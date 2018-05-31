堅持做對的事！王志偉讓你跟過敏say bye-bye！

文．洪寶山

鑫悅國際董事長王志偉過去在藥廠長達十五年，曾經待過諾和諾德、輝瑞等國際大廠，後來自行創業，自創保養品牌「S.i.B 肌之活源泉」，解決多數人皮膚過敏的困擾。他堅持做對的事，去掉保養品中香料、防腐劑等不必要的添加物，打造簡單、純淨的保養品牌，目前「S.i.B 肌之活源泉」在 FB 社群和電商平台佳評不斷，每年還辦粉絲見面會分享愛用心得。

「因為家裡小孩有敏感性肌膚，用了市面上的保養乳液，乾燥狀況都沒有改善，所以想要創造能有效改善敏感性肌膚的保養品牌。」憑著一份對家人關愛的單純信念，王志偉勇敢出來創業。創業第一年就遇到瓶頸，「不知道什麼原因，面膜味道改變」，但這並沒有打擊他的信心，藉此機會更是主動出擊聯繫客戶、將產品全面下架，盤查庫存之後，重新研發、驗菌，讓客戶對產品更加有信心，因此奠定品牌口碑。

面子學問大 單純保養成分獨領風騷

「S.i.B 肌之活源泉」走的是利基型的市場，只針對敏感性肌膚打造專屬的產品，國際大廠針對功效、保濕、亮白、抗皺推出一系列的保養品，王志偉帶領公司藥師及生化博士走跟大廠不一樣的路。他說：「台灣敏感性肌膚的女性，大約有三成，自覺有敏感性肌膚大約五成，這幾年氣候、環境變化，造成敏感性肌膚的狀況很多，所以市場還是很大。」

「過多的刺激對皮膚都是一種負擔」，王志偉認為，不管男生女生，挑選保養品最重要在於「單純」，單是「簡單」，純是「純淨」，「只添加肌膚所要的成分，不需要的東西，包含防腐劑、香料，會刺激皮膚的、不好的原料，都拿掉。」這就是 S.i.B 保養品牌的精神。

王志偉以精華組產品為例，只有白麻花和油脂兩種簡單的成分，沒有其他增加肌膚負擔的合成添加物。他也說明，一般男生較懶惰，「其實簡單的保養，肌膚就會有很大的改變」，只要洗完臉後，輕輕抹上 S.i.B 精華油，可以有很好的保濕和滋潤效果。

只是把香料和防腐劑拿掉，大廠不也做得到？王志偉不諱言，大廠當然可以做到，但是會有很大的庫存壓力和運輸成本。他以面膜為例，面膜存放一年、兩年、三年，裡面的添加物就會不同，相比之下，S.i.B 的產品都是小批量生產，客戶在網路上先做預購，確定數量後，再跟工廠下單，「大家拿到的都是最新鮮的產品」，正因為如此，S.i.B 拿到二○一六年消費者安全保護協會優良品質獎的榮譽。

王志偉分析皮膚老化的兩個因素，第一是年齡，皮膚會隨年齡增長改變，第二是日曬，就是「光老化」，尤其「光老化」對肌膚影響很大，因此，要有健康的肌膚，首先要注重防曬。如果是敏感性肌膚，可以選擇物理性的防曬，先在臉上擦上一層保護膜，增加反射，減少紫外光進入，第二步驟才是正確的保養。

要怎麼選擇保養品，王志偉提供一個簡單的步驟，第一，先看標示，標示裡的成分越簡單越好，再問問看身旁的朋友有沒有用過這一款產品，聽聽它的口碑，如果不錯，試用半年，覺得可以就不要隨便更換。

訴求「油水平衡」 正確保養加強皮膚抵抗力

敏感性肌膚的朋友，王志偉建議採用「減法的保養」。所謂「減法」，第一，保養品成分要單純，第二，品項盡量要少，讓肌膚有足夠的補充、沒有過多的負擔即可。另外，在挑選保養品時，一定要先做測試，「先擦在耳後，再擦在脖子，因為比較接近我們的臉部肌膚，等十五到二十分鐘，沒有不良的反應，再擦一點在臉上，十五分鐘後沒有產生紅腫，才可以擦在臉上。」

他也提醒，隨著年齡增加，臉部肌膚會因地心引力影響下垂，塗抹保養品時，可以搭配手法輕輕地向上按摩，除了改善敏感性肌膚外，亦可達到修復、拉提的效果。

S.i.B 另一個特點是強調「油水平衡」。王志偉指出台灣人只注重保濕，受到氣候因素影響，習慣「洗臉洗兩次、三次，想把油油的感覺洗掉」，這是不正確的觀念。其實「皮膚最外層的屏障，叫做皮脂膜，它是位於皮膚角質層的表面，由皮膚皮脂腺裡分泌出來的皮脂、角質細胞產生的脂質所構成。過度的清潔、不適當的保養和空氣汙染，都會破壞皮脂膜，造成敏感的狀況。」因此洗完臉皮膚變乾淨之後，可以用 S.i.B 水菁華，徹底醒膚，再補充油脂，把皮脂膜重新修復，抵抗力變好，就不怕外界的汙染。

「最基礎的保養就是水和油」，根據肌膚狀況，如果是乾性肌膚，就要更滋潤、加強保濕，如果是敏感性肌膚，S.i.B 也有很好的改善效果。他舉例，有一位朋友對光敏感，曬到太陽臉部發紅，看醫生、用很多的產品，效果都不大，使用 S.i.B 的產品才一個月，紅腫現象明顯改善。另一位女性逢秋冬換季時，臉部就會乾燥泛紅，改用 S.i.B 產品一個星期，冬季過敏現象減緩。

口碑創造效益 客戶信心需要小心呵護

S.i.B 保養品主打三十至五十歲的女性族群，以安全和品質為最高原則，客戶反應回來的 C/P 值都很高，長期建立良好的口碑及信賴度，目前在網路和電商平台做銷售，不打任何廣告，「朋友使用後，產生口碑，再介紹給朋友」，因此 S.i.B 在網路上有一群忠實的粉絲。王志偉認為，「口碑行銷雖然較慢，但是可以走得長久」，也因為口碑行銷成功，S.i.B 會定期舉辦粉絲見面會，「我們跟粉絲很像朋友，並不是在賣東西」，像上次有一個小朋友很高興，「我終於看到網路上那個叔叔了！」跟粉絲很親近，一個傳一個，拓展品牌效益。

「既然我們是 Made in Taiwan，當然要從台灣出發，提供最好的產品給台灣的朋友。」說到國際市場 S.i.B 也不缺席，預計今年進軍中國大陸的電商平台，二、三年內轉進東南亞 LAZADA 電商。王志偉認為，「網路跟口碑，可以讓 S.i.B 走得更遠、更快」，畢竟中國市場大，設點成本高，透過電商平台整合後，產品的能見度在中國市場將能快速提升，目前也有多名中國代理商探詢 S.i.B 產品。王志偉相信，堅持做對的事，以打造健康肌膚需求出發，深耕與呵護客戶的信賴度，這樣的堅定理念，將能讓 S.i.B 從台灣的品牌跨足為全世界的品牌！

王志偉

現任：鑫悅國際董事長

學歷：中山醫學大學醫技系醫檢師

美國德州大學阿靈頓分校 EMBA

經歷：醫療藥品、醫療器材，業務與行銷領域 15 年資歷

任職於歐美原開發藥廠：諾和諾德藥廠、輝瑞藥廠、葛蘭素威康藥廠

世界第一大醫療器材公司：美敦力醫療器材公司



來源：《理財周刊》 927 期

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