股還原權值來看，大盤指數已經創下歷史新高，這代表著如果投資人買進追蹤大盤指數的 ETF，即便是買在高檔而暫時套牢，只要持有的時間拉長，皆能解套並且反敗為勝。

只是，不少投資人可能無法忍受短時間的大幅下挫，像是 10 年前的金融海嘯，台股從 2008 年 5 月 20 日的 9309 波段高點，僅僅半年時間就大跌至 3955 低點，波段跌幅高達 57%，跌幅比腰斬還大，嚇壞多數投資人。然而，以還原權值來看，如果投資人能夠忍受當年的大跌且繼續持有 2 年，那麼在 2010 年 9 月就可以解套並且開始獲利。

來源：《Money 錢》 2018 年 6 月

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