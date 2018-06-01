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[表一5] 國內基金淨值一覽表

金名稱                                                       107/05/31  107/05/30  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.43340   10.43420  -0.00080   -0.00767
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.40840    9.41920  -0.01080   -0.11466
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.64130    9.65300  -0.01170   -0.12121
中國信託台灣活力基金                                             17.05000   17.22000  -0.17000   -0.98722
中國信託台灣優勢基金                                             19.35000   19.50000  -0.15000   -0.76923
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.46000    9.39000   0.07000    0.74547
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.92000    8.86000   0.06000    0.67720
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.59000    9.54000   0.05000    0.52411
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.47000    9.39000   0.08000    0.85197
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.04000    9.96000   0.08000    0.80321
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.72690    9.71510   0.01180    0.12146
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.21670    9.20560   0.01110    0.12058
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.16540   10.15960   0.00580    0.05709
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.62940    9.62390   0.00550    0.05715
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.30370   10.26140   0.04230    0.41222
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.04160    9.00450   0.03710    0.41202
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.32600   11.31970   0.00630    0.05566
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.28290   10.27710   0.00580    0.05644
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.53000   10.44000   0.09000    0.86207
中國信託智能運動基金-美元                                        10.51000   10.44000   0.07000    0.67050
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97470   10.97460   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.46800    9.48030  -0.01230   -0.12974
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.23110    9.24320  -0.01210   -0.13091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.63800    9.65490  -0.01690   -0.17504
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.39170    9.40810  -0.01640   -0.17432
中國信託精穩基金                                                 18.83690   18.71030   0.12660    0.67663
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.04000   10.94000   0.10000    0.91408
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.73000   10.64000   0.09000    0.84586
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.48000   11.40000   0.08000    0.70175
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.19000   11.12000   0.07000    0.62950
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元大2001基金                                                     71.05000   71.08000  -0.03000   -0.04221
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           38.05020   38.40380  -0.35360   -0.92074
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.31890   11.31790   0.00100    0.00884
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.92300   10.86010   0.06290    0.57918
元大上證50基金                                                   30.98000   30.41000   0.57000    1.87438
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.78000   13.08000  -0.30000   -2.29358
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.93000   12.14000  -0.21000   -1.72982
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.18000   13.41000  -0.23000   -1.71514
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.26600   13.45000  -0.18400   -1.36803
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.45000   17.65600  -0.20600   -1.16674
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.31400   11.45700  -0.14300   -1.24815
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.39800   11.47500  -0.07700   -0.67102
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.17000    3.20000  -0.03000   -0.93750
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.83000   14.89000  -0.06000   -0.40296
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.30020   47.30110  -0.00090   -0.00190
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.35620   10.34990   0.00630    0.06087
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.63190    9.62600   0.00590    0.06129
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.97950    9.91550   0.06400    0.64545
元大巴西指數基金                                                  5.58900    5.53100   0.05800    1.04863
元大巴菲特基金                                                   31.03000   31.10000  -0.07000   -0.22508
元大日經225基金                                                  28.01000   27.77000   0.24000    0.86424
元大台商收成基金                                                 24.19000   24.25000  -0.06000   -0.24742
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.67000   12.77000  -0.10000   -0.78309
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.31000   35.78000   0.53000    1.48127
元大台灣中型100基金                                              33.95000   33.66000   0.29000    0.86156
元大台灣加權股價指數基金                                         24.97200   24.83400   0.13800    0.55569
元大台灣卓越50基金                                               80.71000   80.48000   0.23000    0.28579
元大台灣金融基金                                                 17.38000   17.26000   0.12000    0.69525
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.89000   30.72000   0.17000    0.55339
元大台灣高股息基金                                               26.32000   26.09000   0.23000    0.88156
元大台灣電子科技基金                                             35.74000   35.64000   0.10000    0.28058
元大全球ETF成長組合基金                                          10.40000   10.27000   0.13000    1.26582
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.72000   14.65000   0.07000    0.47782
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.58000   13.51000   0.07000    0.51813
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.55000    9.50000   0.05000    0.52632
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.74000   12.75000  -0.01000   -0.07843
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.85000   12.81200   0.03800    0.29660
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.20000    9.30000  -0.10000   -1.07527
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.04000    7.12000  -0.08000   -1.12360
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.43000    8.40000   0.03000    0.35714
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.64000    6.62000   0.02000    0.30211
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.88000    9.82400   0.05600    0.57003
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.59000   10.51000   0.08000    0.76118
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.55000    9.48000   0.07000    0.73840
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.79000   13.89000  -0.10000   -0.71994
元大全球農業商機基金                                             16.66000   16.47000   0.19000    1.15361
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.35000   10.31000   0.04000    0.38797
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
元大印尼指數基金                                                  8.88300    8.94200  -0.05900   -0.65981
元大印度指數基金                                                  9.57300    9.53800   0.03500    0.36695
元大印度基金                                                     12.65000   12.58000   0.07000    0.55644
元大多多基金                                                     22.42000   22.69000  -0.27000   -1.18995
元大多福基金                                                     61.46000   61.39000   0.07000    0.11403
元大亞太成長基金                                                  9.78000    9.84000  -0.06000   -0.60976
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.65370    8.59530   0.05840    0.67944
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.18660    7.13800   0.04860    0.68086
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.76200    9.83400  -0.07200   -0.73215
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.72000    9.77000  -0.05000   -0.51177
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.89200   10.06000  -0.16800   -1.66998
元大卓越基金                                                     52.90000   53.03000  -0.13000   -0.24514
元大店頭基金                                                      9.68000    9.72000  -0.04000   -0.41152
元大泛歐成長基金                                                  9.56000    9.42000   0.14000    1.48620
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.21760   10.21720   0.00040    0.00391
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.29110    9.31240  -0.02130   -0.22873
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.93800   31.00310  -0.06510   -0.20998
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 37.41370   37.74670  -0.33300   -0.88220
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.02360   18.86580   0.15780    0.83643
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.36740   19.68380  -0.31640   -1.60741
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.81450   38.05690  -0.24240   -0.63694
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.42100   20.31060   0.11040    0.54356
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.07050   18.26280  -0.19230   -1.05296
元大高科技基金                                                   21.81000   22.00000  -0.19000   -0.86364
元大得利貨幣市場基金                                             16.23660   16.23640   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97010   11.97000   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   14.59000   14.55000   0.04000    0.27491
元大華夏中小基金                                                  8.28000    8.37000  -0.09000   -1.07527
元大新中國基金-人民幣                                            10.70000   10.93000  -0.23000   -2.10430
元大新中國基金-美元                                              10.77900   10.97300  -0.19400   -1.76798
元大新中國基金-新台幣                                            10.46000   10.63000  -0.17000   -1.59925
元大新主流基金                                                   31.29000   31.69000  -0.40000   -1.26223
元大新東協平衡基金-美元                                           9.85000    9.91400  -0.06400   -0.64555
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.35000    9.38000  -0.03000   -0.31983
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.40400   10.32540   0.07860    0.76123
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.36720   10.29420   0.07300    0.70914
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.70180   10.58330   0.11850    1.11969
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.45690    9.35210   0.10480    1.12060
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.80370    9.82540  -0.02170   -0.22086
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.49660    9.51770  -0.02110   -0.22169
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.70350    9.70490  -0.00140   -0.01443
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.40470    9.40600  -0.00130   -0.01382
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.56800    9.58650  -0.01850   -0.19298
元大新興亞洲基金                                                 11.92000   12.01000  -0.09000   -0.74938
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.46250    9.43000   0.03250    0.34464
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.34390    9.31180   0.03210    0.34472
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.47510    9.40420   0.07090    0.75392
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.35400    9.28410   0.06990    0.75290
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08660   15.08640   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     42.77000   43.04000  -0.27000   -0.62732
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
元大實質多重資產基金-美元                                         9.65500    9.58200   0.07300    0.76185
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.92000    9.83000   0.09000    0.91556
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.66000   15.07000  -0.41000   -2.72064
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.79000   15.00000   0.79000    5.26667
元大精準中小基金                                                 23.49000   23.55000  -0.06000   -0.25478
元大摩臺基金                                                     37.81000   37.66000   0.15000    0.39830
元大標普500基金                                                  24.62000   24.32000   0.30000    1.23355
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.57000   13.74000  -0.17000   -1.23726
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.73000   30.99000   0.74000    2.38787
元大標智滬深300基金                                              18.65000   18.36000   0.29000    1.57952
元大歐洲50基金                                                   24.61000   24.50000   0.11000    0.44898
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.62930    9.58040   0.04890    0.51042
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.15130   10.15100   0.00030    0.00296
元大績效基金                                                     64.70000   65.50000  -0.80000   -1.22137
元大韓國KOSPI200基金                                             23.85000   23.74000   0.11000    0.46335
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.31000   16.43000  -0.12000   -0.73037
日盛上選基金                                                     36.73000   37.06000  -0.33000   -0.89045
日盛小而美基金                                                   19.89000   20.03000  -0.14000   -0.69895
日盛中國內需動力基金                                             11.07000   11.28000  -0.21000   -1.86170
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.60060   11.67460  -0.07400   -0.63385
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.85360    9.91640  -0.06280   -0.63329
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.88730   11.97160  -0.08430   -0.70417
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.09110   10.16250  -0.07140   -0.70258
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.74300   10.79910  -0.05610   -0.51949
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.10350    9.15110  -0.04760   -0.52016
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.93000   12.10000  -0.17000   -1.40496
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.17000   12.34000  -0.17000   -1.37763
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.25000   12.40000  -0.15000   -1.20968
日盛日盛基金                                                     15.48000   15.67000  -0.19000   -1.21251
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
日盛全球抗暖化基金                                               10.44000   10.34000   0.10000    0.96712
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                    9.98480    9.97470   0.01010    0.10126
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.49600    9.48650   0.00950    0.10014
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.77300    9.75370   0.01930    0.19787
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.29680    9.27850   0.01830    0.19723
日盛全球新興債券基金A                                            10.74140   10.74590  -0.00450   -0.04188
日盛全球新興債券基金B                                             8.43580    8.43930  -0.00350   -0.04147
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.40420    2.41890  -0.01470   -0.60771
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.69470    1.70520  -0.01050   -0.61576
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37420    0.37700  -0.00280   -0.74271
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26470    0.26670  -0.00200   -0.74991
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.36610   12.43990  -0.07380   -0.59325
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.60150    8.65280  -0.05130   -0.59287
日盛亞洲機會基金                                                  7.75000    7.80000  -0.05000   -0.64103
日盛首選基金                                                     18.64000   18.74000  -0.10000   -0.53362
日盛高科技基金                                                   19.62000   19.75000  -0.13000   -0.65823
日盛貨幣市場基金                                                 14.75400   14.75390   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   45.07000   45.67000  -0.60000   -1.31377
日盛精選五虎基金                                                 40.29000   40.72000  -0.43000   -1.05599
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47080   13.47060   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               36.90000   37.15000  -0.25000   -0.67295
台新MSCI中國基金                                                 22.17000   22.36000  -0.19000   -0.84973
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.42000   18.62000  -0.20000   -1.07411
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.18000   20.88000   0.30000    1.43678
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14710   14.14690   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.89070    9.91270  -0.02200   -0.22194
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.79680   10.78020   0.01660    0.15399
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.08990   10.05370   0.03620    0.36007
台新中國通基金                                                   50.98000   51.01000  -0.03000   -0.05881
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.56230    0.56640  -0.00410   -0.72387
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.88000   16.96700  -0.08700   -0.51276
台新中國精選中小基金-美元                                         0.41490    0.41750  -0.00260   -0.62275
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.47000   12.52000  -0.05000   -0.39936
台新主流基金                                                     25.61000   25.63000  -0.02000   -0.07803
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.25000   18.97000   0.28000    1.47601
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.64420    0.63640   0.00780    1.22564
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.53000   14.33000   0.20000    1.39567
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48590    0.48000   0.00590    1.22917
台新台灣中小基金                                                 39.88000   39.81000   0.07000    0.17584
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.42120    9.38470   0.03650    0.38893
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.36040    9.32300   0.03740    0.40116
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.58000    8.53000   0.05000    0.58617
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.38290   10.34130   0.04160    0.40227
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.51000    9.45000   0.06000    0.63492
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.54790   10.56250  -0.01460   -0.13822
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.27100   11.28680  -0.01580   -0.13999
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
台新印度基金                                                     15.75000   15.62000   0.13000    0.83227
台新亞美短期債券基金                                             10.94840   10.96070  -0.01230   -0.11222
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.66060    8.67340  -0.01280   -0.14758
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29440    0.29550  -0.00110   -0.37225
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.85570   11.87310  -0.01740   -0.14655
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39720    0.39860  -0.00140   -0.35123
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08040   11.08020   0.00020    0.00181
台新高股息平衡基金                                               29.95700   29.75940   0.19760    0.66399
台新智慧生活基金-美元                                            10.27360   10.20140   0.07220    0.70775
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.29000   10.19000   0.10000    0.98135
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.92650    8.96110  -0.03460   -0.38611
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.89070    8.90660  -0.01590   -0.17852
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.45350    9.49010  -0.03660   -0.38567
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.42360    9.44050  -0.01690   -0.17902
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.48390   10.48220   0.00170    0.01622
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34400    0.34460  -0.00060   -0.17411
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.92630    7.92500   0.00130    0.01640
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27340    0.27390  -0.00050   -0.18255
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.25000    6.28000  -0.03000   -0.47771
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.33000   20.31000   0.02000    0.09847
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.79800   10.69400   0.10400    0.97251
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           24.62000   25.18000  -0.56000   -2.22399
未來資產全球大消費基金                                           15.22000   15.12000   0.10000    0.66138
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.84000    8.85000  -0.01000   -0.11299
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.84440   11.86200  -0.01760   -0.14837
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.67430    9.68870  -0.01440   -0.14863
未來資產亞洲新富基金                                             22.08000   22.13000  -0.05000   -0.22594
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55390   12.55390   0.00000    0.00000
未來資產阿波羅基金                                               15.24000   15.60000  -0.36000   -2.30769
未來資產新興市場債券基金A                                         8.80160    8.81270  -0.01110   -0.12595
未來資產新興市場債券基金B                                         6.79360    6.80210  -0.00850   -0.12496
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.58000   11.59000  -0.01000   -0.08628
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.02060   11.01960   0.00100    0.00907
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.24640   10.22580   0.02060    0.20145
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.44190    9.44980  -0.00790   -0.08360
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.62100   10.62990  -0.00890   -0.08373
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.48570    8.48500   0.00070    0.00825
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.60250    9.60440  -0.00190   -0.01978
永豐中小基金                                                     56.99000   57.23000  -0.24000   -0.41936
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.78650    1.79600  -0.00950   -0.52895
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.32870    2.34100  -0.01230   -0.52542
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.48650    8.51520  -0.02870   -0.33704
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.73180   10.76810  -0.03630   -0.33711
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.01000    5.09000  -0.08000   -1.57171
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.43000   23.76000  -0.33000   -1.38889
永豐主流品牌基金                                                 18.11000   17.92000   0.19000    1.06027
永豐永豐基金                                                     36.69000   36.61000   0.08000    0.21852
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.98540    9.97870   0.00670    0.06714
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.98540    9.97860   0.00680    0.06815
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                              10.00160    9.98320   0.01840    0.18431
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                              10.00160    9.98320   0.01840    0.18431
永豐亞洲民生消費基金                                             12.44000   12.50000  -0.06000   -0.48000
永豐南非幣2021保本基金                                           12.80980   12.80700   0.00280    0.02186
永豐高科技基金                                                   27.77000   28.35000  -0.58000   -2.04586
永豐貨幣市場基金                                                 13.86850   13.86840   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.02580    2.03110  -0.00530   -0.26094
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.37910    2.38600  -0.00690   -0.28919
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.81020    7.81570  -0.00550   -0.07037
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.35030   10.35750  -0.00720   -0.06951
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.27950    7.27990  -0.00040   -0.00549
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.06480   11.06540  -0.00060   -0.00542
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.78000   10.00000  -0.22000   -2.20000
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.23000    8.45000  -0.22000   -2.60355
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               18.60000   19.02000  -0.42000   -2.20820
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.23000   53.96000   0.27000    0.50037
永豐領航科技基金                                                 44.30000   44.99000  -0.69000   -1.53367
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.61000   11.83000  -0.22000   -1.85968
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.20000   11.41000  -0.21000   -1.84049
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.12000   10.01000   0.11000    1.09890
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.14000   10.09000   0.05000    0.49554
永豐趨勢平衡基金                                                 51.28000   52.04000  -0.76000   -1.46042
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.47810   11.47700   0.00110    0.00958
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.60850    9.63560  -0.02710   -0.28125
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.73300    9.76050  -0.02750   -0.28175
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.58320    9.61070  -0.02750   -0.28614
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.66750    9.69540  -0.02790   -0.28777
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.61780    9.64470  -0.02690   -0.27891
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.87330    9.90100  -0.02770   -0.27977
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.56000    9.58690  -0.02690   -0.28059
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.72760    9.75500  -0.02740   -0.28088
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.49000   11.65000  -0.16000   -1.37339
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.66000   10.79000  -0.13000   -1.20482
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.51000   11.67000  -0.16000   -1.37104
兆豐國際中小基金                                                 16.80000   16.86000  -0.06000   -0.35587
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.85000   15.06000  -0.21000   -1.39442
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.55000   20.81000  -0.26000   -1.24940
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.69000   20.97000  -0.28000   -1.33524
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.41000   12.32000   0.09000    0.73052
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.41000   12.32000   0.09000    0.73052
兆豐國際生命科學基金                                             15.35000   15.16000   0.19000    1.25330
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.31460   10.26550   0.04910    0.47830
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.67310   10.63700   0.03610    0.33938
兆豐國際全球高股息基金                                           11.60000   11.53000   0.07000    0.60711
兆豐國際全球基金                                                 32.11000   31.89000   0.22000    0.68987
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.22430   10.22380   0.00050    0.00489
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.71920    9.73840  -0.01920   -0.19716
兆豐國際國民基金                                                 23.13000   22.95000   0.18000    0.78431
兆豐國際第一基金                                                 13.75000   13.79000  -0.04000   -0.29007
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.87570    9.89010  -0.01440   -0.14560
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.91160    7.92320  -0.01160   -0.14641
兆豐國際萬全基金                                                 21.23000   21.29000  -0.06000   -0.28182
兆豐國際電子基金                                                 27.23000   27.35000  -0.12000   -0.43876
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.14000    8.07000   0.07000    0.86741
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.75000   21.75000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.01000   17.13000  -0.12000   -0.70053
兆豐國際豐台灣基金                                               32.84000   32.60000   0.24000    0.73620
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48940   12.48930   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.39000   11.33000   0.06000    0.52957
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.03150   11.02820   0.00330    0.02992
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.89240   11.89430  -0.00190   -0.01597
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.67780   10.67900  -0.00120   -0.01124
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.45040   11.44610   0.00430    0.03757
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.17900    8.17660   0.00240    0.02935
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.56770    9.56970  -0.00200   -0.02090
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.07770    9.07870  -0.00100   -0.01101
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.07050    9.06660   0.00390    0.04302
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.38480    9.38570  -0.00090   -0.00959
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.19000   11.17000   0.02000    0.17905
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.44000    9.40000   0.04000    0.42553
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.55000   10.53000   0.02000    0.18993
合庫全球新興市場基金                                              9.37000    9.42000  -0.05000   -0.53079
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.64000   10.67000  -0.03000   -0.28116
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.14000   10.17000  -0.03000   -0.29499
合庫貨幣市場基金                                                 10.11920   10.11910   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.60880    9.62060  -0.01180   -0.12265
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.87160    9.88410  -0.01250   -0.12647
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.13300   10.13740  -0.00440   -0.04340
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.63140   11.64600  -0.01460   -0.12536
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.59520   13.60420  -0.00900   -0.06616
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.10350    9.11360  -0.01010   -0.11082
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.73420    9.74640  -0.01220   -0.12517
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.06800    8.07150  -0.00350   -0.04336
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.06490    9.07660  -0.01170   -0.12890
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.36340   10.37070  -0.00730   -0.07039
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.43000   10.35000   0.08000    0.77295
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.38000   10.29000   0.09000    0.87464
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.21000   10.17000   0.04000    0.39331
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.17000   10.11000   0.06000    0.59347
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.91640   10.91550   0.00090    0.00825
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.55520   10.55450   0.00070    0.00663
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.12910   10.10750   0.02160    0.21370
安聯中國東協基金                                                 16.00000   16.11000  -0.11000   -0.68281
安聯中國策略基金                                                 15.57000   15.83000  -0.26000   -1.64245
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.72000   14.88000  -0.16000   -1.07527
安聯中華新思路基金-美元                                          14.68000   14.84000  -0.16000   -1.07817
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.42000   13.55000  -0.13000   -0.95941
安聯台灣大壩基金                                                 28.28000   28.12000   0.16000    0.56899
安聯台灣科技基金                                                 47.98000   47.76000   0.22000    0.46064
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47840   12.47820   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 31.39000   31.23000   0.16000    0.51233
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08830   10.08260   0.00570    0.05653
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.02690   15.01640   0.01050    0.06992
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.67170    9.68930  -0.01760   -0.18164
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.50000   11.46000   0.04000    0.34904
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.49000   11.42000   0.07000    0.61296
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.07480   12.07320   0.00160    0.01325
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.09180   10.08820   0.00360    0.03569
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.22180   12.21580   0.00600    0.04912
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.53640    9.59270  -0.05630   -0.58690
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.39240    9.42890  -0.03650   -0.38711
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.09430    9.12870  -0.03440   -0.37683
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.67000   11.65000   0.02000    0.17167
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.28000   11.24000   0.04000    0.35587
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.48000   11.47000   0.01000    0.08718
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.84180   11.84950  -0.00770   -0.06498
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.88470   10.88770  -0.00300   -0.02755
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.56170   10.56230  -0.00060   -0.00568
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.94700    9.01550  -0.06850   -0.75980
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.75410    8.80470  -0.05060   -0.57469
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.46850    8.51550  -0.04700   -0.55193
安聯全球人口趨勢基金                                             11.34000   11.23000   0.11000    0.97952
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.48000    9.34000   0.14000    1.49893
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      34.77000   34.18000   0.59000    1.72616
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.93000    8.73000   0.20000    2.29095
安聯全球計量平衡基金                                             12.67000   12.71000  -0.04000   -0.31471
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.06000   12.06070  -0.00070   -0.00580
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.49340   10.51330  -0.01990   -0.18928
安聯全球新興市場基金                                             18.45000   18.46000  -0.01000   -0.05417
安聯全球農金趨勢基金                                              9.49000    9.40000   0.09000    0.95745
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.39000    9.34000   0.05000    0.53533
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.26000   10.19000   0.07000    0.68695
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.23000   10.15000   0.08000    0.78818
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.26000   10.19000   0.07000    0.68695
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.23000   10.15000   0.08000    0.78818
安聯亞洲動態策略基金                                             24.85000   25.05000  -0.20000   -0.79840
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.02110   10.01500   0.00610    0.06091
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.82390    9.81790   0.00600    0.06111
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.30780   83.52460  -0.21680   -0.25956
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.62200   12.66860  -0.04660   -0.36784
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             66.06300   66.23890  -0.17590   -0.26555
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.92980    9.96640  -0.03660   -0.36723
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.53400    2.53010   0.00390    0.15414
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.66790   10.66010   0.00780    0.07317
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.11600    2.11280   0.00320    0.15146
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.91390    8.90240   0.01150    0.12918
宏利台灣動力基金                                                 33.26000   33.50000  -0.24000   -0.71642
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.34080   10.34170  -0.00090   -0.00870
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.88530    9.86610   0.01920    0.19461
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.23840    8.23910  -0.00070   -0.00850
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.06850    8.05610   0.01240    0.15392
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.31000   10.18000   0.13000    1.27701
宏利全球債券組合基金                                             12.91840   12.92830  -0.00990   -0.07658
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.78130    2.77720   0.00410    0.14763
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.73540   11.70750   0.02790    0.23831
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.76520    8.74360   0.02160    0.24704
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.30160    2.29250   0.00910    0.39695
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.79010   10.73440   0.05570    0.51889
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.25700    4.26450  -0.00750   -0.17587
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.69040    0.69140  -0.00100   -0.14463
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.82000   19.83000  -0.01000   -0.05043
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.60310   11.59690   0.00620    0.05346
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.34760   10.34080   0.00680    0.06576
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.01610   10.00210   0.01400    0.13997
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.03800    9.03110   0.00690    0.07640
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.57610    8.57050   0.00560    0.06534
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.43630    8.42320   0.01310    0.15552
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.57360    8.56350   0.01010    0.11794
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.75740    2.76230  -0.00490   -0.17739
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40300    0.40370  -0.00070   -0.17340
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.18350   12.19470  -0.01120   -0.09184
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.92140    0.92220  -0.00080   -0.08675
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.52500    7.53260  -0.00760   -0.10089
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.09200    2.09550  -0.00350   -0.16702
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.30060    0.30110  -0.00050   -0.16606
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.24740    9.25510  -0.00770   -0.08320
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33880    0.33930  -0.00050   -0.14736
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63120   13.63110   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.87000    2.90000  -0.03000   -1.03448
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.80000   12.92000  -0.12000   -0.92879
宏利臺灣股息收益基金                                             29.84000   29.88000  -0.04000   -0.13387
宏利澳幣保本基金                                                 11.96580   11.95570   0.01010    0.08448
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.27000    9.29000  -0.02000   -0.21529
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.98000   10.95000   0.03000    0.27397
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.34000   10.29000   0.05000    0.48591
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.22000   11.37000  -0.15000   -1.31926
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.58000   11.72000  -0.14000   -1.19454
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.24000   10.34000  -0.10000   -0.96712
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.78000   11.90000  -0.12000   -1.00840
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.87580    9.95770  -0.08190   -0.82248
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.83880    9.93900  -0.10020   -1.00815
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.00780    9.06780  -0.06000   -0.66168
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.54550   10.61570  -0.07020   -0.66128
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.07000    9.00000   0.07000    0.77778
貝萊德新台幣基金                                                 12.92620   12.92610   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   25.82000   25.90000  -0.08000   -0.30888
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.18680   11.18150   0.00530    0.04740
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.21490   10.16890   0.04600    0.45236
保德信大中華基金                                                 30.92000   31.29000  -0.37000   -1.18249
保德信中小型股基金                                               48.91000   49.13000  -0.22000   -0.44779
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.34000   10.57000  -0.23000   -2.17597
保德信中國中小基金-美元                                          10.70000   10.90000  -0.20000   -1.83486
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.06000   10.23000  -0.17000   -1.66178
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.68340    9.74080  -0.05740   -0.58927
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.68280    9.73980  -0.05700   -0.58523
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.78540    9.84560  -0.06020   -0.61144
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.48350   10.54800  -0.06450   -0.61149
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.01000   10.16000  -0.15000   -1.47638
保德信中國品牌基金-美元                                           9.86000   10.01000  -0.15000   -1.49850
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.73000   10.90000  -0.17000   -1.55963
保德信台商全方位基金                                             39.32000   39.43000  -0.11000   -0.27898
保德信全球中小基金                                               30.11000   29.77000   0.34000    1.14209
保德信全球消費商機基金                                           17.57000   17.44000   0.13000    0.74541
保德信全球基礎建設基金                                           12.12000   11.91000   0.21000    1.76322
保德信全球資源基金                                                8.22000    8.01000   0.21000    2.62172
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.57000    9.47000   0.10000    1.05597
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.90000   30.53000   0.37000    1.21192
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.85620    9.84050   0.01570    0.15954
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.56720   10.55000   0.01720    0.16303
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.11410    9.08040   0.03370    0.37113
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.76040    9.72440   0.03600    0.37020
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.28840    8.28320   0.00520    0.06278
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.78720   10.78050   0.00670    0.06215
保德信亞太基金                                                   22.12000   22.39000  -0.27000   -1.20590
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.54710    8.55240  -0.00530   -0.06197
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.18540   11.19230  -0.00690   -0.06165
保德信店頭市場基金                                               36.00000   35.92000   0.08000    0.22272
保德信拉丁美洲基金                                                6.60000    6.57000   0.03000    0.45662
保德信金平衡基金                                                 29.71000   29.63000   0.08000    0.27000
保德信金滿意基金                                                 42.62000   42.59000   0.03000    0.07044
保德信科技島基金                                                 26.59000   26.65000  -0.06000   -0.22514
保德信高成長基金                                                 97.37000   97.36000   0.01000    0.01027
保德信第一基金                                                   28.11000   28.15000  -0.04000   -0.14210
保德信貨幣市場基金                                               15.75160   15.75150   0.00010    0.00063
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.61730   10.53950   0.07780    0.73818
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.52170   10.42230   0.09940    0.95372
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.88090   10.81470   0.06620    0.61213
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.09610   10.01340   0.08270    0.82589
保德信新世紀基金                                                 10.30000   10.21000   0.09000    0.88149
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.10540    8.10050   0.00490    0.06049
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.77080   10.76430   0.00650    0.06038
保德信新興趨勢組合基金                                           11.49000   11.38000   0.11000    0.96661
保德信瑞騰基金                                                   15.53300   15.53320  -0.00020   -0.00129
保德信歐洲組合基金                                               10.48000   10.28000   0.20000    1.94553
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.82970    9.83840  -0.00870   -0.08843
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.98240    9.99150  -0.00910   -0.09108
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.74000    9.74400  -0.00400   -0.04105
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.80530    9.80950  -0.00420   -0.04282
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.85260    9.86530  -0.01270   -0.12873
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.85270    9.86540  -0.01270   -0.12873
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.83660    9.84630  -0.00970   -0.09851
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.83670    9.84640  -0.00970   -0.09851
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.85460    9.85940  -0.00480   -0.04868
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.70210    9.72190  -0.01980   -0.20366
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.65010    9.66730  -0.01720   -0.17792
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.96560    1.97130  -0.00570   -0.28915
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.63680    2.64470  -0.00790   -0.29871
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30770    0.30840  -0.00070   -0.22698
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44860    0.44960  -0.00100   -0.22242
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.73540    8.74460  -0.00920   -0.10521
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.90480   11.91460  -0.00980   -0.08225
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.62090    9.64270  -0.02180   -0.22608
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.63020   11.65620  -0.02600   -0.22306
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.07720    9.09100  -0.01380   -0.15180
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.00160   11.01830  -0.01670   -0.15157
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.17910   10.18880  -0.00970   -0.09520
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.03450   10.03810  -0.00360   -0.03586
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.17970   10.18450  -0.00480   -0.04713
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.66380   10.66890  -0.00510   -0.04780
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.06390   10.06500  -0.00110   -0.01093
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.87640    9.88460  -0.00820   -0.08296
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.10440   10.11280  -0.00840   -0.08306
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.81370    9.81700  -0.00330   -0.03362
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.94370    9.94670  -0.00300   -0.03016
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.43910   10.46410  -0.02500   -0.23891
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.41940    6.41330   0.00610    0.09511
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.82390   10.81350   0.01040    0.09618
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64110   11.64100   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.26000   20.24000   0.02000    0.09881
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4603.660004599.74000   3.92000    0.08522
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.70510   10.77230  -0.06720   -0.62382
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.90040   11.99580  -0.09540   -0.79528
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.14450   11.23240  -0.08790   -0.78256
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.60220    9.66240  -0.06020   -0.62303
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.20340   10.28520  -0.08180   -0.79532
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.99780   10.07670  -0.07890   -0.78299
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.99990   11.06890  -0.06900   -0.62337
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.74230   11.83640  -0.09410   -0.79501
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.68970   11.78190  -0.09220   -0.78256
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.63000    6.62000   0.01000    0.15106
柏瑞巨人基金                                                     12.80000   12.73000   0.07000    0.54988
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64320   13.64310   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.04000   16.00000   0.04000    0.25000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.34590   13.33370   0.01220    0.09150
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.80480   11.80820  -0.00340   -0.02879
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.44280   12.44530  -0.00250   -0.02009
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.03440    9.02610   0.00830    0.09196
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.83130    6.82510   0.00620    0.09084
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.91940    8.92190  -0.00250   -0.02802
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.56970    8.56990  -0.00020   -0.00233
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.92330   10.92540  -0.00210   -0.01922
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.44620    8.44810  -0.00190   -0.02249
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.97990   11.98330  -0.00340   -0.02837
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.56180   11.55130   0.01050    0.09090
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.61290   11.61320  -0.00030   -0.00258
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.32680   11.32900  -0.00220   -0.01942
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.05270    9.04440   0.00830    0.09177
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.96520    9.96800  -0.00280   -0.02809
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.79560    9.79590  -0.00030   -0.00306
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.71580    9.71770  -0.00190   -0.01955
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.55330    9.55540  -0.00210   -0.02198
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.08790   10.06950   0.01840    0.18273
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.99580    9.98940   0.00640    0.06407
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.92270    9.91560   0.00710    0.07160
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.01040   10.00350   0.00690    0.06898
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.99510    9.97680   0.01830    0.18343
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.87780    9.87150   0.00630    0.06382
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.83070    9.82370   0.00700    0.07126
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.91840    9.91160   0.00680    0.06861
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.06860   10.05020   0.01840    0.18308
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.99580    9.98950   0.00630    0.06307
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.92260    9.91560   0.00700    0.07060
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.01040   10.00360   0.00680    0.06798
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.99520    9.97690   0.01830    0.18342
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.87790    9.87160   0.00630    0.06382
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.83070    9.82370   0.00700    0.07126
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.91840    9.91160   0.00680    0.06861
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.61660   10.62370  -0.00710   -0.06683
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.82530   11.85010  -0.02480   -0.20928
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.28190   11.30750  -0.02560   -0.22640
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.16240    9.16850  -0.00610   -0.06653
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.92650    9.94730  -0.02080   -0.20910
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.78620    9.80850  -0.02230   -0.22735
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.33090   10.33780  -0.00690   -0.06675
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.01060   11.03370  -0.02310   -0.20936
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.89950   10.92430  -0.02480   -0.22702
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.16250    9.16860  -0.00610   -0.06653
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.92690    9.94770  -0.02080   -0.20909
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.78660    9.80890  -0.02230   -0.22734
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.36000   13.49000  -0.13000   -0.96368
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.41000   14.57000  -0.16000   -1.09815
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.58000    9.69000  -0.11000   -1.13519
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.87000    8.95000  -0.08000   -0.89385
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.04000   10.16000  -0.12000   -1.18110
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.71000   11.81000  -0.10000   -0.84674
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.03000   12.16000  -0.13000   -1.06908
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.38000   12.52000  -0.14000   -1.11821
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.65000   13.78000  -0.13000   -0.94340
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.56000   13.65000  -0.09000   -0.65934
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.10000    9.01000   0.09000    0.99889
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.38620   11.43290  -0.04670   -0.40847
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.52590    7.55680  -0.03090   -0.40890
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.49000    9.46000   0.03000    0.31712
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.45000   10.43000   0.02000    0.19175
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.33750   11.34610  -0.00860   -0.07580
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.01360   11.02990  -0.01630   -0.14778
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.19310   10.20730  -0.01420   -0.13912
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.42070    8.42700  -0.00630   -0.07476
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.52110    9.53520  -0.01410   -0.14787
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.54900    9.56230  -0.01330   -0.13909
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.59440   10.61000  -0.01560   -0.14703
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.95650    9.96400  -0.00750   -0.07527
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.17670   10.19080  -0.01410   -0.13836
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.86410    9.87870  -0.01460   -0.14779
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.09860    9.10550  -0.00690   -0.07578
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.03710    9.04930  -0.01220   -0.13482
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.57100    9.58440  -0.01340   -0.13981
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.04190   12.04360  -0.00170   -0.01412
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.55100   11.56440  -0.01340   -0.11587
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.01420   11.02610  -0.01190   -0.10793
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.28830    7.28930  -0.00100   -0.01372
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.19610    9.20690  -0.01080   -0.11730
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.83280    9.84340  -0.01060   -0.10769
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.35150   10.35290  -0.00140   -0.01352
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.03170   11.04360  -0.01190   -0.10775
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.95070    9.96230  -0.01160   -0.11644
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.29440    9.29570  -0.00130   -0.01398
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.04210   10.05290  -0.01080   -0.10743
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.13860   11.11770   0.02090    0.18799
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.71870   11.71180   0.00690    0.05891
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.80430   10.80060   0.00370    0.03426
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.22000    9.20270   0.01730    0.18799
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.80080    9.79500   0.00580    0.05921
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.80070    9.79730   0.00340    0.03470
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.04580   11.03920   0.00660    0.05979
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.93810    9.91950   0.01860    0.18751
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.29490   10.29140   0.00350    0.03401
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.54440    9.52650   0.01790    0.18790
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.37310    9.35560   0.01750    0.18705
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.02030   10.01430   0.00600    0.05991
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.56170    9.55850   0.00320    0.03348
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.14000   18.11000   0.03000    0.16565
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.93000   16.88000   0.05000    0.29621
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.88540   12.88880  -0.00340   -0.02638
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.82200   10.78930   0.03270    0.30308
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.60350   11.57230   0.03120    0.26961
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.16300   12.13100   0.03200    0.26379
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.24970   11.21890   0.03080    0.27454
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.95850    9.92840   0.03010    0.30317
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.41380   10.38570   0.02810    0.27056
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.34310   10.31590   0.02720    0.26367
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.37080   10.34240   0.02840    0.27460
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.21140   10.18390   0.02750    0.27003
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.31170   10.28350   0.02820    0.27423
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.70000   14.08000  -0.38000   -2.69886
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      30.56000   28.99000   1.57000    5.41566
國泰大中華基金                                                   21.90000   21.87000   0.03000    0.13717
國泰小龍基金                                                     16.22000   16.19000   0.03000    0.18530
國泰中小成長基金                                                 46.94000   47.04000  -0.10000   -0.21259
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.36430    4.46440  -0.10010   -2.24218
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.50000   20.84000  -0.34000   -1.63148
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.78580    0.80070  -0.01490   -1.86087
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.74500    0.75920  -0.01420   -1.87039
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.09260    2.09670  -0.00410   -0.19555
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.71060    9.70510   0.00550    0.05667
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.37240    8.36760   0.00480    0.05736
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32240    0.32320  -0.00080   -0.24752
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.41600   11.41490   0.00110    0.00964
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.77990    1.77300   0.00690    0.38917
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.20630   10.18400   0.02230    0.21897
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34450    0.34440   0.00010    0.02904
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.76730    4.89710  -0.12980   -2.65055
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.37000   22.85000  -0.48000   -2.10066
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.73850    0.75580  -0.01730   -2.28897
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.53310    3.62890  -0.09580   -2.63992
國泰中港台基金台幣級別                                           16.59000   16.94000  -0.35000   -2.06612
國泰中港台基金美元級別                                            0.55410    0.56700  -0.01290   -2.27513
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.20000   26.98000   0.22000    0.81542
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.88000   12.96000  -0.08000   -0.61728
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     35.38000   34.91000   0.47000    1.34632
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.03390   10.01310   0.02080    0.20773
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.03390   10.01310   0.02080    0.20773
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.03390   10.01310   0.02080    0.20773
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33360    0.33360   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33360    0.33360   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33360    0.33360   0.00000    0.00000
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40160   12.40150   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     29.98000   30.21000  -0.23000   -0.76134
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.24280    2.23070   0.01210    0.54243
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.55000   10.43000   0.12000    1.15053
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35070    0.34750   0.00320    0.92086
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46520    0.46530  -0.00010   -0.02149
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.20000   13.08000   0.12000    0.91743
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46700    0.46350   0.00350    0.75512
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.85000    5.75000   0.10000    1.73913
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19160    0.18900   0.00260    1.37566
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41170    0.41000   0.00170    0.41463
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37460    0.37310   0.00150    0.40204
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43510    0.43340   0.00170    0.39225
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.00000   10.95000   0.05000    0.45662
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.86000    9.81000   0.05000    0.50968
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49120    0.49390  -0.00270   -0.54667
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.03000   19.74000   0.29000    1.46910
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.94000   20.79000   0.15000    0.72150
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.39330    2.41690  -0.02360   -0.97646
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.36750   11.41910  -0.05160   -0.45187
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.35170   10.39860  -0.04690   -0.45102
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37520    0.37750  -0.00230   -0.60927
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34170    0.34380  -0.00210   -0.61082
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49450    0.50220  -0.00770   -1.53325
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.93000   11.97000  -0.04000   -0.33417
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41000    0.41220  -0.00220   -0.53372
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.49000   18.43000   0.06000    0.32556
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61530    0.61460   0.00070    0.11390
國泰科技生化基金                                                 39.31000   39.43000  -0.12000   -0.30434
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.90000   25.51000   0.39000    1.52881
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.85000   14.02000  -0.17000   -1.21255
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  38.96320   39.19740  -0.23420   -0.59749
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.43840   19.26950   0.16890    0.87651
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.64150   19.94970  -0.30820   -1.54489
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.49150   39.71080  -0.21930   -0.55224
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.57930   39.56610   0.01320    0.03336
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.64840   41.51130   0.13710    0.33027
國泰紐幣2021保本基金                                             12.01920   12.00900   0.01020    0.08494
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.29880   12.28930   0.00950    0.07730
國泰紐幣保本基金                                                 12.32080   12.32150  -0.00070   -0.00568
國泰高科技基金                                                   14.44000   14.61000  -0.17000   -1.16359
國泰國泰基金台幣I級別                                            25.05000   25.11000  -0.06000   -0.23895
國泰國泰基金台幣級別                                             25.05000   25.11000  -0.06000   -0.23895
國泰富時中國A50基金                                              20.24000   19.72000   0.52000    2.63692
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.19000   10.14000   0.05000    0.49310
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.96000    9.91000   0.05000    0.50454
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33770    0.33690   0.00080    0.23746
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45460    0.45780  -0.00320   -0.69900
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.04000   10.93000   0.11000    1.00640
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36590    0.36290   0.00300    0.82667
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.49260    0.49320  -0.00060   -0.12165
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.55000   10.48000   0.07000    0.66794
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.22000   10.15000   0.07000    0.68966
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34970    0.34810   0.00160    0.45964
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47080    0.47300  -0.00220   -0.46512
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.58490   10.57780   0.00710    0.06712
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.71370    7.70850   0.00520    0.06746
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35750    0.35740   0.00010    0.02798
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25670    0.25710  -0.00040   -0.15558
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.07000   12.14000  -0.07000   -0.57661
國泰新興市場基金美元級別                                          0.40170    0.40520  -0.00350   -0.86377
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.12610    2.13620  -0.01010   -0.47280
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.42430    1.43110  -0.00680   -0.47516
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34270    0.34300  -0.00030   -0.08746
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36780    0.36810  -0.00030   -0.08150
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23190    0.23210  -0.00020   -0.08617
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.51740   10.52450  -0.00710   -0.06746
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.91510    6.91980  -0.00470   -0.06792
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.32000   14.44000  -0.12000   -0.83102
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.37000   33.80000   0.57000    1.68639
國泰價值卓越基金                                                 17.38000   17.61000  -0.23000   -1.30608
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.08000   10.92000   0.16000    1.46520
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38760    0.38280   0.00480    1.25392
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.90960   39.91420  -0.00460   -0.01152
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.99000   20.00000  -0.01000   -0.05000
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.99000   19.99000   0.00000    0.00000
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.04550   12.04280   0.00270    0.02242
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.40080    0.40160  -0.00080   -0.19920
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.62100    9.62770  -0.00670   -0.06959
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.62140    8.59020   0.03120    0.36320
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.57750   10.58480  -0.00730   -0.06897
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.57340    9.53880   0.03460    0.36273
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.11190   11.11090   0.00100    0.00900
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.17120   10.15020   0.02100    0.20689
第一金大中華基金                                                 30.18000   30.47000  -0.29000   -0.95176
第一金小型精選基金                                               43.58000   43.93000  -0.35000   -0.79672
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.21000   14.45000  -0.24000   -1.66090
第一金中國世紀基金-美元                                           9.52920    9.66040  -0.13120   -1.35812
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.53070    9.66190  -0.13120   -1.35791
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.92000   11.05000  -0.13000   -1.17647
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.92000   11.04000  -0.12000   -1.08696
第一金中概平衡基金                                               27.59000   27.55000   0.04000    0.14519
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23520   15.23500   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.67900  177.67700   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.00760   13.88670   0.12090    0.87062
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.00790   13.88720   0.12070    0.86915
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.11000   12.97000   0.14000    1.07941
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.11000   12.97000   0.14000    1.07941
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.86950    9.84960   0.01990    0.20204
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.87140    9.85160   0.01980    0.20098
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.43160    9.40140   0.03020    0.32123
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.45560    9.42530   0.03030    0.32148
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.24080   10.22040   0.02040    0.19960
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.79190    9.76050   0.03140    0.32170
第一金全球大趨勢基金                                             23.57000   23.39000   0.18000    0.76956
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.08430    8.02000   0.06430    0.80175
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.80050    5.75430   0.04620    0.80288
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.25840    9.14180   0.11660    1.27546
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.25950    9.14290   0.11660    1.27531
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.03000    8.92000   0.11000    1.23318
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.03000    8.92000   0.11000    1.23318
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.49140    9.37190   0.11950    1.27509
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.49260    9.37320   0.11940    1.27384
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.26000    9.14000   0.12000    1.31291
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.26000    9.14000   0.12000    1.31291
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.62550    8.54600   0.07950    0.93026
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.09150    9.99850   0.09300    0.93014
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.73730    9.72710   0.01020    0.10486
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.73750    9.72740   0.01010    0.10383
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.02930    8.01820   0.01110    0.13844
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.86640    8.85060   0.01580    0.17852
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.86660    8.85080   0.01580    0.17851
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.00310   10.99160   0.01150    0.10463
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.00390   10.99240   0.01150    0.10462
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.92510    9.91130   0.01380    0.13924
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.60960   14.58360   0.02600    0.17828
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.64630   14.69050  -0.04420   -0.30087
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.66430   14.70860  -0.04430   -0.30118
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.47000   13.48000  -0.01000   -0.07418
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.49000   13.50000  -0.01000   -0.07407
第一金亞洲科技基金                                               20.86000   21.05000  -0.19000   -0.90261
第一金亞洲新興市場基金                                           13.81000   13.92000  -0.11000   -0.79023
第一金店頭市場基金                                               11.10000   11.21000  -0.11000   -0.98127
第一金創新趨勢基金                                               28.29000   28.70000  -0.41000   -1.42857
第一金電子基金                                                   37.67000   37.95000  -0.28000   -0.73781
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.41000   19.42000  -0.01000   -0.05149
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.78000   19.95000  -0.17000   -0.85213
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.75000   10.06000  -0.31000   -3.08151
統一大中華中小基金(美元)                                          9.55000    9.86000  -0.31000   -3.14402
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.74000   14.16000  -0.42000   -2.96610
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
統一大東協高股息基金(新台幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金                                                   34.93000   34.80000   0.13000    0.37356
統一大龍印基金                                                   16.50000   16.61000  -0.11000   -0.66225
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.93000   10.16000  -0.23000   -2.26378
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.73000    9.96000  -0.23000   -2.30924
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.77000   11.00000  -0.23000   -2.09091
統一中小基金                                                     29.43000   29.97000  -0.54000   -1.80180
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.55490    9.58430  -0.02940   -0.30675
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.55250    9.58300  -0.03050   -0.31827
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.14450    9.16490  -0.02040   -0.22259
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.18490   11.21920  -0.03430   -0.30573
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.10370   11.13910  -0.03540   -0.31780
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.63210   10.65580  -0.02370   -0.22241
統一台灣動力基金                                                 19.72000   19.97000  -0.25000   -1.25188
統一全天候基金                                                  123.39000  125.09000  -1.70000   -1.35902
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.62260    8.60100   0.02160    0.25113
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.92760    8.90630   0.02130    0.23916
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.83120    8.80250   0.02870    0.32604
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.81990    8.79780   0.02210    0.25120
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.13170    9.11000   0.02170    0.23820
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.03310    9.00380   0.02930    0.32542
統一全球債券組合基金                                             11.95630   11.96330  -0.00700   -0.05851
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.85000   15.86000  -0.01000   -0.06305
統一全球新科技基金(美元)                                         15.96000   15.98000  -0.02000   -0.12516
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.90000   14.89000   0.01000    0.06716
統一亞太基金                                                     27.19000   27.39000  -0.20000   -0.73019
統一亞洲大金磚基金                                               13.11000   13.15000  -0.04000   -0.30418
統一奔騰基金                                                     66.08000   67.06000  -0.98000   -1.46138
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64330   16.64310   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.18000   10.29000  -0.11000   -1.06900
統一強漢基金(美元)                                                9.81000    9.93000  -0.12000   -1.20846
統一強漢基金(新台幣)                                             25.13000   25.39000  -0.26000   -1.02403
統一統信基金                                                     35.42000   35.71000  -0.29000   -0.81210
統一黑馬基金                                                     66.37000   67.45000  -1.08000   -1.60119
統一新亞洲科技能源基金                                           19.69000   19.79000  -0.10000   -0.50531
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.16810    8.17580  -0.00770   -0.09418
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.24400   10.25370  -0.00970   -0.09460
統一經建基金                                                     52.21000   52.90000  -0.69000   -1.30435
統一龍馬基金                                                     75.88000   76.33000  -0.45000   -0.58955
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   25.41000   25.82000  -0.41000   -1.58792
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            52.14000   52.52000  -0.38000   -0.72353
野村中國機會基金                                                 14.67000   14.83000  -0.16000   -1.07889
野村巴西基金                                                      5.39000    5.32000   0.07000    1.31579
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.27000   12.43000  -0.16000   -1.28721
野村台灣高股息基金                                               22.50000   22.31000   0.19000    0.85164
野村台灣運籌基金                                                 39.18000   39.31000  -0.13000   -0.33070
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.71010    9.72450  -0.01440   -0.14808
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.69670    9.71040  -0.01370   -0.14109
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.70100    9.71370  -0.01270   -0.13074
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.79170    9.80620  -0.01450   -0.14787
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.76140    9.77520  -0.01380   -0.14117
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.72760    9.74040  -0.01280   -0.13141
野村平衡基金                                                     20.23000   20.29000  -0.06000   -0.29571
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.07000    8.98000   0.09000    1.00223
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.23000    9.17000   0.06000    0.65431
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.02000   12.90000   0.12000    0.93023
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.32000   10.26000   0.06000    0.58480
野村全球生技醫療基金                                             16.53000   16.28000   0.25000    1.53563
野村全球品牌基金                                                 28.69000   28.44000   0.25000    0.87904
野村全球氣候變遷基金                                              8.68000    8.61000   0.07000    0.81301
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.12000   13.03000   0.09000    0.69071
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.32000   11.27000   0.05000    0.44366
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.38000   19.26000   0.12000    0.62305
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.24000   12.19000   0.05000    0.41017
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.48470   10.48700  -0.00230   -0.02193
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.35540   10.35120   0.00420    0.04058
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.62510    9.59530   0.02980    0.31057
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.37710    9.34820   0.02890    0.30915
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.88650    8.84960   0.03690    0.41697
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.08300   11.04870   0.03430    0.31044
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.60480   10.57200   0.03280    0.31025
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.10200   10.06030   0.04170    0.41450
野村成長基金                                                     28.61000   28.41000   0.20000    0.70398
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.52380    9.60210  -0.07830   -0.81545
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.52850    9.60670  -0.07820   -0.81402
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.51840    9.57960  -0.06120   -0.63886
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.77180    9.85220  -0.08040   -0.81606
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.72520    9.80490  -0.07970   -0.81286
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.71840    9.78090  -0.06250   -0.63900
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.30000    9.43000  -0.13000   -1.37858
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.19000   13.38000  -0.19000   -1.42003
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.86230    9.86020   0.00210    0.02130
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.81590    9.81610  -0.00020   -0.00204
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.78320    9.76930   0.01390    0.14228
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.26700   10.26460   0.00240    0.02338
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.15270   10.15290  -0.00020   -0.00197
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.12470   10.11020   0.01450    0.14342
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.88820    8.89280  -0.00460   -0.05173
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.57730    9.59360  -0.01630   -0.16990
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.45640    9.48360  -0.02720   -0.28681
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.32420   13.33100  -0.00680   -0.05101
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.40640   12.42770  -0.02130   -0.17139
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.15550   10.18480  -0.02930   -0.28768
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.22080   10.20280   0.01800    0.17642
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.90760    9.89210   0.01550    0.15669
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.38050    9.35660   0.02390    0.25543
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.01120   10.98310   0.02810    0.25585
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.03500   10.00000   0.03500    0.35000
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.17960   11.15420   0.02540    0.22772
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.75390   10.72920   0.02470    0.23021
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.38580   10.35030   0.03550    0.34299
野村泰國基金                                                     42.26000   42.59000  -0.33000   -0.77483
野村高科技基金                                                   13.02000   13.23000  -0.21000   -1.58730
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.06500   10.00000   0.06500    0.65000
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.40370   10.35920   0.04450    0.42957
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.49730   10.46900   0.02830    0.27032
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.83870    9.79490   0.04380    0.44717
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.58480    9.52580   0.05900    0.61937
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.64940    9.60960   0.03980    0.41417
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.83700   11.78660   0.05040    0.42760
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.74100   12.71580   0.02520    0.19818
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.89440   10.84580   0.04860    0.44810
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.61770   10.55240   0.06530    0.61882
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.92390   10.87840   0.04550    0.41826
野村貨幣市場基金                                                 16.25040   16.25020   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.23000   16.65000  -0.42000   -2.52252
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.97090    7.96980   0.00110    0.01380
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.68220   11.68060   0.00160    0.01370
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.49000    7.47000   0.02000    0.26774
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.08000    9.10000  -0.02000   -0.21978
野村精選貨幣市場基金                                             12.07150   12.07140   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.19000   12.07000   0.12000    0.99420
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.67000   11.54000   0.13000    1.12652
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.19000   11.01000   0.18000    1.63488
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.99000    7.88000   0.11000    1.39594
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.29000   11.13000   0.16000    1.43756
野村積極成長基金                                                 12.08000   12.00000   0.08000    0.66667
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  35.56000   35.80000  -0.24000   -0.67039
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.60980    8.60050   0.00930    0.10813
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.01160    8.00850   0.00310    0.03871
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.82340    7.80910   0.01430    0.18312
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.48510   11.47250   0.01260    0.10983
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.48290   10.47880   0.00410    0.03913
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.26600   10.24720   0.01880    0.18346
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.12000   10.00000   0.12000    1.20000
野村環球基金-人民幣計價                                          15.56000   15.42000   0.14000    0.90791
野村環球基金-美元計價                                            12.34000   12.23000   0.11000    0.89943
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  16.84000   16.65000   0.19000    1.14114
野村鴻利基金                                                     23.11000   23.26000  -0.15000   -0.64488
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85040   16.85030   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.29000   21.29000   0.00000    0.00000
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.77000    9.84000  -0.07000   -0.71138
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.98000   12.90000   0.08000    0.62016
野村鑫平衡組合基金-S類型                                          9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.86000   14.90000  -0.04000   -0.26846
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.01560   10.00000   0.01560    0.15600
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.14110   13.12700   0.01410    0.10741
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.73520    9.74210  -0.00690   -0.07083
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.72290    9.73460  -0.01170   -0.12019
凱基台商天下基金                                                 13.42000   13.53000  -0.11000   -0.81301
凱基台灣精五門基金                                               21.20000   21.14000   0.06000    0.28382
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.17000   10.08000   0.09000    0.89286
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.71000    9.62000   0.09000    0.93555
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.71150   10.63410   0.07740    0.72785
凱基亞太高股息基金                                               13.17000   13.30000  -0.13000   -0.97744
凱基亞洲四金磚基金                                               17.90000   17.99000  -0.09000   -0.50028
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.65000   13.81000  -0.16000   -1.15858
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.20530   13.36270  -0.15740   -1.17791
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.69000   12.82000  -0.13000   -1.01404
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53240   11.53230   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.73000   27.50000   0.23000    0.83636
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.49000   21.25000   0.24000    1.12941
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.35190   21.16050   0.19140    0.90452
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.19000   18.27000  -0.08000   -0.43788
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   17.81900   17.92830  -0.10930   -0.60965
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.93000    7.90000   0.03000    0.37975
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.20000   11.10000   0.10000    0.90090
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.68300   11.58750   0.09550    0.82416
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.90000   10.79000   0.11000    1.01946
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.33460   11.26780   0.06680    0.59284
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.33000   11.24000   0.09000    0.80071
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.92000   12.80000   0.12000    0.93750
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.97590   12.88140   0.09450    0.73362
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.52000   14.63000  -0.11000   -0.75188
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.99000   31.64000   0.35000    1.10619
富邦NASDAQ-100基金                                               28.80000   28.61000   0.19000    0.66410
富邦上証180基金                                                  31.18000   30.54000   0.64000    2.09561
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.23670    0.23990  -0.00320   -1.33389
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.12000    7.20000  -0.08000   -1.11111
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.15000    7.35000  -0.20000   -2.72109
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 41.76000   39.71000   2.05000    5.16243
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.80170   11.92380  -0.12210   -1.02400
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.13890   11.24040  -0.10150   -0.90299
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.92000   10.97230  -0.05230   -0.47665
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.40350   10.51110  -0.10760   -1.02368
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.74000    9.82870  -0.08870   -0.90246
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.55710    9.60280  -0.04570   -0.47590
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.76140   20.82090  -0.05950   -0.28577
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.25440   11.25330   0.00110    0.00977
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.77650   10.71510   0.06140    0.57302
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.86600   12.91370  -0.04770   -0.36938
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.90390    1.91020  -0.00630   -0.32981
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.53450    9.56980  -0.03530   -0.36887
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.45850    1.46330  -0.00480   -0.32803
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.60110   11.62220  -0.02110   -0.18155
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74020    1.74060  -0.00040   -0.02298
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.09530   10.11380  -0.01850   -0.18292
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53360    1.53400  -0.00040   -0.02608
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.65000   14.72000  -0.07000   -0.47554
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.63000   23.40000   0.23000    0.98291
富邦日本東証基金                                                 22.23000   22.08000   0.15000    0.67935
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.58000   42.32000   0.26000    0.61437
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  47.87000   48.09000  -0.22000   -0.45748
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.04000   49.86000   0.18000    0.36101
富邦台灣心基金                                                   24.07000   24.16000  -0.09000   -0.37252
富邦台灣釆吉50基金                                               46.81000   46.67000   0.14000    0.29998
富邦台灣科技指數基金                                             50.64000   50.07000   0.57000    1.13841
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.99960    0.00000  39.99960    0.00000
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 39.99950    0.00000  39.99950    0.00000
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29470    0.29400   0.00070    0.23810
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.05000    9.01000   0.04000    0.44395
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.34560    2.35320  -0.00760   -0.32296
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34180    0.34160   0.00020    0.05855
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.68170   10.67510   0.00660    0.06183
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.04200    2.04850  -0.00650   -0.31731
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32890    0.32880   0.00010    0.03041
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.24810    9.24240   0.00570    0.06167
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.88000   22.79000   0.09000    0.39491
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.85000   14.86000  -0.01000   -0.06729
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.48000   28.49000  -0.01000   -0.03510
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62530   15.62520   0.00010    0.00064
富邦長紅基金                                                     69.90000   70.09000  -0.19000   -0.27108
富邦科技基金                                                     27.22000   27.42000  -0.20000   -0.72939
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.57740   39.66000  -0.08260   -0.20827
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.22740   39.59900  -0.37160   -0.93841
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        38.42640   38.67340  -0.24700   -0.63868
富邦恒生國企ETF基金                                              21.50000   21.20000   0.30000    1.41509
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.95000   13.27000  -0.32000   -2.41145
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            33.07000   31.68000   1.39000    4.38763
富邦高成長基金                                                   26.54000   26.63000  -0.09000   -0.33796
富邦基金                                                         14.23000   14.16000   0.07000    0.49435
富邦深証100基金                                                  11.21000   10.93000   0.28000    2.56176
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.40000   20.26000   0.14000    0.69102
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40200    0.40130   0.00070    0.17443
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.16900   12.15000   0.01900    0.15638
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.51440    9.49950   0.01490    0.15685
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30170    0.30120   0.00050    0.16600
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.88830    8.87440   0.01390    0.15663
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.71290    9.68060   0.03230    0.33366
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.99420    9.94040   0.05380    0.54123
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.71290    9.68060   0.03230    0.33366
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.99420    9.94040   0.05380    0.54123
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.59000   19.66000  -0.07000   -0.35605
富邦精準基金                                                     50.34000   50.43000  -0.09000   -0.17847
富邦精銳中小基金                                                 12.98000   13.10000  -0.12000   -0.91603
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.99000   20.90000   0.09000    0.43062
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.04000   20.91000   0.13000    0.62171
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.76000    7.83000  -0.07000   -0.89400
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.87000   14.63000   0.24000    1.64046
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.72000   19.68000   0.04000    0.20325
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.21820   10.29460  -0.07640   -0.74214
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.03750   11.07000  -0.03250   -0.29359
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.87800   10.88330  -0.00530   -0.04870
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.01870   10.09360  -0.07490   -0.74205
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.77790   10.80950  -0.03160   -0.29234
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.60090   10.60620  -0.00530   -0.04997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 29.98000   29.97000   0.01000    0.03337
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.96150    9.00810  -0.04660   -0.51731
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.47450    9.52220  -0.04770   -0.50093
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.26870    9.31370  -0.04500   -0.48316
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.77710    9.82750  -0.05040   -0.51285
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.76170    9.81100  -0.04930   -0.50250
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.54910    9.59550  -0.04640   -0.48356
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.60490    9.65170  -0.04680   -0.48489
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.58940    8.63270  -0.04330   -0.50158
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.59190    9.63850  -0.04660   -0.48348
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.15040    9.19310  -0.04270   -0.46448
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.51640   10.56960  -0.05320   -0.50333
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.25650   10.30630  -0.04980   -0.48320
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.84160    9.88760  -0.04600   -0.46523
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.26110    9.30420  -0.04310   -0.46323
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.65640    9.70100  -0.04460   -0.45975
富達卓越領航全球組合基金                                         14.95000   14.81000   0.14000    0.94531
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.81540    8.85610  -0.04070   -0.45957
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.49580    9.53800  -0.04220   -0.44244
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.25760    9.29730  -0.03970   -0.42701
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.88450    9.93010  -0.04560   -0.45921
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.82490    9.86860  -0.04370   -0.44282
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.61070    9.65190  -0.04120   -0.42686
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.33160    9.37120  -0.03960   -0.42257
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.65680    9.69740  -0.04060   -0.41867
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.85000   11.83000   0.02000    0.16906
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.15000   10.11000   0.04000    0.39565
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.78000    8.92000  -0.14000   -1.56951
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.80000   10.94000  -0.14000   -1.27971
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.28000   10.40000  -0.12000   -1.15385
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.57350    9.61120  -0.03770   -0.39225
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.26650    9.29210  -0.02560   -0.27550
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.79810    8.81280  -0.01470   -0.16680
富蘭克林華美中華基金                                             14.41000   14.43000  -0.02000   -0.13860
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.02000   21.18000  -0.16000   -0.75543
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.52000   20.59000  -0.07000   -0.33997
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.02000   10.94000   0.08000    0.73126
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.42000   10.33000   0.09000    0.87125
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.87950    7.84550   0.03400    0.43337
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.07950    9.04920   0.03030    0.33484
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.66530    9.63300   0.03230    0.33531
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.15950    9.12000   0.03950    0.43311
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.97880   10.96670   0.01210    0.11033
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.82550    8.81580   0.00970    0.11003
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.30660    9.29630   0.01030    0.11080
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.99680   12.98890   0.00790    0.06082
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.39670   10.39040   0.00630    0.06063
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.06320   10.05250   0.01070    0.10644
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.73940    7.73120   0.00820    0.10606
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.25270    9.24290   0.00980    0.10603
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.55550   10.53320   0.02230    0.21171
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.58270    7.56680   0.01590    0.21013
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.08210    9.06290   0.01920    0.21185
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.36160   10.34960   0.01200    0.11595
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.78940    7.78040   0.00900    0.11568
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.25680    8.25240   0.00440    0.05332
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.36080    9.36440  -0.00360   -0.03844
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.01730   10.02120  -0.00390   -0.03892
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.58930   12.58270   0.00660    0.05245
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.32000   10.28000   0.04000    0.38911
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.33000   10.27000   0.06000    0.58423
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.48000    8.57000  -0.09000   -1.05018
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.47000   10.59000  -0.12000   -1.13314
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.55000    9.52000   0.03000    0.31513
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.75000    8.71000   0.04000    0.45924
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.73000    9.69000   0.04000    0.41280
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.44000   10.52000  -0.08000   -0.76046
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.43000   10.51000  -0.08000   -0.76118
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.09000   11.18000  -0.09000   -0.80501
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.99000   10.05000  -0.06000   -0.59701
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.61000   10.68000  -0.07000   -0.65543
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.06990   13.01200   0.05790    0.44497
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.88000    9.84000   0.04000    0.40650
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.86000    9.80000   0.06000    0.61224
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.97000    9.93000   0.04000    0.40282
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.94000    9.88000   0.06000    0.60729
富蘭克林華美第一富基金                                           43.53000   44.00000  -0.47000   -1.06818
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29250   10.29240   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.68000    9.62000   0.06000    0.62370
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.98000    9.91000   0.07000    0.70636
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.65000    9.57000   0.08000    0.83595
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.95000    9.86000   0.09000    0.91278
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.50000   13.45000   0.05000    0.37175
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.49000   13.39000   0.10000    0.74683
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.25000   15.11000   0.14000    0.92654
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.92410    7.78680   0.13730    1.76324
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.17710   11.20070  -0.02360   -0.21070
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.80280    9.81330  -0.01050   -0.10700
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.01230   11.02400  -0.01170   -0.10613
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.08310    7.08460  -0.00150   -0.02117
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.34990    9.35830  -0.00840   -0.08976
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.28560   10.29490  -0.00930   -0.09034
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.65370   10.65590  -0.00220   -0.02065
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.97000   19.97000   0.00000    0.00000
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.55150   11.55060   0.00090    0.00779
復華人生目標基金                                                 41.15240   41.44010  -0.28770   -0.69426
復華大中華中小策略基金                                           10.42000   10.54000  -0.12000   -1.13852
復華中小精選基金                                                 82.76000   82.92000  -0.16000   -0.19296
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.77000    9.88000  -0.11000   -1.11336
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.11000    9.17000  -0.06000   -0.65431
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.34000   12.50000  -0.16000   -1.28000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.39000   11.54000  -0.15000   -1.29983
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.54000   11.63000  -0.09000   -0.77386
復華六年到期新興市場債券基金                                     10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
復華台灣智能基金                                                 12.54000   12.59000  -0.05000   -0.39714
復華全方位基金                                                   33.67000   34.00000  -0.33000   -0.97059
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.25000   14.22000   0.03000    0.21097
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.80000   21.71000   0.09000    0.41456
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.31000   20.30000   0.01000    0.04926
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.90000   17.80000   0.10000    0.56180
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.76000   16.63000   0.13000    0.78172
復華全球原物料基金                                                9.59000    9.45000   0.14000    1.48148
復華全球消費基金-新臺幣                                          14.02000   13.92000   0.10000    0.71839
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.46210   11.45030   0.01180    0.10305
復華全球債券基金                                                 13.48640   13.50660  -0.02020   -0.14956
復華全球債券組合基金                                             14.64000   14.64000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.35000   14.32000   0.03000    0.20950
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
復華有利貨幣市場基金                                             13.42430   13.42420   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                 14.08000   14.17000  -0.09000   -0.63514
復華亞太成長基金                                                 16.94000   16.88000   0.06000    0.35545
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.51000   10.60000  -0.09000   -0.84906
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.83000   10.90000  -0.07000   -0.64220
復華東協世紀基金                                                 13.13000   13.27000  -0.14000   -1.05501
復華南非幣長期收益基金A                                          13.21000   13.21000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金B                                           8.37000    8.37000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金A                                          13.42000   13.42000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            13.15000   13.11000   0.04000    0.30511
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.95000   12.88000   0.07000    0.54348
復華恒生基金                                                     21.96000   21.75000   0.21000    0.96552
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.13000    8.31000  -0.18000   -2.16606
復華恒生單日正向二倍基金                                         36.96000   35.50000   1.46000    4.11268
復華神盾基金                                                     28.88540   29.05970  -0.17430   -0.59980
復華高成長基金                                                   73.28000   73.84000  -0.56000   -0.75840
復華高益策略組合基金                                             12.96000   12.97000  -0.01000   -0.07710
復華貨幣市場基金                                                 14.38440   14.38430   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         19.24000   19.14000   0.10000    0.52247
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.16000   50.15000   0.01000    0.01994
復華復華基金                                                     23.01000   23.21000  -0.20000   -0.86170
復華華人世紀基金                                                 20.58000   20.83000  -0.25000   -1.20019
復華傳家二號基金                                                 32.33950   32.41970  -0.08020   -0.24738
復華傳家基金                                                     27.53980   27.90510  -0.36530   -1.30908
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.85000   14.81000   0.04000    0.27009
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.73000   11.76000  -0.03000   -0.25510
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.24000   14.26000  -0.02000   -0.14025
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.81000   18.85000  -0.04000   -0.21220
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.87000    5.86000   0.01000    0.17065
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.88000   12.86000   0.02000    0.15552
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.51000   13.49000   0.02000    0.14826
復華新興市場短期收益基金                                         10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
復華滬深300 A股基金                                              23.74000   23.26000   0.48000    2.06363
復華數位經濟基金                                                 66.64000   67.10000  -0.46000   -0.68554
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.69000   11.79000  -0.10000   -0.84818
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.80180    9.82320  -0.02140   -0.21785
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.65200    9.66980  -0.01780   -0.18408
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.95580    9.97750  -0.02170   -0.21749
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.77340    9.79140  -0.01800   -0.18383
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.75140    9.77140  -0.02000   -0.20468
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.00050   10.00030   0.00020    0.00200
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.76640    9.77490  -0.00850   -0.08696
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.01490   10.00300   0.01190    0.11896
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.76510    9.77370  -0.00860   -0.08799
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.01790   10.00600   0.01190    0.11893
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.29420    9.30640  -0.01220   -0.13109
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.00740    8.98990   0.01750    0.19466
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.75050    8.71550   0.03500    0.40158
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.41790   11.43270  -0.01480   -0.12945
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.07860   11.05710   0.02150    0.19445
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.88620   10.84270   0.04350    0.40119
景順主流基金                                                     19.09000   19.06000   0.03000    0.15740
景順台灣科技基金                                                 33.84000   33.95000  -0.11000   -0.32401
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.46000    9.41000   0.05000    0.53135
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.12000   11.06000   0.06000    0.54250
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.63000   10.57000   0.06000    0.56764
景順全球科技基金                                                 21.50000   21.34000   0.16000    0.74977
景順全球康健基金                                                 17.73000   17.48000   0.25000    1.43021
景順貨幣市場基金                                                 15.92450   15.92430   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     35.21000   35.10000   0.11000    0.31339
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.41000   15.41000   0.00000    0.00000
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.02000   13.99000   0.03000    0.21444
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.62000   10.52000   0.10000    0.95057
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.48000   10.37000   0.11000    1.06075
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.71000   10.61000   0.10000    0.94251
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.60000   10.49000   0.11000    1.04862
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.72000    9.58000   0.14000    1.46138
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.62000    9.47000   0.15000    1.58395
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.85000    9.71000   0.14000    1.44181
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.76000    9.60000   0.16000    1.66667
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.67330    8.67890  -0.00560   -0.06452
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.30620    8.32190  -0.01570   -0.18866
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.99790   11.00500  -0.00710   -0.06452
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.50720   10.52700  -0.01980   -0.18809
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.14000    8.29000  -0.15000   -1.80941
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.35000    8.57000  -0.22000   -2.56709
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.91000   12.20000  -0.29000   -2.37705
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.53100    9.53320  -0.00220   -0.02308
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.47480    9.45740   0.01740    0.18398
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.74470    9.74690  -0.00220   -0.02257
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.68880    9.67100   0.01780    0.18406
華南永昌永昌基金                                                 19.94000   19.87000   0.07000    0.35229
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.27870   14.28820  -0.00950   -0.06649
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.08000    9.97000   0.11000    1.10331
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
華南永昌全球精品基金                                             16.06000   15.88000   0.18000    1.13350
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.02000   11.96000   0.06000    0.50167
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.68000   11.60000   0.08000    0.68966
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.10000   14.04000   0.06000    0.42735
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.69000   13.60000   0.09000    0.66176
華南永昌物聯網精選基金                                           12.34000   12.24000   0.10000    0.81699
華南永昌策略報酬基金                                             10.37000   10.41000  -0.04000   -0.38425
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18820   16.18800   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.94130   24.77210   0.16920    0.68303
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92590   11.92580   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.18220   10.19270  -0.01050   -0.10301
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.55770   10.50730   0.05040    0.47967
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.93900    9.94930  -0.01030   -0.10352
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.27330   10.22330   0.05000    0.48908
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.03920   10.05260  -0.01340   -0.13330
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.34770   10.30090   0.04680    0.45433
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.89700    9.91020  -0.01320   -0.13320
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.19460   10.14900   0.04560    0.44931
華頓中小型基金                                                   27.81000   28.11000  -0.30000   -1.06724
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.69380   12.71880  -0.02500   -0.19656
華頓台灣基金                                                     34.04000   34.82000  -0.78000   -2.24009
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50820   11.50810   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             18.05000   17.89000   0.16000    0.89435
華頓全球高收益債券基金A                                          13.33820   13.32950   0.00870    0.06527
華頓全球高收益債券基金B                                           8.40530    8.39980   0.00550    0.06548
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.06000    5.99000   0.07000    1.16861
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.89670    2.94480  -0.04810   -1.63339
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.59850   13.75070  -0.15220   -1.10685
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.45250    0.45850  -0.00600   -1.30862
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.73620   11.81070  -0.07450   -0.63078
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.67960   10.75670  -0.07710   -0.71676
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.95320   10.96420  -0.01100   -0.10033
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.96200    9.97210  -0.01010   -0.10128
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.47190   11.50720  -0.03530   -0.30676
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.51150   10.54680  -0.03530   -0.33470
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.92000   12.21000  -0.29000   -2.37510
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.77000   10.98000  -0.21000   -1.91257
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.86000   12.11000  -0.25000   -2.06441
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.43310    2.43920  -0.00610   -0.25008
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.97210    1.98320  -0.01110   -0.55970
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.14600   12.13260   0.01340    0.11045
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.98500    9.97390   0.01110    0.11129
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37940    0.37920   0.00020    0.05274
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32150    0.32150   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.46000    3.52000  -0.06000   -1.70455
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.24000   16.42000  -0.18000   -1.09622
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.54000    0.55000  -0.01000   -1.81818
匯豐太平洋精典基金                                               18.10000   18.34000  -0.24000   -1.30862
匯豐台灣精典基金                                                 24.48000   24.55000  -0.07000   -0.28513
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.19000   12.04000   0.15000    1.24585
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.30000    8.18000   0.12000    1.46699
匯豐安富基金                                                     25.56000   25.57000  -0.01000   -0.03911
匯豐成功基金                                                     39.70000   39.49000   0.21000    0.53178
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.25000   11.31000  -0.06000   -0.53050
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.26000   10.30000  -0.04000   -0.38835
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.29000   11.34000  -0.05000   -0.44092
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.02000   11.08000  -0.06000   -0.54152
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.12000   11.16000  -0.04000   -0.35842
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.45240    2.45680  -0.00440   -0.17909
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.24860    2.25320  -0.00460   -0.20415
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.67300   11.68150  -0.00850   -0.07276
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.13520    8.14340  -0.00820   -0.10070
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38380    0.38470  -0.00090   -0.23395
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34660    0.34740  -0.00080   -0.23028
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.21000    7.16000   0.05000    0.69832
匯豐金磚動力基金                                                 14.31000   14.42000  -0.11000   -0.76283
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97380   14.97380   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.18000    5.11000   0.07000    1.36986
匯豐新鑽動力基金                                                 11.06000   11.20000  -0.14000   -1.25000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.51600    5.46040   0.05560    1.01824
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.04100    8.98560   0.05540    0.61654
匯豐龍鳳基金-A類型                                               52.60000   52.73000  -0.13000   -0.24654
匯豐龍鳳基金-I類型                                               52.60000   52.73000  -0.13000   -0.24654
匯豐龍騰電子基金                                                 38.69000   38.96000  -0.27000   -0.69302
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.25310   12.24500   0.00810    0.06615
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   22.31000   22.54000  -0.23000   -1.02041
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.62000   11.78000  -0.16000   -1.35823
新光中國成長基金(美元)                                           12.48000   12.64000  -0.16000   -1.26582
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.13000   12.27000  -0.14000   -1.14099
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.04260   10.03790   0.00470    0.04682
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.96700    9.97010  -0.00310   -0.03109
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.00880    9.99050   0.01830    0.18317
新光台灣富貴基金                                                 23.48000   23.17000   0.31000    1.33794
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.82000    8.79000   0.03000    0.34130
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.79000   11.70000   0.09000    0.76923
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.21000   11.09000   0.12000    1.08206
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.98340   10.01950  -0.03610   -0.36030
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.51130    9.52540  -0.01410   -0.14803
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.67180    9.70770  -0.03590   -0.36981
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.20670    9.22040  -0.01370   -0.14858
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.19000   10.16000   0.03000    0.29528
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42950   15.42930   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.64000    9.67000  -0.03000   -0.31024
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
新光亞洲精選基金-美金                                            24.43000   24.59000  -0.16000   -0.65067
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.14000   24.25000  -0.11000   -0.45361
新光兩岸優勢基金                                                 13.64000   13.81000  -0.17000   -1.23099
新光店頭基金                                                     27.69000   27.81000  -0.12000   -0.43150
新光南非幣保本基金                                               11.71000   11.71000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
新光創新科技基金                                                 16.54000   16.64000  -0.10000   -0.60096
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.76910    9.77080  -0.00170   -0.01740
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.05420   10.05600  -0.00180   -0.01790
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.72150    9.71670   0.00480    0.04940
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.34840    9.34990  -0.00150   -0.01604
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.63490    9.63600  -0.00110   -0.01142
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.30730    9.30330   0.00400    0.04300
新光澳幣八年期保本基金                                           10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
新光澳幣十年期保本基金                                           10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
新光澳幣保本基金                                                 11.82000   11.82000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.96270    9.94840   0.01430    0.14374
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.88260    9.86840   0.01420    0.14389
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.80080    9.79360   0.00720    0.07352
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.86660    9.85930   0.00730    0.07404
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.84490    9.84400   0.00090    0.00914
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.77650    9.77560   0.00090    0.00921
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.75860    9.75840   0.00020    0.00205
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.82750    9.82730   0.00020    0.00204
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.42000    7.34000   0.08000    1.08992
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.94000    8.96000  -0.02000   -0.22321
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.88220    9.92200  -0.03980   -0.40113
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.61470    9.65340  -0.03870   -0.40090
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.84060    9.88900  -0.04840   -0.48943
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.61590    9.66330  -0.04740   -0.49052
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.67720    9.72270  -0.04550   -0.46798
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.96660   10.01350  -0.04690   -0.46837
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.83420   13.87020  -0.03600   -0.25955
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.63280    8.65530  -0.02250   -0.25996
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.64860   36.86970  -0.22110   -0.59968
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.84210   38.07540  -0.23330   -0.61273
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.82500   39.04280  -0.21780   -0.55785
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.11290   11.11190   0.00100    0.00900
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.34000   10.31860   0.02140    0.20739
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.80020   13.86690  -0.06670   -0.48100
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      11.05990   11.11420  -0.05430   -0.48856
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    11.15000   11.18000  -0.03000   -0.26834
群益大印度基金-人民幣                                            13.03950   12.92200   0.11750    0.90930
群益大印度基金-美元                                              13.14890   13.03140   0.11750    0.90167
群益大印度基金-新臺幣                                            12.15000   12.01000   0.14000    1.16570
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.10310   11.96070   0.14240    1.19057
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.51440   12.36810   0.14630    1.18288
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.45000   11.30000   0.15000    1.32743
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.29930   11.16640   0.13290    1.19018
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.66170   10.53700   0.12470    1.18345
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.78000    9.65000   0.13000    1.34715
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.71210    9.59780   0.11430    1.19090
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.20070    9.09320   0.10750    1.18220
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.47000    9.34000   0.13000    1.39186
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.43640    9.32530   0.11110    1.19138
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.23890    9.13080   0.10810    1.18391
群益中小型股基金                                                 51.93000   52.17000  -0.24000   -0.46003
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.87180    9.92790  -0.05610   -0.56507
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.82670    9.88330  -0.05660   -0.57268
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.98020    9.01340  -0.03320   -0.36834
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.78460    8.83460  -0.05000   -0.56596
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.74420    8.79460  -0.05040   -0.57308
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.99170    8.02120  -0.02950   -0.36778
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.39130   11.41680  -0.02550   -0.22336
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.18280   11.20800  -0.02520   -0.22484
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.52380   10.53170  -0.00790   -0.07501
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.74850    9.82620  -0.07770   -0.79074
群益中國新機會基金N-美元                                          9.59800    9.67530  -0.07730   -0.79894
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.99000   10.05000  -0.06000   -0.59701
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.64570    8.71460  -0.06890   -0.79063
群益中國新機會基金-美元                                          10.26270   10.34530  -0.08260   -0.79843
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.54000    9.60000  -0.06000   -0.62500
群益平衡王基金                                                   19.44120   19.34170   0.09950    0.51443
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.13000    8.08000   0.05000    0.61881
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.91000    5.87000   0.04000    0.68143
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.14630   10.07200   0.07430    0.73769
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.38400   10.30880   0.07520    0.72947
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.59000    9.50000   0.09000    0.94737
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.21300    9.14560   0.06740    0.73697
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.42880    9.36050   0.06830    0.72966
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.71000    8.63000   0.08000    0.92700
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.98390    9.97900   0.00490    0.04910
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.80550    9.80060   0.00490    0.05000
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.47810    9.47340   0.00470    0.04961
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.39020    9.38550   0.00470    0.05008
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.04140   10.03640   0.00500    0.04982
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.11280   10.10770   0.00510    0.05046
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.64490    9.64010   0.00480    0.04979
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.02970   10.02470   0.00500    0.04988
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.10520   10.11130  -0.00610   -0.06033
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.41710    7.42170  -0.00460   -0.06198
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.00250    9.99500   0.00750    0.07504
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.93290    9.92580   0.00710    0.07153
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.00650    9.98910   0.01740    0.17419
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.00240    9.99490   0.00750    0.07504
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.93290    9.92580   0.00710    0.07153
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.00650    9.98910   0.01740    0.17419
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.00250    9.99500   0.00750    0.07504
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.93300    9.92580   0.00720    0.07254
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.00650    9.98910   0.01740    0.17419
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.00250    9.99500   0.00750    0.07504
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.93300    9.92580   0.00720    0.07254
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.00650    9.98910   0.01740    0.17419
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.43000   10.28000   0.15000    1.45914
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.05750   14.86700   0.19050    1.28136
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.47000   14.26000   0.21000    1.47265
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.72000   10.63000   0.09000    0.84666
群益印度中小基金N-美元                                            9.95200    9.90560   0.04640    0.46842
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.16000    9.10000   0.06000    0.65934
群益印度中小基金-人民幣                                          14.96860   14.89760   0.07100    0.47659
群益印度中小基金-美元                                            14.23400   14.16760   0.06640    0.46868
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.04000   15.93000   0.11000    0.69052
群益多利策略組合基金                                             11.49000   11.50000  -0.01000   -0.08696
群益多重收益組合基金                                             13.57000   13.57000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.51000   15.51000   0.00000    0.00000
群益安家基金                                                     27.22980   27.48590  -0.25610   -0.93175
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06810   16.06790   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             21.72000   21.37000   0.35000    1.63781
群益亞太中小基金                                                 13.78000   13.86000  -0.08000   -0.57720
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.47000   17.54000  -0.07000   -0.39909
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.64740    9.66040  -0.01300   -0.13457
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.49120    7.50130  -0.01010   -0.13464
群益店頭市場基金                                                113.85000  114.91000  -1.06000   -0.92246
群益東方盛世基金                                                  9.35000    9.41000  -0.06000   -0.63762
群益東協成長基金-人民幣                                          13.74180   13.91880  -0.17700   -1.27166
群益東協成長基金-美元                                            12.93280   13.16030  -0.22750   -1.72868
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.46000   12.63000  -0.17000   -1.34600
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.19420   11.15510   0.03910    0.35051
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.71630   10.67930   0.03700    0.34646
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.09560   10.05100   0.04460    0.44374
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.97190    9.93710   0.03480    0.35020
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.54950    9.51660   0.03290    0.34571
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.99420    8.95450   0.03970    0.44335
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.05470   10.01990   0.03480    0.34731
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.75830    9.72430   0.03400    0.34964
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.71920    9.68570   0.03350    0.34587
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.04790   10.00360   0.04430    0.44284
群益長安基金                                                     31.05000   31.13000  -0.08000   -0.25699
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.65630   14.51330   0.14300    0.98530
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.79000   13.62000   0.17000    1.24816
群益真善美基金                                                   18.11280   18.00870   0.10410    0.57805
群益馬拉松基金                                                  135.13000  135.94000  -0.81000   -0.59585
群益深証中小板基金                                               15.26000   14.94000   0.32000    2.14190
群益創新科技基金                                                 36.25000   36.77000  -0.52000   -1.41420
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.04850   10.13240  -0.08390   -0.82804
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.91560    9.99920  -0.08360   -0.83607
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                         10.05000   10.12000  -0.07000   -0.69170
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.94280   11.03410  -0.09130   -0.82743
群益華夏盛世基金-美元                                            10.93340   11.02550  -0.09210   -0.83534
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.56000   17.68000  -0.12000   -0.67873
群益奧斯卡基金                                                   30.52000   30.93000  -0.41000   -1.32557
群益新興金鑽基金-美元                                            13.16900   13.21860  -0.04960   -0.37523
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
群益葛萊美基金                                                   26.51000   26.89000  -0.38000   -1.41316
群益道瓊美國地產ETF基金                                          19.30000   19.00000   0.30000    1.57895
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.47000    8.54000  -0.07000   -0.81967
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.07000   12.86000   0.21000    1.63297
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.62160   11.64950  -0.02790   -0.23950
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.34930   11.37650  -0.02720   -0.23909
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.24470   11.26930  -0.02460   -0.21829
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.66380    8.68460  -0.02080   -0.23950
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.30240    9.32470  -0.02230   -0.23915
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.46000    8.47000  -0.01000   -0.11806
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.90510    8.92450  -0.01940   -0.21738
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
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德信大發基金                                                     30.92000   31.00000  -0.08000   -0.25806
德信中國精選成長基金                                             12.24000   12.42000  -0.18000   -1.44928
德信台灣主流中小基金                                             20.62000   20.81000  -0.19000   -0.91302
德信新興股票組合基金                                             11.41000   11.51000  -0.10000   -0.86881
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92170   11.92160   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.74380   10.75690  -0.01310   -0.12178
德信數位時代基金                                                 28.50000   28.33000   0.17000    0.60007
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64930   11.64910   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.78000   16.69000   0.09000    0.53925
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.42000   19.03000   0.39000    2.04940
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.32000    7.29000   0.03000    0.41152
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.30000   10.25000   0.05000    0.48780
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.89480    9.96000  -0.06520   -0.65462
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.95630   14.04830  -0.09200   -0.65488
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.15500    8.16660  -0.01160   -0.14204
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.21910   11.25060  -0.03150   -0.27999
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.36530   11.39740  -0.03210   -0.28164
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.85620   12.87250  -0.01630   -0.12663
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摩根大歐洲基金                                                   18.07000   17.90000   0.17000    0.94972
摩根中小基金                                                     25.84000   25.98000  -0.14000   -0.53888
摩根中國A股基金                                                  15.02000   15.22000  -0.20000   -1.31406
摩根中國A股基金(美元)                                            12.11000   12.30000  -0.19000   -1.54472
摩根中國亮點基金                                                 14.42000   14.51000  -0.09000   -0.62026
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.73500   11.83140  -0.09640   -0.81478
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.64830   12.78050  -0.13220   -1.03439
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.09330   10.19090  -0.09760   -0.95772
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.03470   13.14170  -0.10700   -0.81420
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.50300   14.65450  -0.15150   -1.03381
摩根台灣金磚基金                                                 21.32000   21.38000  -0.06000   -0.28064
摩根台灣增長基金                                                 51.86000   51.83000   0.03000    0.05788
摩根平衡基金                                                     28.12000   28.01000   0.11000    0.39272
摩根全球α基金                                                   18.92000   18.72000   0.20000    1.06838
摩根全球平衡基金                                                 15.13060   15.12950   0.00110    0.00727
摩根全球發現基金                                                 12.30000   12.19000   0.11000    0.90238
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.72200    9.72350  -0.00150   -0.01543
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.56460   10.57240  -0.00780   -0.07378
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.09730   10.10330  -0.00600   -0.05939
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.27000   11.27160  -0.00160   -0.01419
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.88360    9.88950  -0.00590   -0.05966
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.78520   10.88390  -0.09870   -0.90684
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.65650   13.78150  -0.12500   -0.90701
摩根亞洲基金                                                     57.63000   58.31000  -0.68000   -1.16618
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.69130    8.71390  -0.02260   -0.25936
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.04580   10.08070  -0.03490   -0.34621
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.99120    9.02110  -0.02990   -0.33145
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.41880   12.45010  -0.03130   -0.25140
摩根東方內需機會基金                                             18.25000   18.47000  -0.22000   -1.19112
摩根東方科技基金                                                 36.78000   37.12000  -0.34000   -0.91595
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.99000   10.12000  -0.13000   -1.28458
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.36000   10.53000  -0.17000   -1.61443
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.99000   10.14000  -0.15000   -1.47929
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.59000   11.75000  -0.16000   -1.36170
摩根金龍收成基金                                                 23.26000   23.44000  -0.18000   -0.76792
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06720   15.06710   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.86000   15.07000  -0.21000   -1.39350
摩根新金磚五國基金                                               11.39000   11.41000  -0.02000   -0.17528
摩根新絲路基金                                                   10.33000   10.42000  -0.09000   -0.86372
摩根新興35基金                                                   13.56000   13.63000  -0.07000   -0.51357
摩根新興日本基金                                                 24.93000   25.25000  -0.32000   -1.26733
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.64370    7.64590  -0.00220   -0.02877
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.86780    9.88740  -0.01960   -0.19823
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.70340    9.71160  -0.00820   -0.08444
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.78600   10.79060  -0.00460   -0.04263
摩根新興科技基金                                                 60.83000   61.11000  -0.28000   -0.45819
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.36110    8.35580   0.00530    0.06343
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.50060   10.49390   0.00670    0.06385
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.68490    8.71270  -0.02780   -0.31907
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.45880    9.51010  -0.05130   -0.53943
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.05770    9.10320  -0.04550   -0.49982
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.86020    9.89110  -0.03090   -0.31240
摩根龍揚基金                                                     34.78000   35.05000  -0.27000   -0.77033
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.97000    9.86000   0.11000    1.11562
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.81000   10.72000   0.09000    0.83955
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.70000   10.61000   0.09000    0.84826
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.86000   10.74000   0.12000    1.11732
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.33090    9.30580   0.02510    0.26972
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.19050   11.16040   0.03010    0.26970
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   27.27000   27.26000   0.01000    0.03668
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.73170   11.76280  -0.03110   -0.26439
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.10320   11.13220  -0.02900   -0.26051
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.97280    9.98520  -0.01240   -0.12418
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.37070   10.39820  -0.02750   -0.26447
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.85060    9.87620  -0.02560   -0.25921
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.84180    8.85270  -0.01090   -0.12313
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.49170   10.44410   0.04760    0.45576
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.28370   10.21600   0.06770    0.66269
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.87950    9.85700   0.02250    0.22826
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.77520    9.73280   0.04240    0.43564
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.70800    9.68590   0.02210    0.22817
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.60530    9.56370   0.04160    0.43498
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.48490   11.44840   0.03650    0.31882
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.29290   11.25470   0.03820    0.33941
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.21450   10.16190   0.05260    0.51762
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.97600   10.94110   0.03490    0.31898
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.77590   10.73950   0.03640    0.33894
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.74960    9.69940   0.05020    0.51756
聯邦金鑽平衡基金                                                 25.32940   25.47810  -0.14870   -0.58364
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15040   13.15020   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                 13.79000   13.80000  -0.01000   -0.07246
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.87040   15.86670   0.00370    0.02332
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.62380   12.75070  -0.12690   -0.99524
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.53240   12.62640  -0.09400   -0.74447
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.06100   12.15160  -0.09060   -0.74558
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.75250   11.76900  -0.01650   -0.14020
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.00780   11.01180  -0.00400   -0.03632
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.61940   10.63430  -0.01490   -0.14011
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.66780    8.67090  -0.00310   -0.03575
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聯博大利基金                                                     37.39000   37.31000   0.08000    0.21442
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.44000   15.43000   0.01000    0.06481
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.79000   12.79000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.46000   13.45000   0.01000    0.07435
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.63000   12.62000   0.01000    0.07924
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.05000    8.04000   0.01000    0.12438
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.30000   12.30000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.61000   11.67000  -0.06000   -0.51414
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.85000    9.91000  -0.06000   -0.60545
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.10000   11.98000   0.12000    1.00167
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.77000   15.70000   0.07000    0.44586
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.69000   15.61000   0.08000    0.51249
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.30000   10.20000   0.10000    0.98039
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.49000   20.42000   0.07000    0.34280
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.67000   18.60000   0.07000    0.37634
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.74000   12.68000   0.06000    0.47319
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.76000   15.71000   0.05000    0.31827
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.49000   16.43000   0.06000    0.36519
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.53000   15.48000   0.05000    0.32300
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.21000   10.16000   0.05000    0.49213
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.74000   15.69000   0.05000    0.31867
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.26000   14.22000   0.04000    0.28129
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.25000   14.20000   0.05000    0.35211
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.58000    9.54000   0.04000    0.41929
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.95000   14.90000   0.05000    0.33557
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.31000   18.33000  -0.02000   -0.10911
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.21000   17.23000  -0.02000   -0.11608
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.61000   13.63000  -0.02000   -0.14674
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.38000   14.39000  -0.01000   -0.06949
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.45000   13.47000  -0.02000   -0.14848
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.31000    8.31000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.41000   13.43000  -0.02000   -0.14892
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.63000   14.61000   0.02000    0.13689
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.59000   14.57000   0.02000    0.13727
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.67000    9.64000   0.03000    0.31120
聯博貨幣市場基金                                                 14.98670   14.98660   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.42080   10.42090  -0.00010   -0.00096
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.99050   14.00040  -0.00990   -0.07071
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.66860    7.66870  -0.00010   -0.00130
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.27000   14.30000  -0.03000   -0.20979
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.29000   14.32000  -0.03000   -0.20950
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 24.49000   24.76000  -0.27000   -1.09047
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.15000   13.29000  -0.14000   -1.05342
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.38000   14.55000  -0.17000   -1.16838
瀚亞巴西基金                                                      4.61000    4.60000   0.01000    0.21739
瀚亞外銷基金                                                     45.50000   46.00000  -0.50000   -1.08696
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.64000   10.59000   0.05000    0.47214
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.02000   10.98000   0.04000    0.36430
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.26000   10.21000   0.05000    0.48972
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.51000    9.46000   0.05000    0.52854
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.24000    9.19000   0.05000    0.54407
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.30000    9.25000   0.05000    0.54054
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.62000    9.58000   0.04000    0.41754
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.65000    9.60000   0.05000    0.52083
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.46850   10.42860   0.03990    0.38260
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.25830   10.25200   0.00630    0.06145
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.12580   12.11130   0.01450    0.11972
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.07290   10.04640   0.02650    0.26378
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.57890    7.55000   0.02890    0.38278
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.08100    8.07610   0.00490    0.06067
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.12680    8.11710   0.00970    0.11950
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.24030    7.22160   0.01870    0.25895
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.93480    8.92420   0.01060    0.11878
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.32110    9.28550   0.03560    0.38339
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.44640    9.44070   0.00570    0.06038
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.31310    9.30200   0.01110    0.11933
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.65000   10.58000   0.07000    0.66163
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.11000   11.06000   0.05000    0.45208
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.50000   10.43000   0.07000    0.67114
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.98000    9.91000   0.07000    0.70636
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.50000   10.45000   0.05000    0.47847
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.96000    9.90000   0.06000    0.60606
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.33000   13.30000   0.03000    0.22556
瀚亞印度基金-美元                                                13.47000   13.47000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.13000   29.06000   0.07000    0.24088
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.40000   12.46000  -0.06000   -0.48154
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.41000   10.47000  -0.06000   -0.57307
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.60000   11.75000  -0.15000   -1.27660
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.32000   15.53000  -0.21000   -1.35222
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.40000    9.52000  -0.12000   -1.26050
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.69000    9.84000  -0.15000   -1.52439
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.46000    9.59000  -0.13000   -1.35558
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.65000   11.72000  -0.07000   -0.59727
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.67880   11.74850  -0.06970   -0.59327
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.79510   12.87770  -0.08260   -0.64142
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.10990   11.20540  -0.09550   -0.85227
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.71540   10.79180  -0.07640   -0.70794
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.72610   11.83830  -0.11220   -0.94777
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.19720    9.25210  -0.05490   -0.59338
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.64860    9.71020  -0.06160   -0.63438
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.37230    9.45260  -0.08030   -0.84950
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.03070    9.09510  -0.06440   -0.70807
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.33890    9.42820  -0.08930   -0.94716
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.26100   14.21230   0.04870    0.34266
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.54030   10.49100   0.04930    0.46993
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.77490   10.75290   0.02200    0.20460
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.55920   12.51630   0.04290    0.34275
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.01000   11.07000  -0.06000   -0.54201
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.69000   21.72000  -0.03000   -0.13812
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54850   13.54830   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               26.02000   25.76000   0.26000    1.00932
瀚亞高科技基金                                                   64.20000   65.08000  -0.88000   -1.35218
瀚亞理財通基金                                                   27.03000   27.19000  -0.16000   -0.58845
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.53000    9.48000   0.05000    0.52743
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.98000    8.93000   0.05000    0.55991
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.15000    9.12000   0.03000    0.32895
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.15000    9.10000   0.05000    0.54945
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.92000    8.87000   0.05000    0.56370
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.19000    9.16000   0.03000    0.32751
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.16000    9.11000   0.05000    0.54885
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.43000    9.40000   0.03000    0.31915
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.43000    9.38000   0.05000    0.53305
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.88000    8.83000   0.05000    0.56625
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.05000    9.02000   0.03000    0.33259
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.05000    9.00000   0.05000    0.55556
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.87000    8.82000   0.05000    0.56689
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.17000    9.14000   0.03000    0.32823
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.13000    9.09000   0.04000    0.44004
瀚亞菁華基金                                                     24.70000   25.00000  -0.30000   -1.20000
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.12720   13.12380   0.00340    0.02591
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.42720    9.42480   0.00240    0.02546
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.46470   10.47310  -0.00840   -0.08021
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.96760   10.01270  -0.04510   -0.45043
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.73810   10.77460  -0.03650   -0.33876
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.88900    9.90250  -0.01350   -0.13633
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.01130   10.06240  -0.05110   -0.50783
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.49120    8.49800  -0.00680   -0.08002
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.79380    7.82910  -0.03530   -0.45088
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.32740    9.35910  -0.03170   -0.33871
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.47320    8.48470  -0.01150   -0.13554
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.06230    8.10340  -0.04110   -0.50719
瀚亞電通網基金                                                   16.66000   16.91000  -0.25000   -1.47842
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.60570   13.60840  -0.00270   -0.01984
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.14150   10.12580   0.01570    0.15505
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.05650   10.06630  -0.00980   -0.09735
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.51830   11.52060  -0.00230   -0.01996
瀚亞歐洲基金                                                     11.69000   11.57000   0.12000    1.03717
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