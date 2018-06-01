林義傑 不斷挑戰自我極限

人類意志多堅定？林義傑用雙腳證實了沒有極限。褪去運動家光環，於 2016 年成立超馬「SUPERACE」品牌，至今資本額已達 8 千萬元，且將再造另一新事業體，怎麼做到？只因堅持、謙遜、懂轉念。

撰文: 小花平台

曾獲世界四大極地超馬總冠軍，林義傑因為擁有超堅定意志力，像是為雙腳添了對翅膀，帶著他跑過北極、南極，橫跨全世界最大型溫帶、寒帶與熱帶型的沙漠、亞馬遜叢林，征服了 7,500 公里撒哈拉沙漠、戈壁、絲路等，締造出人類種種新紀錄。

為什麼要跑？想得到什麼？對他而言，起初只是因為好奇，想知道人為什麼可以跑 100 公里。後來，在抵達賽道終點後，那股由衷的滿溢成就感與廣闊眼界，更是讓他就此對超馬沉迷。

每一次跑步，他都能接觸到來自世界各地的人與文化，為了能與外國人流暢溝通與交流，他開始積極學英文、背單字、聽 ICRT、不恥下問…… 這些舉動讓他成為體育學院內的異類，他笑著說：「因為跑步，我有了許多與外國人交流的機會，很慶幸自己選了這條路，能有機會到世界各地認識各式各樣的人，不然會持續待在舒適圈中跨不出來。」

征服了一場又一場的極限探險，林義傑仍舊不斷地在自我超越。挑戰極限，始終是他追求的目標，沒做過永遠不知道能否攀上高峰。

自創運動品牌

推廣台灣運動產業

大學期間，林義傑認知到體育系畢業生的工作選擇少，所以也開始思考台灣這個環境能給予運動員什麼？自己又能為台灣運動產業付出些什麼？

「大部分運動員畢業後的出路就是擔任教職。在台灣，運動並沒有相關企業，父母親怎麼可能讓自己的孩子投入。身為台灣人，總是要有人去做這件事。」林義傑深有感觸地說。

基於這樣的初心，他從征戰極地的長跑健將，搖身一變成為投身運動產業的創業家，在 2012 年創立了 Kevinlin 義傑事業股份有限公司、2016 年與台灣設計師成家嘉共同成立 SUPERACE 品牌，除了設計及販售機能性運動服飾，也舉辦超馬賽事，推廣運動。6 年來，他引領團隊朝著目標前進，資本額已衝到 8,000 萬元。

訪談至此，他露出淺淺酒窩開心分享：「目前我們也正積極開發新事業體，現在先保密，預計 2 年後會對外發布。新事業是由台灣團隊組成，未來期望能公開發行，做到全球化規模，希望實現社會企業目標，為台灣運動產業盡分心力。」

為品牌注入環保理念

扛起社會企業責任

說起「社會企業」，主要是基於關懷動機，嘗試替各種社會問題創造有效、創新的解決方案，其經營動機以社會目標為主，透過產品或服務來源、營運模式、盈餘運用，進而解決現代社會可能會遇到的各種問題。基於這股使命，林義傑要透過自己的公司提供創新產品及服務，帶動台灣運動產業。

SUPERACE 矢志要成為台灣運動產業領頭羊的使命，深得台灣紡織界機能性布料大廠興采（4433）和南緯（1467）的認可，三品牌共同合作打造出各式防水、抗風、抗皺、抗撕裂、排汗、防臭、防曬等功能的科技面料運動服飾。此外，更使用南緯實業 ECO-lor 環保省水染色技術機能性紡織，為製程大幅減少 80% 排水量、60% 碳排放量。

尤其，2017 年義傑股份有限公司以 S. Café 咖啡紗內刷毛跑步外套，奪下當年度由經濟部主辦的金點設計獎。針對這款作品，設計總監成家嘉表示：「我們與南緯合作，把 TCool 的涼感奈米技術放到紗線中，不僅保留了綿的舒適性，同時還可做到調節體溫，達到吸濕、排汗、輕爽多重感受。」林義傑創立 SUPERACE，不僅是為了實現社會企業責任，從其產品製程中對環境保護的堅持，更可看出他對於守護地球的堅定理念。

來源：《Money 錢》 2018 年 6 月

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