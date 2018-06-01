新興市場表現轉趨觀望

撰文: 邱沁宜

原本投資人今年寄望很深的新興市場，到目前為止的表現實在令人失望。新興市場股票指數從 1 月高點下滑 10 %，比美國 S&P 500 股票指數 5% 還多一倍。

不只股市，連新興市場債也難逃一劫。去年，新興市場美元債不畏美國升息影響上漲 10%，在所有債市的表現上堪稱獨步一時，但今年表現卻比美國公債還差，足足下滑了 5%。

新興市場的匯率在 4 月以後更呈現普遍下跌 5% 走勢，如墨西哥下跌 6%、俄羅斯、巴西、土耳其下跌 8%、阿根廷更跌了 13%。很多投資人都在問，到底新興市場發生什麼事？未來又該怎麼看？

造成這一波新興市場下跌有幾個因素：

1. 選舉的不確定性。今年是新興市場選舉年，也是最有可能風雲變色的一年，如剛落幕的馬來西亞選舉，是 60 多年來反對黨首度獲勝。雖然投資人也期盼改革，但相對存在著許多不確定性。

另外，包括巴西、土耳其、墨西哥等國在隨後幾個月都將進行選舉，而且依照目前的情勢看來，反市場的候選人當選機率增加，種種的不確定性都使得市場表現欠佳。

2. 資金外流的風險。原本市場期盼，今年全球經濟同步上揚，帶動貿易成長，資金可望流入新興市場。沒想到幾個月過後，歐洲的經濟成長看起來又有稍微停滯的現象，只有美國仍然一枝獨秀，表現比其他市場來得好。而美國持續升息也帶動資金重新回流國內，造成新興市場失血的壓力倍增。

這一波新興市場的下跌，同時也讓台幣從 29 元出頭回落到將近 30 元，電子業出口匯損的壓力減輕。不過對民眾來說，進口物價上揚及出國的費用增加，也實在讓人無法開心。至於這一波新興市場的調整何時會結束，要觀察以下兩個重點：

1. 美元重新走弱。要讓資金重回非美元區，必須美元走弱，或美國經濟數據下修，快速升息的題材消失，不然就是歐洲經濟數據需要再度轉強。

2. 貿易戰與地緣政治衝突減少。近期因為貿易戰與地緣政治衝突，使得新興市場資金退潮，若中美貿易戰疑慮降低、伊朗核協議造成的中東地緣政治衝突減少，則新興市場再度轉強的可能性較高。

來源：《Money 錢》 2018 年 6 月

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