[表一5] 國內基金淨值一覽表

金名稱 107/05/31 107/05/30 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.43340 10.43420 -0.00080 -0.00767 大華銀多元特別收益平衡基金 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.40840 9.41920 -0.01080 -0.11466 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.64130 9.65300 -0.01170 -0.12121 中國信託台灣活力基金 17.05000 17.22000 -0.17000 -0.98722 中國信託台灣優勢基金 19.35000 19.50000 -0.15000 -0.76923 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.46000 9.39000 0.07000 0.74547 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.92000 8.86000 0.06000 0.67720 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.47000 9.39000 0.08000 0.85197 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.04000 9.96000 0.08000 0.80321 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.72690 9.71510 0.01180 0.12146 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.21670 9.20560 0.01110 0.12058 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.16540 10.15960 0.00580 0.05709 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.62940 9.62390 0.00550 0.05715 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30370 10.26140 0.04230 0.41222 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.04160 9.00450 0.03710 0.41202 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.32600 11.31970 0.00630 0.05566 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.28290 10.27710 0.00580 0.05644 中國信託智能運動基金-台幣 10.53000 10.44000 0.09000 0.86207 中國信託智能運動基金-美元 10.51000 10.44000 0.07000 0.67050 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97470 10.97460 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.46800 9.48030 -0.01230 -0.12974 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.23110 9.24320 -0.01210 -0.13091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.63800 9.65490 -0.01690 -0.17504 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.39170 9.40810 -0.01640 -0.17432 中國信託精穩基金 18.83690 18.71030 0.12660 0.67663 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.04000 10.94000 0.10000 0.91408 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.73000 10.64000 0.09000 0.84586 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.48000 11.40000 0.08000 0.70175 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.19000 11.12000 0.07000 0.62950 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 71.05000 71.08000 -0.03000 -0.04221 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.05020 38.40380 -0.35360 -0.92074 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.31890 11.31790 0.00100 0.00884 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.92300 10.86010 0.06290 0.57918 元大上證50基金 30.98000 30.41000 0.57000 1.87438 元大大中華TMT基金-人民幣 12.78000 13.08000 -0.30000 -2.29358 元大大中華TMT基金-新台幣 11.93000 12.14000 -0.21000 -1.72982 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.18000 13.41000 -0.23000 -1.71514 元大大中華價值指數基金-美元 13.26600 13.45000 -0.18400 -1.36803 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.45000 17.65600 -0.20600 -1.16674 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.31400 11.45700 -0.14300 -1.24815 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.39800 11.47500 -0.07700 -0.67102 元大中國平衡基金-人民幣 3.17000 3.20000 -0.03000 -0.93750 元大中國平衡基金-新台幣 14.83000 14.89000 -0.06000 -0.40296 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.30020 47.30110 -0.00090 -0.00190 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.35620 10.34990 0.00630 0.06087 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.63190 9.62600 0.00590 0.06129 元大中國機會債券基金-新台幣 9.97950 9.91550 0.06400 0.64545 元大巴西指數基金 5.58900 5.53100 0.05800 1.04863 元大巴菲特基金 31.03000 31.10000 -0.07000 -0.22508 元大日經225基金 28.01000 27.77000 0.24000 0.86424 元大台商收成基金 24.19000 24.25000 -0.06000 -0.24742 元大台灣50單日反向1倍基金 12.67000 12.77000 -0.10000 -0.78309 元大台灣50單日正向2倍基金 36.31000 35.78000 0.53000 1.48127 元大台灣中型100基金 33.95000 33.66000 0.29000 0.86156 元大台灣加權股價指數基金 24.97200 24.83400 0.13800 0.55569 元大台灣卓越50基金 80.71000 80.48000 0.23000 0.28579 元大台灣金融基金 17.38000 17.26000 0.12000 0.69525 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.89000 30.72000 0.17000 0.55339 元大台灣高股息基金 26.32000 26.09000 0.23000 0.88156 元大台灣電子科技基金 35.74000 35.64000 0.10000 0.28058 元大全球ETF成長組合基金 10.40000 10.27000 0.13000 1.26582 元大全球ETF穩健組合基金 14.72000 14.65000 0.07000 0.47782 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.58000 13.51000 0.07000 0.51813 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.74000 12.75000 -0.01000 -0.07843 元大全球不動產證券化基金-美元 12.85000 12.81200 0.03800 0.29660 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.20000 9.30000 -0.10000 -1.07527 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.04000 7.12000 -0.08000 -1.12360 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.43000 8.40000 0.03000 0.35714 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.64000 6.62000 0.02000 0.30211 元大全球股票入息基金-美元配息 9.88000 9.82400 0.05600 0.57003 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.59000 10.51000 0.08000 0.76118 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.55000 9.48000 0.07000 0.73840 元大全球新興市場精選組合基金 13.79000 13.89000 -0.10000 -0.71994 元大全球農業商機基金 16.66000 16.47000 0.19000 1.15361 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.35000 10.31000 0.04000 0.38797 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 元大印尼指數基金 8.88300 8.94200 -0.05900 -0.65981 元大印度指數基金 9.57300 9.53800 0.03500 0.36695 元大印度基金 12.65000 12.58000 0.07000 0.55644 元大多多基金 22.42000 22.69000 -0.27000 -1.18995 元大多福基金 61.46000 61.39000 0.07000 0.11403 元大亞太成長基金 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.65370 8.59530 0.05840 0.67944 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.18660 7.13800 0.04860 0.68086 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.76200 9.83400 -0.07200 -0.73215 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.89200 10.06000 -0.16800 -1.66998 元大卓越基金 52.90000 53.03000 -0.13000 -0.24514 元大店頭基金 9.68000 9.72000 -0.04000 -0.41152 元大泛歐成長基金 9.56000 9.42000 0.14000 1.48620 元大美元貨幣市場基金-美元 10.21760 10.21720 0.00040 0.00391 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.29110 9.31240 -0.02130 -0.22873 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.93800 31.00310 -0.06510 -0.20998 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.41370 37.74670 -0.33300 -0.88220 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.02360 18.86580 0.15780 0.83643 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.36740 19.68380 -0.31640 -1.60741 元大美國政府7至10年期債券基金 37.81450 38.05690 -0.24240 -0.63694 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.42100 20.31060 0.11040 0.54356 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.07050 18.26280 -0.19230 -1.05296 元大高科技基金 21.81000 22.00000 -0.19000 -0.86364 元大得利貨幣市場基金 16.23660 16.23640 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97010 11.97000 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.59000 14.55000 0.04000 0.27491 元大華夏中小基金 8.28000 8.37000 -0.09000 -1.07527 元大新中國基金-人民幣 10.70000 10.93000 -0.23000 -2.10430 元大新中國基金-美元 10.77900 10.97300 -0.19400 -1.76798 元大新中國基金-新台幣 10.46000 10.63000 -0.17000 -1.59925 元大新主流基金 31.29000 31.69000 -0.40000 -1.26223 元大新東協平衡基金-美元 9.85000 9.91400 -0.06400 -0.64555 元大新東協平衡基金-新台幣 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.40400 10.32540 0.07860 0.76123 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.36720 10.29420 0.07300 0.70914 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.70180 10.58330 0.11850 1.11969 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.45690 9.35210 0.10480 1.12060 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.80370 9.82540 -0.02170 -0.22086 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.49660 9.51770 -0.02110 -0.22169 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.70350 9.70490 -0.00140 -0.01443 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.40470 9.40600 -0.00130 -0.01382 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.56800 9.58650 -0.01850 -0.19298 元大新興亞洲基金 11.92000 12.01000 -0.09000 -0.74938 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.46250 9.43000 0.03250 0.34464 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.34390 9.31180 0.03210 0.34472 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.47510 9.40420 0.07090 0.75392 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.35400 9.28410 0.06990 0.75290 元大萬泰貨幣市場基金 15.08660 15.08640 0.00020 0.00133 元大經貿基金 42.77000 43.04000 -0.27000 -0.62732 元大實質多重資產基金-人民幣 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 元大實質多重資產基金-美元 9.65500 9.58200 0.07300 0.76185 元大實質多重資產基金-新台幣 9.92000 9.83000 0.09000 0.91556 元大滬深300單日反向1倍基金 14.66000 15.07000 -0.41000 -2.72064 元大滬深300單日正向2倍基金 15.79000 15.00000 0.79000 5.26667 元大精準中小基金 23.49000 23.55000 -0.06000 -0.25478 元大摩臺基金 37.81000 37.66000 0.15000 0.39830 元大標普500基金 24.62000 24.32000 0.30000 1.23355 元大標普500單日反向1倍基金 13.57000 13.74000 -0.17000 -1.23726 元大標普500單日正向2倍基金 31.73000 30.99000 0.74000 2.38787 元大標智滬深300基金 18.65000 18.36000 0.29000 1.57952 元大歐洲50基金 24.61000 24.50000 0.11000 0.44898 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.62930 9.58040 0.04890 0.51042 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.15130 10.15100 0.00030 0.00296 元大績效基金 64.70000 65.50000 -0.80000 -1.22137 元大韓國KOSPI200基金 23.85000 23.74000 0.11000 0.46335 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.31000 16.43000 -0.12000 -0.73037 日盛上選基金 36.73000 37.06000 -0.33000 -0.89045 日盛小而美基金 19.89000 20.03000 -0.14000 -0.69895 日盛中國內需動力基金 11.07000 11.28000 -0.21000 -1.86170 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.60060 11.67460 -0.07400 -0.63385 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.85360 9.91640 -0.06280 -0.63329 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.88730 11.97160 -0.08430 -0.70417 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.09110 10.16250 -0.07140 -0.70258 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.74300 10.79910 -0.05610 -0.51949 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.10350 9.15110 -0.04760 -0.52016 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.93000 12.10000 -0.17000 -1.40496 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.17000 12.34000 -0.17000 -1.37763 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.25000 12.40000 -0.15000 -1.20968 日盛日盛基金 15.48000 15.67000 -0.19000 -1.21251 日盛目標收益組合基金(美元) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 日盛全球抗暖化基金 10.44000 10.34000 0.10000 0.96712 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.98480 9.97470 0.01010 0.10126 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.49600 9.48650 0.00950 0.10014 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.77300 9.75370 0.01930 0.19787 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.29680 9.27850 0.01830 0.19723 日盛全球新興債券基金A 10.74140 10.74590 -0.00450 -0.04188 日盛全球新興債券基金B 8.43580 8.43930 -0.00350 -0.04147 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.40420 2.41890 -0.01470 -0.60771 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.69470 1.70520 -0.01050 -0.61576 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37420 0.37700 -0.00280 -0.74271 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26470 0.26670 -0.00200 -0.74991 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.36610 12.43990 -0.07380 -0.59325 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.60150 8.65280 -0.05130 -0.59287 日盛亞洲機會基金 7.75000 7.80000 -0.05000 -0.64103 日盛首選基金 18.64000 18.74000 -0.10000 -0.53362 日盛高科技基金 19.62000 19.75000 -0.13000 -0.65823 日盛貨幣市場基金 14.75400 14.75390 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 45.07000 45.67000 -0.60000 -1.31377 日盛精選五虎基金 40.29000 40.72000 -0.43000 -1.05599 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47080 13.47060 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 36.90000 37.15000 -0.25000 -0.67295 台新MSCI中國基金 22.17000 22.36000 -0.19000 -0.84973 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.42000 18.62000 -0.20000 -1.07411 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.18000 20.88000 0.30000 1.43678 台新大眾貨幣市場基金 14.14710 14.14690 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.89070 9.91270 -0.02200 -0.22194 台新中美貨幣市場基金-美元 10.79680 10.78020 0.01660 0.15399 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.08990 10.05370 0.03620 0.36007 台新中國通基金 50.98000 51.01000 -0.03000 -0.05881 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56230 0.56640 -0.00410 -0.72387 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.88000 16.96700 -0.08700 -0.51276 台新中國精選中小基金-美元 0.41490 0.41750 -0.00260 -0.62275 台新中國精選中小基金-新台幣 12.47000 12.52000 -0.05000 -0.39936 台新主流基金 25.61000 25.63000 -0.02000 -0.07803 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.25000 18.97000 0.28000 1.47601 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64420 0.63640 0.00780 1.22564 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.53000 14.33000 0.20000 1.39567 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48590 0.48000 0.00590 1.22917 台新台灣中小基金 39.88000 39.81000 0.07000 0.17584 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.42120 9.38470 0.03650 0.38893 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.36040 9.32300 0.03740 0.40116 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.58000 8.53000 0.05000 0.58617 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.38290 10.34130 0.04160 0.40227 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.51000 9.45000 0.06000 0.63492 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.54790 10.56250 -0.01460 -0.13822 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.27100 11.28680 -0.01580 -0.13999 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 台新印度基金 15.75000 15.62000 0.13000 0.83227 台新亞美短期債券基金 10.94840 10.96070 -0.01230 -0.11222 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.66060 8.67340 -0.01280 -0.14758 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29440 0.29550 -0.00110 -0.37225 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.85570 11.87310 -0.01740 -0.14655 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39720 0.39860 -0.00140 -0.35123 台新真吉利貨幣市場基金 11.08040 11.08020 0.00020 0.00181 台新高股息平衡基金 29.95700 29.75940 0.19760 0.66399 台新智慧生活基金-美元 10.27360 10.20140 0.07220 0.70775 台新智慧生活基金-新台幣 10.29000 10.19000 0.10000 0.98135 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.92650 8.96110 -0.03460 -0.38611 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.89070 8.90660 -0.01590 -0.17852 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.45350 9.49010 -0.03660 -0.38567 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.42360 9.44050 -0.01690 -0.17902 台新新興市場債券基金(A類型) 10.48390 10.48220 0.00170 0.01622 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34400 0.34460 -0.00060 -0.17411 台新新興市場債券基金(B類型) 7.92630 7.92500 0.00130 0.01640 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27340 0.27390 -0.00050 -0.18255 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.25000 6.28000 -0.03000 -0.47771 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.33000 20.31000 0.02000 0.09847 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.79800 10.69400 0.10400 0.97251 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 24.62000 25.18000 -0.56000 -2.22399 未來資產全球大消費基金 15.22000 15.12000 0.10000 0.66138 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.84440 11.86200 -0.01760 -0.14837 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.67430 9.68870 -0.01440 -0.14863 未來資產亞洲新富基金 22.08000 22.13000 -0.05000 -0.22594 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55390 12.55390 0.00000 0.00000 未來資產阿波羅基金 15.24000 15.60000 -0.36000 -2.30769 未來資產新興市場債券基金A 8.80160 8.81270 -0.01110 -0.12595 未來資產新興市場債券基金B 6.79360 6.80210 -0.00850 -0.12496 未來資產閣來寶全球組合基金 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.02060 11.01960 0.00100 0.00907 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.24640 10.22580 0.02060 0.20145 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.44190 9.44980 -0.00790 -0.08360 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.62100 10.62990 -0.00890 -0.08373 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.48570 8.48500 0.00070 0.00825 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.60250 9.60440 -0.00190 -0.01978 永豐中小基金 56.99000 57.23000 -0.24000 -0.41936 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78650 1.79600 -0.00950 -0.52895 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32870 2.34100 -0.01230 -0.52542 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.48650 8.51520 -0.02870 -0.33704 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.73180 10.76810 -0.03630 -0.33711 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.01000 5.09000 -0.08000 -1.57171 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.43000 23.76000 -0.33000 -1.38889 永豐主流品牌基金 18.11000 17.92000 0.19000 1.06027 永豐永豐基金 36.69000 36.61000 0.08000 0.21852 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.98540 9.97870 0.00670 0.06714 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.98540 9.97860 0.00680 0.06815 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 10.00160 9.98320 0.01840 0.18431 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 10.00160 9.98320 0.01840 0.18431 永豐亞洲民生消費基金 12.44000 12.50000 -0.06000 -0.48000 永豐南非幣2021保本基金 12.80980 12.80700 0.00280 0.02186 永豐高科技基金 27.77000 28.35000 -0.58000 -2.04586 永豐貨幣市場基金 13.86850 13.86840 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.02580 2.03110 -0.00530 -0.26094 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.37910 2.38600 -0.00690 -0.28919 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.81020 7.81570 -0.00550 -0.07037 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.35030 10.35750 -0.00720 -0.06951 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.27950 7.27990 -0.00040 -0.00549 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.06480 11.06540 -0.00060 -0.00542 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.78000 10.00000 -0.22000 -2.20000 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.23000 8.45000 -0.22000 -2.60355 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.60000 19.02000 -0.42000 -2.20820 永豐臺灣加權ETF基金 54.23000 53.96000 0.27000 0.50037 永豐領航科技基金 44.30000 44.99000 -0.69000 -1.53367 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.61000 11.83000 -0.22000 -1.85968 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.20000 11.41000 -0.21000 -1.84049 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.12000 10.01000 0.11000 1.09890 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554 永豐趨勢平衡基金 51.28000 52.04000 -0.76000 -1.46042 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.47810 11.47700 0.00110 0.00958 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.60850 9.63560 -0.02710 -0.28125 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.73300 9.76050 -0.02750 -0.28175 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.58320 9.61070 -0.02750 -0.28614 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.66750 9.69540 -0.02790 -0.28777 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.61780 9.64470 -0.02690 -0.27891 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87330 9.90100 -0.02770 -0.27977 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.56000 9.58690 -0.02690 -0.28059 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.72760 9.75500 -0.02740 -0.28088 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.49000 11.65000 -0.16000 -1.37339 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.66000 10.79000 -0.13000 -1.20482 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.51000 11.67000 -0.16000 -1.37104 兆豐國際中小基金 16.80000 16.86000 -0.06000 -0.35587 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.85000 15.06000 -0.21000 -1.39442 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.55000 20.81000 -0.26000 -1.24940 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.69000 20.97000 -0.28000 -1.33524 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.41000 12.32000 0.09000 0.73052 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.41000 12.32000 0.09000 0.73052 兆豐國際生命科學基金 15.35000 15.16000 0.19000 1.25330 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.31460 10.26550 0.04910 0.47830 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.67310 10.63700 0.03610 0.33938 兆豐國際全球高股息基金 11.60000 11.53000 0.07000 0.60711 兆豐國際全球基金 32.11000 31.89000 0.22000 0.68987 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.22430 10.22380 0.00050 0.00489 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.71920 9.73840 -0.01920 -0.19716 兆豐國際國民基金 23.13000 22.95000 0.18000 0.78431 兆豐國際第一基金 13.75000 13.79000 -0.04000 -0.29007 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.87570 9.89010 -0.01440 -0.14560 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.91160 7.92320 -0.01160 -0.14641 兆豐國際萬全基金 21.23000 21.29000 -0.06000 -0.28182 兆豐國際電子基金 27.23000 27.35000 -0.12000 -0.43876 兆豐國際綠鑽基金 8.14000 8.07000 0.07000 0.86741 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.75000 21.75000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.01000 17.13000 -0.12000 -0.70053 兆豐國際豐台灣基金 32.84000 32.60000 0.24000 0.73620 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48940 12.48930 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.39000 11.33000 0.06000 0.52957 合庫全球高收益債券基金A類型 11.03150 11.02820 0.00330 0.02992 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.89240 11.89430 -0.00190 -0.01597 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.67780 10.67900 -0.00120 -0.01124 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.45040 11.44610 0.00430 0.03757 合庫全球高收益債券基金B類型 8.17900 8.17660 0.00240 0.02935 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.56770 9.56970 -0.00200 -0.02090 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.07770 9.07870 -0.00100 -0.01101 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.07050 9.06660 0.00390 0.04302 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.38480 9.38570 -0.00090 -0.00959 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.44000 9.40000 0.04000 0.42553 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 合庫全球新興市場基金 9.37000 9.42000 -0.05000 -0.53079 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499 合庫貨幣市場基金 10.11920 10.11910 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.60880 9.62060 -0.01180 -0.12265 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.87160 9.88410 -0.01250 -0.12647 合庫新興多重收益基金A類型 10.13300 10.13740 -0.00440 -0.04340 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.63140 11.64600 -0.01460 -0.12536 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.59520 13.60420 -0.00900 -0.06616 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.10350 9.11360 -0.01010 -0.11082 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.73420 9.74640 -0.01220 -0.12517 合庫新興多重收益基金B類型 8.06800 8.07150 -0.00350 -0.04336 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.06490 9.07660 -0.01170 -0.12890 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.36340 10.37070 -0.00730 -0.07039 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.43000 10.35000 0.08000 0.77295 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.38000 10.29000 0.09000 0.87464 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.91640 10.91550 0.00090 0.00825 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.55520 10.55450 0.00070 0.00663 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12910 10.10750 0.02160 0.21370 安聯中國東協基金 16.00000 16.11000 -0.11000 -0.68281 安聯中國策略基金 15.57000 15.83000 -0.26000 -1.64245 安聯中華新思路基金-人民幣 14.72000 14.88000 -0.16000 -1.07527 安聯中華新思路基金-美元 14.68000 14.84000 -0.16000 -1.07817 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.42000 13.55000 -0.13000 -0.95941 安聯台灣大壩基金 28.28000 28.12000 0.16000 0.56899 安聯台灣科技基金 47.98000 47.76000 0.22000 0.46064 安聯台灣貨幣市場基金 12.47840 12.47820 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 31.39000 31.23000 0.16000 0.51233 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08830 10.08260 0.00570 0.05653 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.02690 15.01640 0.01050 0.06992 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67170 9.68930 -0.01760 -0.18164 安聯四季成長組合基金-美元 11.50000 11.46000 0.04000 0.34904 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.49000 11.42000 0.07000 0.61296 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.07480 12.07320 0.00160 0.01325 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.09180 10.08820 0.00360 0.03569 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.22180 12.21580 0.00600 0.04912 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53640 9.59270 -0.05630 -0.58690 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.39240 9.42890 -0.03650 -0.38711 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09430 9.12870 -0.03440 -0.37683 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.67000 11.65000 0.02000 0.17167 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.28000 11.24000 0.04000 0.35587 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.84180 11.84950 -0.00770 -0.06498 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.88470 10.88770 -0.00300 -0.02755 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.56170 10.56230 -0.00060 -0.00568 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.94700 9.01550 -0.06850 -0.75980 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.75410 8.80470 -0.05060 -0.57469 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.46850 8.51550 -0.04700 -0.55193 安聯全球人口趨勢基金 11.34000 11.23000 0.11000 0.97952 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.48000 9.34000 0.14000 1.49893 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.77000 34.18000 0.59000 1.72616 安聯全球油礦金趨勢基金 8.93000 8.73000 0.20000 2.29095 安聯全球計量平衡基金 12.67000 12.71000 -0.04000 -0.31471 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.06000 12.06070 -0.00070 -0.00580 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.49340 10.51330 -0.01990 -0.18928 安聯全球新興市場基金 18.45000 18.46000 -0.01000 -0.05417 安聯全球農金趨勢基金 9.49000 9.40000 0.09000 0.95745 安聯全球綠能趨勢基金 9.39000 9.34000 0.05000 0.53533 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.23000 10.15000 0.08000 0.78818 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.23000 10.15000 0.08000 0.78818 安聯亞洲動態策略基金 24.85000 25.05000 -0.20000 -0.79840 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.02110 10.01500 0.00610 0.06091 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.82390 9.81790 0.00600 0.06111 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.30780 83.52460 -0.21680 -0.25956 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.62200 12.66860 -0.04660 -0.36784 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.06300 66.23890 -0.17590 -0.26555 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.92980 9.96640 -0.03660 -0.36723 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.53400 2.53010 0.00390 0.15414 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.66790 10.66010 0.00780 0.07317 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.11600 2.11280 0.00320 0.15146 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.91390 8.90240 0.01150 0.12918 宏利台灣動力基金 33.26000 33.50000 -0.24000 -0.71642 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.34080 10.34170 -0.00090 -0.00870 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.88530 9.86610 0.01920 0.19461 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.23840 8.23910 -0.00070 -0.00850 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.06850 8.05610 0.01240 0.15392 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.31000 10.18000 0.13000 1.27701 宏利全球債券組合基金 12.91840 12.92830 -0.00990 -0.07658 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78130 2.77720 0.00410 0.14763 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.73540 11.70750 0.02790 0.23831 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.76520 8.74360 0.02160 0.24704 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30160 2.29250 0.00910 0.39695 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.79010 10.73440 0.05570 0.51889 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.25700 4.26450 -0.00750 -0.17587 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.69040 0.69140 -0.00100 -0.14463 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.82000 19.83000 -0.01000 -0.05043 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.60310 11.59690 0.00620 0.05346 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.34760 10.34080 0.00680 0.06576 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01610 10.00210 0.01400 0.13997 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.03800 9.03110 0.00690 0.07640 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.57610 8.57050 0.00560 0.06534 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.43630 8.42320 0.01310 0.15552 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.57360 8.56350 0.01010 0.11794 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.75740 2.76230 -0.00490 -0.17739 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40300 0.40370 -0.00070 -0.17340 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.18350 12.19470 -0.01120 -0.09184 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92140 0.92220 -0.00080 -0.08675 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.52500 7.53260 -0.00760 -0.10089 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09200 2.09550 -0.00350 -0.16702 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30060 0.30110 -0.00050 -0.16606 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.24740 9.25510 -0.00770 -0.08320 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33880 0.33930 -0.00050 -0.14736 宏利萬利貨幣市場基金 13.63120 13.63110 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.87000 2.90000 -0.03000 -1.03448 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.80000 12.92000 -0.12000 -0.92879 宏利臺灣股息收益基金 29.84000 29.88000 -0.04000 -0.13387 宏利澳幣保本基金 11.96580 11.95570 0.01010 0.08448 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.22000 11.37000 -0.15000 -1.31926 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.58000 11.72000 -0.14000 -1.19454 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.24000 10.34000 -0.10000 -0.96712 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.78000 11.90000 -0.12000 -1.00840 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.87580 9.95770 -0.08190 -0.82248 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.83880 9.93900 -0.10020 -1.00815 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.00780 9.06780 -0.06000 -0.66168 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.54550 10.61570 -0.07020 -0.66128 貝萊德亞美利加收益基金 9.07000 9.00000 0.07000 0.77778 貝萊德新台幣基金 12.92620 12.92610 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.82000 25.90000 -0.08000 -0.30888 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18680 11.18150 0.00530 0.04740 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21490 10.16890 0.04600 0.45236 保德信大中華基金 30.92000 31.29000 -0.37000 -1.18249 保德信中小型股基金 48.91000 49.13000 -0.22000 -0.44779 保德信中國中小基金-人民幣 10.34000 10.57000 -0.23000 -2.17597 保德信中國中小基金-美元 10.70000 10.90000 -0.20000 -1.83486 保德信中國中小基金-新臺幣 10.06000 10.23000 -0.17000 -1.66178 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.68340 9.74080 -0.05740 -0.58927 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.68280 9.73980 -0.05700 -0.58523 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.78540 9.84560 -0.06020 -0.61144 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.48350 10.54800 -0.06450 -0.61149 保德信中國品牌基金-人民幣 10.01000 10.16000 -0.15000 -1.47638 保德信中國品牌基金-美元 9.86000 10.01000 -0.15000 -1.49850 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.73000 10.90000 -0.17000 -1.55963 保德信台商全方位基金 39.32000 39.43000 -0.11000 -0.27898 保德信全球中小基金 30.11000 29.77000 0.34000 1.14209 保德信全球消費商機基金 17.57000 17.44000 0.13000 0.74541 保德信全球基礎建設基金 12.12000 11.91000 0.21000 1.76322 保德信全球資源基金 8.22000 8.01000 0.21000 2.62172 保德信全球醫療生化基金-美元 9.57000 9.47000 0.10000 1.05597 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.90000 30.53000 0.37000 1.21192 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.85620 9.84050 0.01570 0.15954 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.56720 10.55000 0.01720 0.16303 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.11410 9.08040 0.03370 0.37113 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.76040 9.72440 0.03600 0.37020 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.28840 8.28320 0.00520 0.06278 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.78720 10.78050 0.00670 0.06215 保德信亞太基金 22.12000 22.39000 -0.27000 -1.20590 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.54710 8.55240 -0.00530 -0.06197 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.18540 11.19230 -0.00690 -0.06165 保德信店頭市場基金 36.00000 35.92000 0.08000 0.22272 保德信拉丁美洲基金 6.60000 6.57000 0.03000 0.45662 保德信金平衡基金 29.71000 29.63000 0.08000 0.27000 保德信金滿意基金 42.62000 42.59000 0.03000 0.07044 保德信科技島基金 26.59000 26.65000 -0.06000 -0.22514 保德信高成長基金 97.37000 97.36000 0.01000 0.01027 保德信第一基金 28.11000 28.15000 -0.04000 -0.14210 保德信貨幣市場基金 15.75160 15.75150 0.00010 0.00063 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.61730 10.53950 0.07780 0.73818 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.52170 10.42230 0.09940 0.95372 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.88090 10.81470 0.06620 0.61213 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.09610 10.01340 0.08270 0.82589 保德信新世紀基金 10.30000 10.21000 0.09000 0.88149 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.10540 8.10050 0.00490 0.06049 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.77080 10.76430 0.00650 0.06038 保德信新興趨勢組合基金 11.49000 11.38000 0.11000 0.96661 保德信瑞騰基金 15.53300 15.53320 -0.00020 -0.00129 保德信歐洲組合基金 10.48000 10.28000 0.20000 1.94553 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.82970 9.83840 -0.00870 -0.08843 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.98240 9.99150 -0.00910 -0.09108 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.74000 9.74400 -0.00400 -0.04105 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.80530 9.80950 -0.00420 -0.04282 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85260 9.86530 -0.01270 -0.12873 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.85270 9.86540 -0.01270 -0.12873 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.83660 9.84630 -0.00970 -0.09851 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.83670 9.84640 -0.00970 -0.09851 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.85460 9.85940 -0.00480 -0.04868 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.70210 9.72190 -0.01980 -0.20366 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.65010 9.66730 -0.01720 -0.17792 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96560 1.97130 -0.00570 -0.28915 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.63680 2.64470 -0.00790 -0.29871 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30770 0.30840 -0.00070 -0.22698 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44860 0.44960 -0.00100 -0.22242 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.73540 8.74460 -0.00920 -0.10521 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.90480 11.91460 -0.00980 -0.08225 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.62090 9.64270 -0.02180 -0.22608 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.63020 11.65620 -0.02600 -0.22306 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.07720 9.09100 -0.01380 -0.15180 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.00160 11.01830 -0.01670 -0.15157 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.17910 10.18880 -0.00970 -0.09520 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.03450 10.03810 -0.00360 -0.03586 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.17970 10.18450 -0.00480 -0.04713 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.66380 10.66890 -0.00510 -0.04780 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.06390 10.06500 -0.00110 -0.01093 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.87640 9.88460 -0.00820 -0.08296 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10440 10.11280 -0.00840 -0.08306 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.81370 9.81700 -0.00330 -0.03362 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.94370 9.94670 -0.00300 -0.03016 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.43910 10.46410 -0.02500 -0.23891 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.41940 6.41330 0.00610 0.09511 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.82390 10.81350 0.01040 0.09618 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64110 11.64100 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.26000 20.24000 0.02000 0.09881 施羅德樂活中小基金-I類型 4603.660004599.74000 3.92000 0.08522 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.70510 10.77230 -0.06720 -0.62382 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.90040 11.99580 -0.09540 -0.79528 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.14450 11.23240 -0.08790 -0.78256 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.60220 9.66240 -0.06020 -0.62303 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.20340 10.28520 -0.08180 -0.79532 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.99780 10.07670 -0.07890 -0.78299 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.99990 11.06890 -0.06900 -0.62337 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.74230 11.83640 -0.09410 -0.79501 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.68970 11.78190 -0.09220 -0.78256 柏瑞五國金勢力建設基金 6.63000 6.62000 0.01000 0.15106 柏瑞巨人基金 12.80000 12.73000 0.07000 0.54988 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64320 13.64310 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.04000 16.00000 0.04000 0.25000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.34590 13.33370 0.01220 0.09150 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.80480 11.80820 -0.00340 -0.02879 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.44280 12.44530 -0.00250 -0.02009 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.03440 9.02610 0.00830 0.09196 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.83130 6.82510 0.00620 0.09084 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.91940 8.92190 -0.00250 -0.02802 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.56970 8.56990 -0.00020 -0.00233 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.92330 10.92540 -0.00210 -0.01922 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.44620 8.44810 -0.00190 -0.02249 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.97990 11.98330 -0.00340 -0.02837 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.56180 11.55130 0.01050 0.09090 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.61290 11.61320 -0.00030 -0.00258 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.32680 11.32900 -0.00220 -0.01942 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.05270 9.04440 0.00830 0.09177 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.96520 9.96800 -0.00280 -0.02809 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.79560 9.79590 -0.00030 -0.00306 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.71580 9.71770 -0.00190 -0.01955 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.55330 9.55540 -0.00210 -0.02198 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.08790 10.06950 0.01840 0.18273 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.99580 9.98940 0.00640 0.06407 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.92270 9.91560 0.00710 0.07160 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.01040 10.00350 0.00690 0.06898 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.99510 9.97680 0.01830 0.18343 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.87780 9.87150 0.00630 0.06382 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.83070 9.82370 0.00700 0.07126 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 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柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.92690 9.94770 -0.02080 -0.20909 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.78660 9.80890 -0.02230 -0.22734 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.36000 13.49000 -0.13000 -0.96368 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.41000 14.57000 -0.16000 -1.09815 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.58000 9.69000 -0.11000 -1.13519 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.87000 8.95000 -0.08000 -0.89385 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.04000 10.16000 -0.12000 -1.18110 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.71000 11.81000 -0.10000 -0.84674 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.03000 12.16000 -0.13000 -1.06908 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.38000 12.52000 -0.14000 -1.11821 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.65000 13.78000 -0.13000 -0.94340 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.56000 13.65000 -0.09000 -0.65934 柏瑞拉丁美洲基金 9.10000 9.01000 0.09000 0.99889 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.38620 11.43290 -0.04670 -0.40847 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.52590 7.55680 -0.03090 -0.40890 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.33750 11.34610 -0.00860 -0.07580 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.01360 11.02990 -0.01630 -0.14778 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.19310 10.20730 -0.01420 -0.13912 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.42070 8.42700 -0.00630 -0.07476 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.52110 9.53520 -0.01410 -0.14787 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.54900 9.56230 -0.01330 -0.13909 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.59440 10.61000 -0.01560 -0.14703 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.95650 9.96400 -0.00750 -0.07527 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.17670 10.19080 -0.01410 -0.13836 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.86410 9.87870 -0.01460 -0.14779 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.09860 9.10550 -0.00690 -0.07578 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.03710 9.04930 -0.01220 -0.13482 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.57100 9.58440 -0.01340 -0.13981 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.04190 12.04360 -0.00170 -0.01412 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.55100 11.56440 -0.01340 -0.11587 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.01420 11.02610 -0.01190 -0.10793 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.28830 7.28930 -0.00100 -0.01372 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.19610 9.20690 -0.01080 -0.11730 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.83280 9.84340 -0.01060 -0.10769 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.35150 10.35290 -0.00140 -0.01352 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.03170 11.04360 -0.01190 -0.10775 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.95070 9.96230 -0.01160 -0.11644 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.29440 9.29570 -0.00130 -0.01398 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.04210 10.05290 -0.01080 -0.10743 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.13860 11.11770 0.02090 0.18799 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.71870 11.71180 0.00690 0.05891 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.80430 10.80060 0.00370 0.03426 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.22000 9.20270 0.01730 0.18799 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.80080 9.79500 0.00580 0.05921 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.80070 9.79730 0.00340 0.03470 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.04580 11.03920 0.00660 0.05979 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.93810 9.91950 0.01860 0.18751 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.29490 10.29140 0.00350 0.03401 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.54440 9.52650 0.01790 0.18790 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.37310 9.35560 0.01750 0.18705 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.02030 10.01430 0.00600 0.05991 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.56170 9.55850 0.00320 0.03348 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.14000 18.11000 0.03000 0.16565 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.93000 16.88000 0.05000 0.29621 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.88540 12.88880 -0.00340 -0.02638 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.82200 10.78930 0.03270 0.30308 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.60350 11.57230 0.03120 0.26961 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.16300 12.13100 0.03200 0.26379 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.24970 11.21890 0.03080 0.27454 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.95850 9.92840 0.03010 0.30317 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.41380 10.38570 0.02810 0.27056 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.34310 10.31590 0.02720 0.26367 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.37080 10.34240 0.02840 0.27460 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.21140 10.18390 0.02750 0.27003 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.31170 10.28350 0.02820 0.27423 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.70000 14.08000 -0.38000 -2.69886 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.56000 28.99000 1.57000 5.41566 國泰大中華基金 21.90000 21.87000 0.03000 0.13717 國泰小龍基金 16.22000 16.19000 0.03000 0.18530 國泰中小成長基金 46.94000 47.04000 -0.10000 -0.21259 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.36430 4.46440 -0.10010 -2.24218 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.50000 20.84000 -0.34000 -1.63148 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.78580 0.80070 -0.01490 -1.86087 國泰中國內需增長基金美元級別 0.74500 0.75920 -0.01420 -1.87039 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.09260 2.09670 -0.00410 -0.19555 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.71060 9.70510 0.00550 0.05667 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.37240 8.36760 0.00480 0.05736 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32240 0.32320 -0.00080 -0.24752 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.41600 11.41490 0.00110 0.00964 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.77990 1.77300 0.00690 0.38917 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.20630 10.18400 0.02230 0.21897 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34450 0.34440 0.00010 0.02904 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.76730 4.89710 -0.12980 -2.65055 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.37000 22.85000 -0.48000 -2.10066 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.73850 0.75580 -0.01730 -2.28897 國泰中港台基金人民幣級別 3.53310 3.62890 -0.09580 -2.63992 國泰中港台基金台幣級別 16.59000 16.94000 -0.35000 -2.06612 國泰中港台基金美元級別 0.55410 0.56700 -0.01290 -2.27513 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.20000 26.98000 0.22000 0.81542 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.88000 12.96000 -0.08000 -0.61728 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.38000 34.91000 0.47000 1.34632 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.03390 10.01310 0.02080 0.20773 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.03390 10.01310 0.02080 0.20773 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.03390 10.01310 0.02080 0.20773 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33360 0.33360 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33360 0.33360 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33360 0.33360 0.00000 0.00000 國泰台灣貨幣市場基金 12.40160 12.40150 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 29.98000 30.21000 -0.23000 -0.76134 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.24280 2.23070 0.01210 0.54243 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.55000 10.43000 0.12000 1.15053 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35070 0.34750 0.00320 0.92086 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46520 0.46530 -0.00010 -0.02149 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.20000 13.08000 0.12000 0.91743 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46700 0.46350 0.00350 0.75512 國泰全球資源基金台幣級別 5.85000 5.75000 0.10000 1.73913 國泰全球資源基金美元級別 0.19160 0.18900 0.00260 1.37566 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41170 0.41000 0.00170 0.41463 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37460 0.37310 0.00150 0.40204 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43510 0.43340 0.00170 0.39225 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.00000 10.95000 0.05000 0.45662 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49120 0.49390 -0.00270 -0.54667 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.03000 19.74000 0.29000 1.46910 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.94000 20.79000 0.15000 0.72150 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.39330 2.41690 -0.02360 -0.97646 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.36750 11.41910 -0.05160 -0.45187 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.35170 10.39860 -0.04690 -0.45102 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37520 0.37750 -0.00230 -0.60927 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34170 0.34380 -0.00210 -0.61082 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49450 0.50220 -0.00770 -1.53325 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.93000 11.97000 -0.04000 -0.33417 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41000 0.41220 -0.00220 -0.53372 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.49000 18.43000 0.06000 0.32556 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61530 0.61460 0.00070 0.11390 國泰科技生化基金 39.31000 39.43000 -0.12000 -0.30434 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.90000 25.51000 0.39000 1.52881 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.85000 14.02000 -0.17000 -1.21255 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.96320 39.19740 -0.23420 -0.59749 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.43840 19.26950 0.16890 0.87651 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.64150 19.94970 -0.30820 -1.54489 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.49150 39.71080 -0.21930 -0.55224 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.57930 39.56610 0.01320 0.03336 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.64840 41.51130 0.13710 0.33027 國泰紐幣2021保本基金 12.01920 12.00900 0.01020 0.08494 國泰紐幣八年期保本基金 12.29880 12.28930 0.00950 0.07730 國泰紐幣保本基金 12.32080 12.32150 -0.00070 -0.00568 國泰高科技基金 14.44000 14.61000 -0.17000 -1.16359 國泰國泰基金台幣I級別 25.05000 25.11000 -0.06000 -0.23895 國泰國泰基金台幣級別 25.05000 25.11000 -0.06000 -0.23895 國泰富時中國A50基金 20.24000 19.72000 0.52000 2.63692 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.96000 9.91000 0.05000 0.50454 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33770 0.33690 0.00080 0.23746 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45460 0.45780 -0.00320 -0.69900 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.04000 10.93000 0.11000 1.00640 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36590 0.36290 0.00300 0.82667 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49260 0.49320 -0.00060 -0.12165 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.55000 10.48000 0.07000 0.66794 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.22000 10.15000 0.07000 0.68966 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34970 0.34810 0.00160 0.45964 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47080 0.47300 -0.00220 -0.46512 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.58490 10.57780 0.00710 0.06712 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.71370 7.70850 0.00520 0.06746 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35750 0.35740 0.00010 0.02798 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25670 0.25710 -0.00040 -0.15558 國泰新興市場基金台幣級別 12.07000 12.14000 -0.07000 -0.57661 國泰新興市場基金美元級別 0.40170 0.40520 -0.00350 -0.86377 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.12610 2.13620 -0.01010 -0.47280 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.42430 1.43110 -0.00680 -0.47516 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34270 0.34300 -0.00030 -0.08746 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36780 0.36810 -0.00030 -0.08150 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23190 0.23210 -0.00020 -0.08617 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.51740 10.52450 -0.00710 -0.06746 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.91510 6.91980 -0.00470 -0.06792 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.32000 14.44000 -0.12000 -0.83102 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.37000 33.80000 0.57000 1.68639 國泰價值卓越基金 17.38000 17.61000 -0.23000 -1.30608 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.08000 10.92000 0.16000 1.46520 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38760 0.38280 0.00480 1.25392 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.90960 39.91420 -0.00460 -0.01152 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.99000 20.00000 -0.01000 -0.05000 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.04550 12.04280 0.00270 0.02242 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40080 0.40160 -0.00080 -0.19920 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.62100 9.62770 -0.00670 -0.06959 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.62140 8.59020 0.03120 0.36320 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.57750 10.58480 -0.00730 -0.06897 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.57340 9.53880 0.03460 0.36273 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.11190 11.11090 0.00100 0.00900 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17120 10.15020 0.02100 0.20689 第一金大中華基金 30.18000 30.47000 -0.29000 -0.95176 第一金小型精選基金 43.58000 43.93000 -0.35000 -0.79672 第一金中國世紀基金-人民幣 14.21000 14.45000 -0.24000 -1.66090 第一金中國世紀基金-美元 9.52920 9.66040 -0.13120 -1.35812 第一金中國世紀基金-美元-N 9.53070 9.66190 -0.13120 -1.35791 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.92000 11.05000 -0.13000 -1.17647 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.92000 11.04000 -0.12000 -1.08696 第一金中概平衡基金 27.59000 27.55000 0.04000 0.14519 第一金台灣貨幣市場基金 15.23520 15.23500 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.67900 177.67700 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.00760 13.88670 0.12090 0.87062 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.00790 13.88720 0.12070 0.86915 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.11000 12.97000 0.14000 1.07941 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.11000 12.97000 0.14000 1.07941 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.86950 9.84960 0.01990 0.20204 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.87140 9.85160 0.01980 0.20098 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.43160 9.40140 0.03020 0.32123 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.45560 9.42530 0.03030 0.32148 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.24080 10.22040 0.02040 0.19960 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.79190 9.76050 0.03140 0.32170 第一金全球大趨勢基金 23.57000 23.39000 0.18000 0.76956 第一金全球不動產證券化基金A 8.08430 8.02000 0.06430 0.80175 第一金全球不動產證券化基金B 5.80050 5.75430 0.04620 0.80288 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.25840 9.14180 0.11660 1.27546 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.25950 9.14290 0.11660 1.27531 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.03000 8.92000 0.11000 1.23318 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.03000 8.92000 0.11000 1.23318 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.49140 9.37190 0.11950 1.27509 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.49260 9.37320 0.11940 1.27384 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.26000 9.14000 0.12000 1.31291 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.26000 9.14000 0.12000 1.31291 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.62550 8.54600 0.07950 0.93026 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.09150 9.99850 0.09300 0.93014 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.73730 9.72710 0.01020 0.10486 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.73750 9.72740 0.01010 0.10383 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.02930 8.01820 0.01110 0.13844 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.86640 8.85060 0.01580 0.17852 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.86660 8.85080 0.01580 0.17851 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.00310 10.99160 0.01150 0.10463 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.00390 10.99240 0.01150 0.10462 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.92510 9.91130 0.01380 0.13924 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.60960 14.58360 0.02600 0.17828 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.64630 14.69050 -0.04420 -0.30087 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.66430 14.70860 -0.04430 -0.30118 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.47000 13.48000 -0.01000 -0.07418 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.49000 13.50000 -0.01000 -0.07407 第一金亞洲科技基金 20.86000 21.05000 -0.19000 -0.90261 第一金亞洲新興市場基金 13.81000 13.92000 -0.11000 -0.79023 第一金店頭市場基金 11.10000 11.21000 -0.11000 -0.98127 第一金創新趨勢基金 28.29000 28.70000 -0.41000 -1.42857 第一金電子基金 37.67000 37.95000 -0.28000 -0.73781 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.41000 19.42000 -0.01000 -0.05149 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.78000 19.95000 -0.17000 -0.85213 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.75000 10.06000 -0.31000 -3.08151 統一大中華中小基金(美元) 9.55000 9.86000 -0.31000 -3.14402 統一大中華中小基金(新台幣) 13.74000 14.16000 -0.42000 -2.96610 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 統一大東協高股息基金(美元) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 統一大東協高股息基金(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金 34.93000 34.80000 0.13000 0.37356 統一大龍印基金 16.50000 16.61000 -0.11000 -0.66225 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.93000 10.16000 -0.23000 -2.26378 統一大龍騰中國基金(美元) 9.73000 9.96000 -0.23000 -2.30924 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.77000 11.00000 -0.23000 -2.09091 統一中小基金 29.43000 29.97000 -0.54000 -1.80180 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.55490 9.58430 -0.02940 -0.30675 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.55250 9.58300 -0.03050 -0.31827 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.14450 9.16490 -0.02040 -0.22259 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.18490 11.21920 -0.03430 -0.30573 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.10370 11.13910 -0.03540 -0.31780 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.63210 10.65580 -0.02370 -0.22241 統一台灣動力基金 19.72000 19.97000 -0.25000 -1.25188 統一全天候基金 123.39000 125.09000 -1.70000 -1.35902 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.62260 8.60100 0.02160 0.25113 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.92760 8.90630 0.02130 0.23916 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.83120 8.80250 0.02870 0.32604 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.81990 8.79780 0.02210 0.25120 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.13170 9.11000 0.02170 0.23820 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.03310 9.00380 0.02930 0.32542 統一全球債券組合基金 11.95630 11.96330 -0.00700 -0.05851 統一全球新科技基金(人民幣) 15.85000 15.86000 -0.01000 -0.06305 統一全球新科技基金(美元) 15.96000 15.98000 -0.02000 -0.12516 統一全球新科技基金(新台幣) 14.90000 14.89000 0.01000 0.06716 統一亞太基金 27.19000 27.39000 -0.20000 -0.73019 統一亞洲大金磚基金 13.11000 13.15000 -0.04000 -0.30418 統一奔騰基金 66.08000 67.06000 -0.98000 -1.46138 統一強棒貨幣市場基金 16.64330 16.64310 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.18000 10.29000 -0.11000 -1.06900 統一強漢基金(美元) 9.81000 9.93000 -0.12000 -1.20846 統一強漢基金(新台幣) 25.13000 25.39000 -0.26000 -1.02403 統一統信基金 35.42000 35.71000 -0.29000 -0.81210 統一黑馬基金 66.37000 67.45000 -1.08000 -1.60119 統一新亞洲科技能源基金 19.69000 19.79000 -0.10000 -0.50531 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.16810 8.17580 -0.00770 -0.09418 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.24400 10.25370 -0.00970 -0.09460 統一經建基金 52.21000 52.90000 -0.69000 -1.30435 統一龍馬基金 75.88000 76.33000 -0.45000 -0.58955 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 25.41000 25.82000 -0.41000 -1.58792 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 52.14000 52.52000 -0.38000 -0.72353 野村中國機會基金 14.67000 14.83000 -0.16000 -1.07889 野村巴西基金 5.39000 5.32000 0.07000 1.31579 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.27000 12.43000 -0.16000 -1.28721 野村台灣高股息基金 22.50000 22.31000 0.19000 0.85164 野村台灣運籌基金 39.18000 39.31000 -0.13000 -0.33070 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.71010 9.72450 -0.01440 -0.14808 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.69670 9.71040 -0.01370 -0.14109 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.70100 9.71370 -0.01270 -0.13074 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.79170 9.80620 -0.01450 -0.14787 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.76140 9.77520 -0.01380 -0.14117 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.72760 9.74040 -0.01280 -0.13141 野村平衡基金 20.23000 20.29000 -0.06000 -0.29571 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.07000 8.98000 0.09000 1.00223 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.23000 9.17000 0.06000 0.65431 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.02000 12.90000 0.12000 0.93023 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.32000 10.26000 0.06000 0.58480 野村全球生技醫療基金 16.53000 16.28000 0.25000 1.53563 野村全球品牌基金 28.69000 28.44000 0.25000 0.87904 野村全球氣候變遷基金 8.68000 8.61000 0.07000 0.81301 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.12000 13.03000 0.09000 0.69071 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.32000 11.27000 0.05000 0.44366 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.38000 19.26000 0.12000 0.62305 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.24000 12.19000 0.05000 0.41017 野村全球短期收益基金-美元計價 10.48470 10.48700 -0.00230 -0.02193 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.35540 10.35120 0.00420 0.04058 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.62510 9.59530 0.02980 0.31057 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.37710 9.34820 0.02890 0.30915 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.88650 8.84960 0.03690 0.41697 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.08300 11.04870 0.03430 0.31044 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.60480 10.57200 0.03280 0.31025 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.10200 10.06030 0.04170 0.41450 野村成長基金 28.61000 28.41000 0.20000 0.70398 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.52380 9.60210 -0.07830 -0.81545 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.52850 9.60670 -0.07820 -0.81402 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.51840 9.57960 -0.06120 -0.63886 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.77180 9.85220 -0.08040 -0.81606 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.72520 9.80490 -0.07970 -0.81286 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.71840 9.78090 -0.06250 -0.63900 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.30000 9.43000 -0.13000 -1.37858 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.19000 13.38000 -0.19000 -1.42003 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.86230 9.86020 0.00210 0.02130 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.81590 9.81610 -0.00020 -0.00204 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.78320 9.76930 0.01390 0.14228 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.26700 10.26460 0.00240 0.02338 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.15270 10.15290 -0.00020 -0.00197 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.12470 10.11020 0.01450 0.14342 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.88820 8.89280 -0.00460 -0.05173 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.57730 9.59360 -0.01630 -0.16990 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.45640 9.48360 -0.02720 -0.28681 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.32420 13.33100 -0.00680 -0.05101 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.40640 12.42770 -0.02130 -0.17139 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.15550 10.18480 -0.02930 -0.28768 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.22080 10.20280 0.01800 0.17642 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.90760 9.89210 0.01550 0.15669 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.38050 9.35660 0.02390 0.25543 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.01120 10.98310 0.02810 0.25585 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.03500 10.00000 0.03500 0.35000 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.17960 11.15420 0.02540 0.22772 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.75390 10.72920 0.02470 0.23021 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.38580 10.35030 0.03550 0.34299 野村泰國基金 42.26000 42.59000 -0.33000 -0.77483 野村高科技基金 13.02000 13.23000 -0.21000 -1.58730 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.06500 10.00000 0.06500 0.65000 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.40370 10.35920 0.04450 0.42957 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.49730 10.46900 0.02830 0.27032 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.83870 9.79490 0.04380 0.44717 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.58480 9.52580 0.05900 0.61937 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.64940 9.60960 0.03980 0.41417 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.83700 11.78660 0.05040 0.42760 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.74100 12.71580 0.02520 0.19818 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.89440 10.84580 0.04860 0.44810 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.61770 10.55240 0.06530 0.61882 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.92390 10.87840 0.04550 0.41826 野村貨幣市場基金 16.25040 16.25020 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.23000 16.65000 -0.42000 -2.52252 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.97090 7.96980 0.00110 0.01380 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.68220 11.68060 0.00160 0.01370 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.49000 7.47000 0.02000 0.26774 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978 野村精選貨幣市場基金 12.07150 12.07140 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.19000 12.07000 0.12000 0.99420 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.67000 11.54000 0.13000 1.12652 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.19000 11.01000 0.18000 1.63488 野村歐洲高股息基金季配型 7.99000 7.88000 0.11000 1.39594 野村歐洲高股息基金累積型 11.29000 11.13000 0.16000 1.43756 野村積極成長基金 12.08000 12.00000 0.08000 0.66667 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.56000 35.80000 -0.24000 -0.67039 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.60980 8.60050 0.00930 0.10813 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.01160 8.00850 0.00310 0.03871 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.82340 7.80910 0.01430 0.18312 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.48510 11.47250 0.01260 0.10983 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.48290 10.47880 0.00410 0.03913 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.26600 10.24720 0.01880 0.18346 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.12000 10.00000 0.12000 1.20000 野村環球基金-人民幣計價 15.56000 15.42000 0.14000 0.90791 野村環球基金-美元計價 12.34000 12.23000 0.11000 0.89943 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.84000 16.65000 0.19000 1.14114 野村鴻利基金 23.11000 23.26000 -0.15000 -0.64488 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85040 16.85030 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.29000 21.29000 0.00000 0.00000 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.77000 9.84000 -0.07000 -0.71138 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.98000 12.90000 0.08000 0.62016 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.86000 14.90000 -0.04000 -0.26846 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.01560 10.00000 0.01560 0.15600 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.14110 13.12700 0.01410 0.10741 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.73520 9.74210 -0.00690 -0.07083 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.72290 9.73460 -0.01170 -0.12019 凱基台商天下基金 13.42000 13.53000 -0.11000 -0.81301 凱基台灣精五門基金 21.20000 21.14000 0.06000 0.28382 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.17000 10.08000 0.09000 0.89286 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.71000 9.62000 0.09000 0.93555 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.71150 10.63410 0.07740 0.72785 凱基亞太高股息基金 13.17000 13.30000 -0.13000 -0.97744 凱基亞洲四金磚基金 17.90000 17.99000 -0.09000 -0.50028 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.65000 13.81000 -0.16000 -1.15858 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.20530 13.36270 -0.15740 -1.17791 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.69000 12.82000 -0.13000 -1.01404 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53240 11.53230 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.73000 27.50000 0.23000 0.83636 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.49000 21.25000 0.24000 1.12941 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.35190 21.16050 0.19140 0.90452 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.19000 18.27000 -0.08000 -0.43788 凱基新興市場中小基金-美元計價B 17.81900 17.92830 -0.10930 -0.60965 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.93000 7.90000 0.03000 0.37975 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.20000 11.10000 0.10000 0.90090 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.68300 11.58750 0.09550 0.82416 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.90000 10.79000 0.11000 1.01946 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.33460 11.26780 0.06680 0.59284 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.33000 11.24000 0.09000 0.80071 凱基護城河基金-台幣計價A 12.92000 12.80000 0.12000 0.93750 凱基護城河基金-美元計價B 12.97590 12.88140 0.09450 0.73362 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.52000 14.63000 -0.11000 -0.75188 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.99000 31.64000 0.35000 1.10619 富邦NASDAQ-100基金 28.80000 28.61000 0.19000 0.66410 富邦上証180基金 31.18000 30.54000 0.64000 2.09561 富邦大中華成長基金-(美元) 0.23670 0.23990 -0.00320 -1.33389 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.12000 7.20000 -0.08000 -1.11111 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.15000 7.35000 -0.20000 -2.72109 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.76000 39.71000 2.05000 5.16243 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.80170 11.92380 -0.12210 -1.02400 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.13890 11.24040 -0.10150 -0.90299 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.92000 10.97230 -0.05230 -0.47665 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.40350 10.51110 -0.10760 -1.02368 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.74000 9.82870 -0.08870 -0.90246 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.55710 9.60280 -0.04570 -0.47590 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.76140 20.82090 -0.05950 -0.28577 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.25440 11.25330 0.00110 0.00977 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.77650 10.71510 0.06140 0.57302 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.86600 12.91370 -0.04770 -0.36938 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.90390 1.91020 -0.00630 -0.32981 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.53450 9.56980 -0.03530 -0.36887 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.45850 1.46330 -0.00480 -0.32803 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.60110 11.62220 -0.02110 -0.18155 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74020 1.74060 -0.00040 -0.02298 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09530 10.11380 -0.01850 -0.18292 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53360 1.53400 -0.00040 -0.02608 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.65000 14.72000 -0.07000 -0.47554 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.63000 23.40000 0.23000 0.98291 富邦日本東証基金 22.23000 22.08000 0.15000 0.67935 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.58000 42.32000 0.26000 0.61437 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.87000 48.09000 -0.22000 -0.45748 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.04000 49.86000 0.18000 0.36101 富邦台灣心基金 24.07000 24.16000 -0.09000 -0.37252 富邦台灣釆吉50基金 46.81000 46.67000 0.14000 0.29998 富邦台灣科技指數基金 50.64000 50.07000 0.57000 1.13841 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.99960 0.00000 39.99960 0.00000 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 39.99950 0.00000 39.99950 0.00000 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29470 0.29400 0.00070 0.23810 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.34560 2.35320 -0.00760 -0.32296 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34180 0.34160 0.00020 0.05855 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.68170 10.67510 0.00660 0.06183 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.04200 2.04850 -0.00650 -0.31731 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32890 0.32880 0.00010 0.03041 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.24810 9.24240 0.00570 0.06167 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.88000 22.79000 0.09000 0.39491 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.85000 14.86000 -0.01000 -0.06729 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.48000 28.49000 -0.01000 -0.03510 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62530 15.62520 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 69.90000 70.09000 -0.19000 -0.27108 富邦科技基金 27.22000 27.42000 -0.20000 -0.72939 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.57740 39.66000 -0.08260 -0.20827 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.22740 39.59900 -0.37160 -0.93841 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.42640 38.67340 -0.24700 -0.63868 富邦恒生國企ETF基金 21.50000 21.20000 0.30000 1.41509 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.95000 13.27000 -0.32000 -2.41145 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 33.07000 31.68000 1.39000 4.38763 富邦高成長基金 26.54000 26.63000 -0.09000 -0.33796 富邦基金 14.23000 14.16000 0.07000 0.49435 富邦深証100基金 11.21000 10.93000 0.28000 2.56176 富邦富時歐洲ETF基金 20.40000 20.26000 0.14000 0.69102 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40200 0.40130 0.00070 0.17443 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.16900 12.15000 0.01900 0.15638 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.51440 9.49950 0.01490 0.15685 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30170 0.30120 0.00050 0.16600 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.88830 8.87440 0.01390 0.15663 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.71290 9.68060 0.03230 0.33366 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.99420 9.94040 0.05380 0.54123 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.71290 9.68060 0.03230 0.33366 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.99420 9.94040 0.05380 0.54123 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.59000 19.66000 -0.07000 -0.35605 富邦精準基金 50.34000 50.43000 -0.09000 -0.17847 富邦精銳中小基金 12.98000 13.10000 -0.12000 -0.91603 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.99000 20.90000 0.09000 0.43062 富邦臺灣公司治理100基金 21.04000 20.91000 0.13000 0.62171 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.76000 7.83000 -0.07000 -0.89400 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.87000 14.63000 0.24000 1.64046 富邦標普美國特別股ETF基金 19.72000 19.68000 0.04000 0.20325 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.21820 10.29460 -0.07640 -0.74214 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.03750 11.07000 -0.03250 -0.29359 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.87800 10.88330 -0.00530 -0.04870 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.01870 10.09360 -0.07490 -0.74205 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.77790 10.80950 -0.03160 -0.29234 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.60090 10.60620 -0.00530 -0.04997 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.98000 29.97000 0.01000 0.03337 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.96150 9.00810 -0.04660 -0.51731 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.47450 9.52220 -0.04770 -0.50093 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.26870 9.31370 -0.04500 -0.48316 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.77710 9.82750 -0.05040 -0.51285 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.76170 9.81100 -0.04930 -0.50250 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.54910 9.59550 -0.04640 -0.48356 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.60490 9.65170 -0.04680 -0.48489 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.58940 8.63270 -0.04330 -0.50158 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.59190 9.63850 -0.04660 -0.48348 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15040 9.19310 -0.04270 -0.46448 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.51640 10.56960 -0.05320 -0.50333 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.25650 10.30630 -0.04980 -0.48320 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.84160 9.88760 -0.04600 -0.46523 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.26110 9.30420 -0.04310 -0.46323 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.65640 9.70100 -0.04460 -0.45975 富達卓越領航全球組合基金 14.95000 14.81000 0.14000 0.94531 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.81540 8.85610 -0.04070 -0.45957 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.49580 9.53800 -0.04220 -0.44244 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.25760 9.29730 -0.03970 -0.42701 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.88450 9.93010 -0.04560 -0.45921 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.82490 9.86860 -0.04370 -0.44282 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.61070 9.65190 -0.04120 -0.42686 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.33160 9.37120 -0.03960 -0.42257 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.65680 9.69740 -0.04060 -0.41867 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.85000 11.83000 0.02000 0.16906 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.78000 8.92000 -0.14000 -1.56951 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.80000 10.94000 -0.14000 -1.27971 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.28000 10.40000 -0.12000 -1.15385 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.57350 9.61120 -0.03770 -0.39225 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.26650 9.29210 -0.02560 -0.27550 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.79810 8.81280 -0.01470 -0.16680 富蘭克林華美中華基金 14.41000 14.43000 -0.02000 -0.13860 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.02000 21.18000 -0.16000 -0.75543 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.52000 20.59000 -0.07000 -0.33997 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.02000 10.94000 0.08000 0.73126 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.42000 10.33000 0.09000 0.87125 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.87950 7.84550 0.03400 0.43337 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.07950 9.04920 0.03030 0.33484 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.66530 9.63300 0.03230 0.33531 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.15950 9.12000 0.03950 0.43311 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.97880 10.96670 0.01210 0.11033 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.82550 8.81580 0.00970 0.11003 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.30660 9.29630 0.01030 0.11080 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.99680 12.98890 0.00790 0.06082 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.39670 10.39040 0.00630 0.06063 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.06320 10.05250 0.01070 0.10644 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.73940 7.73120 0.00820 0.10606 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.25270 9.24290 0.00980 0.10603 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.55550 10.53320 0.02230 0.21171 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.58270 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-0.08000 -0.76046 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.43000 10.51000 -0.08000 -0.76118 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.09000 11.18000 -0.09000 -0.80501 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.61000 10.68000 -0.07000 -0.65543 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.06990 13.01200 0.05790 0.44497 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729 富蘭克林華美第一富基金 43.53000 44.00000 -0.47000 -1.06818 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29250 10.29240 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.68000 9.62000 0.06000 0.62370 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.65000 9.57000 0.08000 0.83595 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.95000 9.86000 0.09000 0.91278 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.50000 13.45000 0.05000 0.37175 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.49000 13.39000 0.10000 0.74683 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.25000 15.11000 0.14000 0.92654 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.92410 7.78680 0.13730 1.76324 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.17710 11.20070 -0.02360 -0.21070 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.80280 9.81330 -0.01050 -0.10700 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.01230 11.02400 -0.01170 -0.10613 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.08310 7.08460 -0.00150 -0.02117 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.34990 9.35830 -0.00840 -0.08976 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.28560 10.29490 -0.00930 -0.09034 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.65370 10.65590 -0.00220 -0.02065 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.97000 19.97000 0.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.55150 11.55060 0.00090 0.00779 復華人生目標基金 41.15240 41.44010 -0.28770 -0.69426 復華大中華中小策略基金 10.42000 10.54000 -0.12000 -1.13852 復華中小精選基金 82.76000 82.92000 -0.16000 -0.19296 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.77000 9.88000 -0.11000 -1.11336 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.11000 9.17000 -0.06000 -0.65431 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.34000 12.50000 -0.16000 -1.28000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.39000 11.54000 -0.15000 -1.29983 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.54000 11.63000 -0.09000 -0.77386 復華六年到期新興市場債券基金 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 復華台灣智能基金 12.54000 12.59000 -0.05000 -0.39714 復華全方位基金 33.67000 34.00000 -0.33000 -0.97059 復華全球大趨勢基金-美元 14.25000 14.22000 0.03000 0.21097 復華全球大趨勢基金-新臺幣 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景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.77340 9.79140 -0.01800 -0.18383 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.75140 9.77140 -0.02000 -0.20468 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.00050 10.00030 0.00020 0.00200 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.76640 9.77490 -0.00850 -0.08696 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.01490 10.00300 0.01190 0.11896 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.76510 9.77370 -0.00860 -0.08799 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.01790 10.00600 0.01190 0.11893 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.29420 9.30640 -0.01220 -0.13109 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.00740 8.98990 0.01750 0.19466 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.75050 8.71550 0.03500 0.40158 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.41790 11.43270 -0.01480 -0.12945 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.07860 11.05710 0.02150 0.19445 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.88620 10.84270 0.04350 0.40119 景順主流基金 19.09000 19.06000 0.03000 0.15740 景順台灣科技基金 33.84000 33.95000 -0.11000 -0.32401 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.12000 11.06000 0.06000 0.54250 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764 景順全球科技基金 21.50000 21.34000 0.16000 0.74977 景順全球康健基金 17.73000 17.48000 0.25000 1.43021 景順貨幣市場基金 15.92450 15.92430 0.00020 0.00126 景順潛力基金 35.21000 35.10000 0.11000 0.31339 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.41000 15.41000 0.00000 0.00000 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.02000 13.99000 0.03000 0.21444 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.62000 10.52000 0.10000 0.95057 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.48000 10.37000 0.11000 1.06075 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.71000 10.61000 0.10000 0.94251 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.60000 10.49000 0.11000 1.04862 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.72000 9.58000 0.14000 1.46138 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.62000 9.47000 0.15000 1.58395 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.85000 9.71000 0.14000 1.44181 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.76000 9.60000 0.16000 1.66667 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.67330 8.67890 -0.00560 -0.06452 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.30620 8.32190 -0.01570 -0.18866 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.99790 11.00500 -0.00710 -0.06452 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.50720 10.52700 -0.01980 -0.18809 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.14000 8.29000 -0.15000 -1.80941 華南永昌中國A股基金(美元) 8.35000 8.57000 -0.22000 -2.56709 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.91000 12.20000 -0.29000 -2.37705 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.53100 9.53320 -0.00220 -0.02308 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.47480 9.45740 0.01740 0.18398 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.74470 9.74690 -0.00220 -0.02257 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.68880 9.67100 0.01780 0.18406 華南永昌永昌基金 19.94000 19.87000 0.07000 0.35229 華南永昌全球亨利組合基金 14.27870 14.28820 -0.00950 -0.06649 華南永昌全球神農水資源基金 10.08000 9.97000 0.11000 1.10331 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 華南永昌全球精品基金 16.06000 15.88000 0.18000 1.13350 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.02000 11.96000 0.06000 0.50167 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.68000 11.60000 0.08000 0.68966 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.10000 14.04000 0.06000 0.42735 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.69000 13.60000 0.09000 0.66176 華南永昌物聯網精選基金 12.34000 12.24000 0.10000 0.81699 華南永昌策略報酬基金 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18820 16.18800 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 24.94130 24.77210 0.16920 0.68303 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92590 11.92580 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.18220 10.19270 -0.01050 -0.10301 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.55770 10.50730 0.05040 0.47967 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.93900 9.94930 -0.01030 -0.10352 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.27330 10.22330 0.05000 0.48908 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.03920 10.05260 -0.01340 -0.13330 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.34770 10.30090 0.04680 0.45433 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.89700 9.91020 -0.01320 -0.13320 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.19460 10.14900 0.04560 0.44931 華頓中小型基金 27.81000 28.11000 -0.30000 -1.06724 華頓中國多重機會平衡基金 12.69380 12.71880 -0.02500 -0.19656 華頓台灣基金 34.04000 34.82000 -0.78000 -2.24009 華頓平安貨幣市場基金 11.50820 11.50810 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 18.05000 17.89000 0.16000 0.89435 華頓全球高收益債券基金A 13.33820 13.32950 0.00870 0.06527 華頓全球高收益債券基金B 8.40530 8.39980 0.00550 0.06548 華頓全球黑鑽油源基金 6.06000 5.99000 0.07000 1.16861 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.89670 2.94480 -0.04810 -1.63339 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.59850 13.75070 -0.15220 -1.10685 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.45250 0.45850 -0.00600 -1.30862 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.73620 11.81070 -0.07450 -0.63078 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.67960 10.75670 -0.07710 -0.71676 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.95320 10.96420 -0.01100 -0.10033 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.96200 9.97210 -0.01010 -0.10128 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.47190 11.50720 -0.03530 -0.30676 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.51150 10.54680 -0.03530 -0.33470 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.92000 12.21000 -0.29000 -2.37510 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.77000 10.98000 -0.21000 -1.91257 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.86000 12.11000 -0.25000 -2.06441 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.43310 2.43920 -0.00610 -0.25008 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.97210 1.98320 -0.01110 -0.55970 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.14600 12.13260 0.01340 0.11045 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.98500 9.97390 0.01110 0.11129 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37940 0.37920 0.00020 0.05274 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32150 0.32150 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.46000 3.52000 -0.06000 -1.70455 匯豐中國動力基金(台幣) 16.24000 16.42000 -0.18000 -1.09622 匯豐中國動力基金(美元) 0.54000 0.55000 -0.01000 -1.81818 匯豐太平洋精典基金 18.10000 18.34000 -0.24000 -1.30862 匯豐台灣精典基金 24.48000 24.55000 -0.07000 -0.28513 匯豐全球趨勢組合基金 12.19000 12.04000 0.15000 1.24585 匯豐全球關鍵資源基金 8.30000 8.18000 0.12000 1.46699 匯豐安富基金 25.56000 25.57000 -0.01000 -0.03911 匯豐成功基金 39.70000 39.49000 0.21000 0.53178 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.25000 11.31000 -0.06000 -0.53050 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.29000 11.34000 -0.05000 -0.44092 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.02000 11.08000 -0.06000 -0.54152 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.12000 11.16000 -0.04000 -0.35842 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.45240 2.45680 -0.00440 -0.17909 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24860 2.25320 -0.00460 -0.20415 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.67300 11.68150 -0.00850 -0.07276 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.13520 8.14340 -0.00820 -0.10070 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38380 0.38470 -0.00090 -0.23395 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34660 0.34740 -0.00080 -0.23028 匯豐拉丁美洲基金 7.21000 7.16000 0.05000 0.69832 匯豐金磚動力基金 14.31000 14.42000 -0.11000 -0.76283 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97380 14.97380 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.18000 5.11000 0.07000 1.36986 匯豐新鑽動力基金 11.06000 11.20000 -0.14000 -1.25000 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.51600 5.46040 0.05560 1.01824 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.04100 8.98560 0.05540 0.61654 匯豐龍鳳基金-A類型 52.60000 52.73000 -0.13000 -0.24654 匯豐龍鳳基金-I類型 52.60000 52.73000 -0.13000 -0.24654 匯豐龍騰電子基金 38.69000 38.96000 -0.27000 -0.69302 匯豐雙高收益債券組合基金 12.25310 12.24500 0.00810 0.06615 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 22.31000 22.54000 -0.23000 -1.02041 新光中國成長基金(人民幣) 11.62000 11.78000 -0.16000 -1.35823 新光中國成長基金(美元) 12.48000 12.64000 -0.16000 -1.26582 新光中國成長基金(新臺幣) 12.13000 12.27000 -0.14000 -1.14099 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.04260 10.03790 0.00470 0.04682 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.96700 9.97010 -0.00310 -0.03109 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.00880 9.99050 0.01830 0.18317 新光台灣富貴基金 23.48000 23.17000 0.31000 1.33794 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.82000 8.79000 0.03000 0.34130 新光全球生技醫療基金(美元) 11.79000 11.70000 0.09000 0.76923 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.21000 11.09000 0.12000 1.08206 新光全球債券基金(A累積)美元 9.98340 10.01950 -0.03610 -0.36030 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.51130 9.52540 -0.01410 -0.14803 新光全球債券基金(B配息)美元 9.67180 9.70770 -0.03590 -0.36981 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.20670 9.22040 -0.01370 -0.14858 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 新光吉星貨幣市場基金 15.42950 15.42930 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 新光多重資產基金(A累積)美元 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 新光亞洲精選基金-美金 24.43000 24.59000 -0.16000 -0.65067 新光亞洲精選基金-新台幣 24.14000 24.25000 -0.11000 -0.45361 新光兩岸優勢基金 13.64000 13.81000 -0.17000 -1.23099 新光店頭基金 27.69000 27.81000 -0.12000 -0.43150 新光南非幣保本基金 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 新光創新科技基金 16.54000 16.64000 -0.10000 -0.60096 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.76910 9.77080 -0.00170 -0.01740 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.05420 10.05600 -0.00180 -0.01790 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.72150 9.71670 0.00480 0.04940 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.34840 9.34990 -0.00150 -0.01604 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.63490 9.63600 -0.00110 -0.01142 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.30730 9.30330 0.00400 0.04300 新光澳幣八年期保本基金 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 新光澳幣十年期保本基金 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 新光澳幣保本基金 11.82000 11.82000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.96270 9.94840 0.01430 0.14374 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.88260 9.86840 0.01420 0.14389 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.80080 9.79360 0.00720 0.07352 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.86660 9.85930 0.00730 0.07404 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.84490 9.84400 0.00090 0.00914 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.77650 9.77560 0.00090 0.00921 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.75860 9.75840 0.00020 0.00205 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.82750 9.82730 0.00020 0.00204 瑞銀全球創新趨勢基金 7.42000 7.34000 0.08000 1.08992 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.94000 8.96000 -0.02000 -0.22321 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.88220 9.92200 -0.03980 -0.40113 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.61470 9.65340 -0.03870 -0.40090 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.84060 9.88900 -0.04840 -0.48943 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.61590 9.66330 -0.04740 -0.49052 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.67720 9.72270 -0.04550 -0.46798 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.96660 10.01350 -0.04690 -0.46837 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.83420 13.87020 -0.03600 -0.25955 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.63280 8.65530 -0.02250 -0.25996 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.64860 36.86970 -0.22110 -0.59968 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.84210 38.07540 -0.23330 -0.61273 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.82500 39.04280 -0.21780 -0.55785 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.11290 11.11190 0.00100 0.00900 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.34000 10.31860 0.02140 0.20739 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.80020 13.86690 -0.06670 -0.48100 群益大中華雙力優勢基金-美元 11.05990 11.11420 -0.05430 -0.48856 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.15000 11.18000 -0.03000 -0.26834 群益大印度基金-人民幣 13.03950 12.92200 0.11750 0.90930 群益大印度基金-美元 13.14890 13.03140 0.11750 0.90167 群益大印度基金-新臺幣 12.15000 12.01000 0.14000 1.16570 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.10310 11.96070 0.14240 1.19057 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.51440 12.36810 0.14630 1.18288 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.45000 11.30000 0.15000 1.32743 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.29930 11.16640 0.13290 1.19018 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.66170 10.53700 0.12470 1.18345 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.78000 9.65000 0.13000 1.34715 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.71210 9.59780 0.11430 1.19090 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.20070 9.09320 0.10750 1.18220 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.47000 9.34000 0.13000 1.39186 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.43640 9.32530 0.11110 1.19138 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.23890 9.13080 0.10810 1.18391 群益中小型股基金 51.93000 52.17000 -0.24000 -0.46003 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.87180 9.92790 -0.05610 -0.56507 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.82670 9.88330 -0.05660 -0.57268 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.98020 9.01340 -0.03320 -0.36834 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.78460 8.83460 -0.05000 -0.56596 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.74420 8.79460 -0.05040 -0.57308 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.99170 8.02120 -0.02950 -0.36778 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.39130 11.41680 -0.02550 -0.22336 群益中國高收益債券基金-美元 11.18280 11.20800 -0.02520 -0.22484 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.52380 10.53170 -0.00790 -0.07501 群益中國新機會基金N-人民幣 9.74850 9.82620 -0.07770 -0.79074 群益中國新機會基金N-美元 9.59800 9.67530 -0.07730 -0.79894 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701 群益中國新機會基金-人民幣 8.64570 8.71460 -0.06890 -0.79063 群益中國新機會基金-美元 10.26270 10.34530 -0.08260 -0.79843 群益中國新機會基金-新臺幣 9.54000 9.60000 -0.06000 -0.62500 群益平衡王基金 19.44120 19.34170 0.09950 0.51443 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.13000 8.08000 0.05000 0.61881 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.91000 5.87000 0.04000 0.68143 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.14630 10.07200 0.07430 0.73769 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.38400 10.30880 0.07520 0.72947 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.59000 9.50000 0.09000 0.94737 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.21300 9.14560 0.06740 0.73697 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.42880 9.36050 0.06830 0.72966 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.71000 8.63000 0.08000 0.92700 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.98390 9.97900 0.00490 0.04910 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.80550 9.80060 0.00490 0.05000 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.47810 9.47340 0.00470 0.04961 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.39020 9.38550 0.00470 0.05008 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.04140 10.03640 0.00500 0.04982 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.11280 10.10770 0.00510 0.05046 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.64490 9.64010 0.00480 0.04979 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.02970 10.02470 0.00500 0.04988 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.10520 10.11130 -0.00610 -0.06033 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.41710 7.42170 -0.00460 -0.06198 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.00250 9.99500 0.00750 0.07504 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.93290 9.92580 0.00710 0.07153 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.00650 9.98910 0.01740 0.17419 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.00240 9.99490 0.00750 0.07504 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.93290 9.92580 0.00710 0.07153 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.00650 9.98910 0.01740 0.17419 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.00250 9.99500 0.00750 0.07504 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.93300 9.92580 0.00720 0.07254 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.00650 9.98910 0.01740 0.17419 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.00250 9.99500 0.00750 0.07504 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.93300 9.92580 0.00720 0.07254 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.00650 9.98910 0.01740 0.17419 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.43000 10.28000 0.15000 1.45914 群益全球關鍵生技基金-美元 15.05750 14.86700 0.19050 1.28136 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.47000 14.26000 0.21000 1.47265 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.72000 10.63000 0.09000 0.84666 群益印度中小基金N-美元 9.95200 9.90560 0.04640 0.46842 群益印度中小基金N-新臺幣 9.16000 9.10000 0.06000 0.65934 群益印度中小基金-人民幣 14.96860 14.89760 0.07100 0.47659 群益印度中小基金-美元 14.23400 14.16760 0.06640 0.46868 群益印度中小基金-新臺幣 16.04000 15.93000 0.11000 0.69052 群益多利策略組合基金 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696 群益多重收益組合基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.51000 15.51000 0.00000 0.00000 群益安家基金 27.22980 27.48590 -0.25610 -0.93175 群益安穩貨幣市場基金 16.06810 16.06790 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.72000 21.37000 0.35000 1.63781 群益亞太中小基金 13.78000 13.86000 -0.08000 -0.57720 群益亞太新趨勢平衡基金 17.47000 17.54000 -0.07000 -0.39909 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.64740 9.66040 -0.01300 -0.13457 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.49120 7.50130 -0.01010 -0.13464 群益店頭市場基金 113.85000 114.91000 -1.06000 -0.92246 群益東方盛世基金 9.35000 9.41000 -0.06000 -0.63762 群益東協成長基金-人民幣 13.74180 13.91880 -0.17700 -1.27166 群益東協成長基金-美元 12.93280 13.16030 -0.22750 -1.72868 群益東協成長基金-新臺幣 12.46000 12.63000 -0.17000 -1.34600 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.19420 11.15510 0.03910 0.35051 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.71630 10.67930 0.03700 0.34646 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.09560 10.05100 0.04460 0.44374 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.97190 9.93710 0.03480 0.35020 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.54950 9.51660 0.03290 0.34571 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.99420 8.95450 0.03970 0.44335 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.05470 10.01990 0.03480 0.34731 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.75830 9.72430 0.03400 0.34964 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.71920 9.68570 0.03350 0.34587 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.04790 10.00360 0.04430 0.44284 群益長安基金 31.05000 31.13000 -0.08000 -0.25699 群益美國新創亮點基金-美元 14.65630 14.51330 0.14300 0.98530 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.79000 13.62000 0.17000 1.24816 群益真善美基金 18.11280 18.00870 0.10410 0.57805 群益馬拉松基金 135.13000 135.94000 -0.81000 -0.59585 群益深証中小板基金 15.26000 14.94000 0.32000 2.14190 群益創新科技基金 36.25000 36.77000 -0.52000 -1.41420 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.04850 10.13240 -0.08390 -0.82804 群益華夏盛世基金N-美元 9.91560 9.99920 -0.08360 -0.83607 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.05000 10.12000 -0.07000 -0.69170 群益華夏盛世基金-人民幣 10.94280 11.03410 -0.09130 -0.82743 群益華夏盛世基金-美元 10.93340 11.02550 -0.09210 -0.83534 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.56000 17.68000 -0.12000 -0.67873 群益奧斯卡基金 30.52000 30.93000 -0.41000 -1.32557 群益新興金鑽基金-美元 13.16900 13.21860 -0.04960 -0.37523 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 群益葛萊美基金 26.51000 26.89000 -0.38000 -1.41316 群益道瓊美國地產ETF基金 19.30000 19.00000 0.30000 1.57895 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.47000 8.54000 -0.07000 -0.81967 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.07000 12.86000 0.21000 1.63297 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.62160 11.64950 -0.02790 -0.23950 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.34930 11.37650 -0.02720 -0.23909 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.24470 11.26930 -0.02460 -0.21829 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.66380 8.68460 -0.02080 -0.23950 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.30240 9.32470 -0.02230 -0.23915 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.46000 8.47000 -0.01000 -0.11806 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.90510 8.92450 -0.01940 -0.21738 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.92000 31.00000 -0.08000 -0.25806 德信中國精選成長基金 12.24000 12.42000 -0.18000 -1.44928 德信台灣主流中小基金 20.62000 20.81000 -0.19000 -0.91302 德信新興股票組合基金 11.41000 11.51000 -0.10000 -0.86881 德信萬保貨幣市場基金 11.92170 11.92160 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.74380 10.75690 -0.01310 -0.12178 德信數位時代基金 28.50000 28.33000 0.17000 0.60007 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64930 11.64910 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.78000 16.69000 0.09000 0.53925 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.42000 19.03000 0.39000 2.04940 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.32000 7.29000 0.03000 0.41152 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.89480 9.96000 -0.06520 -0.65462 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.95630 14.04830 -0.09200 -0.65488 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.15500 8.16660 -0.01160 -0.14204 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.21910 11.25060 -0.03150 -0.27999 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.36530 11.39740 -0.03210 -0.28164 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.85620 12.87250 -0.01630 -0.12663 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.07000 17.90000 0.17000 0.94972 摩根中小基金 25.84000 25.98000 -0.14000 -0.53888 摩根中國A股基金 15.02000 15.22000 -0.20000 -1.31406 摩根中國A股基金(美元) 12.11000 12.30000 -0.19000 -1.54472 摩根中國亮點基金 14.42000 14.51000 -0.09000 -0.62026 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.73500 11.83140 -0.09640 -0.81478 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.64830 12.78050 -0.13220 -1.03439 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.09330 10.19090 -0.09760 -0.95772 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.03470 13.14170 -0.10700 -0.81420 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.50300 14.65450 -0.15150 -1.03381 摩根台灣金磚基金 21.32000 21.38000 -0.06000 -0.28064 摩根台灣增長基金 51.86000 51.83000 0.03000 0.05788 摩根平衡基金 28.12000 28.01000 0.11000 0.39272 摩根全球α基金 18.92000 18.72000 0.20000 1.06838 摩根全球平衡基金 15.13060 15.12950 0.00110 0.00727 摩根全球發現基金 12.30000 12.19000 0.11000 0.90238 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.72200 9.72350 -0.00150 -0.01543 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.56460 10.57240 -0.00780 -0.07378 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.09730 10.10330 -0.00600 -0.05939 摩根多元入息成長基金-累積型 11.27000 11.27160 -0.00160 -0.01419 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.88360 9.88950 -0.00590 -0.05966 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.78520 10.88390 -0.09870 -0.90684 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.65650 13.78150 -0.12500 -0.90701 摩根亞洲基金 57.63000 58.31000 -0.68000 -1.16618 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.69130 8.71390 -0.02260 -0.25936 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.04580 10.08070 -0.03490 -0.34621 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.99120 9.02110 -0.02990 -0.33145 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.41880 12.45010 -0.03130 -0.25140 摩根東方內需機會基金 18.25000 18.47000 -0.22000 -1.19112 摩根東方科技基金 36.78000 37.12000 -0.34000 -0.91595 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.99000 10.12000 -0.13000 -1.28458 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.36000 10.53000 -0.17000 -1.61443 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.99000 10.14000 -0.15000 -1.47929 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.59000 11.75000 -0.16000 -1.36170 摩根金龍收成基金 23.26000 23.44000 -0.18000 -0.76792 摩根第一貨幣市場基金 15.06720 15.06710 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.86000 15.07000 -0.21000 -1.39350 摩根新金磚五國基金 11.39000 11.41000 -0.02000 -0.17528 摩根新絲路基金 10.33000 10.42000 -0.09000 -0.86372 摩根新興35基金 13.56000 13.63000 -0.07000 -0.51357 摩根新興日本基金 24.93000 25.25000 -0.32000 -1.26733 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.64370 7.64590 -0.00220 -0.02877 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.86780 9.88740 -0.01960 -0.19823 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.70340 9.71160 -0.00820 -0.08444 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.78600 10.79060 -0.00460 -0.04263 摩根新興科技基金 60.83000 61.11000 -0.28000 -0.45819 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.36110 8.35580 0.00530 0.06343 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.50060 10.49390 0.00670 0.06385 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.68490 8.71270 -0.02780 -0.31907 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.45880 9.51010 -0.05130 -0.53943 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.05770 9.10320 -0.04550 -0.49982 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.86020 9.89110 -0.03090 -0.31240 摩根龍揚基金 34.78000 35.05000 -0.27000 -0.77033 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.97000 9.86000 0.11000 1.11562 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.81000 10.72000 0.09000 0.83955 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.70000 10.61000 0.09000 0.84826 摩根環球股票收益基金-累積型 10.86000 10.74000 0.12000 1.11732 摩根總收益組合基金-月配息型 9.33090 9.30580 0.02510 0.26972 摩根總收益組合基金-累積型 11.19050 11.16040 0.03010 0.26970 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 27.27000 27.26000 0.01000 0.03668 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.73170 11.76280 -0.03110 -0.26439 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.10320 11.13220 -0.02900 -0.26051 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.97280 9.98520 -0.01240 -0.12418 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.37070 10.39820 -0.02750 -0.26447 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.85060 9.87620 -0.02560 -0.25921 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.84180 8.85270 -0.01090 -0.12313 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.49170 10.44410 0.04760 0.45576 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.28370 10.21600 0.06770 0.66269 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.87950 9.85700 0.02250 0.22826 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.77520 9.73280 0.04240 0.43564 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.70800 9.68590 0.02210 0.22817 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.60530 9.56370 0.04160 0.43498 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.48490 11.44840 0.03650 0.31882 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.29290 11.25470 0.03820 0.33941 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.21450 10.16190 0.05260 0.51762 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.97600 10.94110 0.03490 0.31898 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.77590 10.73950 0.03640 0.33894 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.74960 9.69940 0.05020 0.51756 聯邦金鑽平衡基金 25.32940 25.47810 -0.14870 -0.58364 聯邦貨幣市場基金 13.15040 13.15020 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 13.79000 13.80000 -0.01000 -0.07246 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.87040 15.86670 0.00370 0.02332 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.62380 12.75070 -0.12690 -0.99524 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.53240 12.62640 -0.09400 -0.74447 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.06100 12.15160 -0.09060 -0.74558 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75250 11.76900 -0.01650 -0.14020 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.00780 11.01180 -0.00400 -0.03632 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.61940 10.63430 -0.01490 -0.14011 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.66780 8.67090 -0.00310 -0.03575 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.39000 37.31000 0.08000 0.21442 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.44000 15.43000 0.01000 0.06481 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.79000 12.79000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.46000 13.45000 0.01000 0.07435 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.63000 12.62000 0.01000 0.07924 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.05000 8.04000 0.01000 0.12438 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.30000 12.30000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.61000 11.67000 -0.06000 -0.51414 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.10000 11.98000 0.12000 1.00167 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.77000 15.70000 0.07000 0.44586 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.69000 15.61000 0.08000 0.51249 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.30000 10.20000 0.10000 0.98039 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.49000 20.42000 0.07000 0.34280 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.67000 18.60000 0.07000 0.37634 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.74000 12.68000 0.06000 0.47319 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.76000 15.71000 0.05000 0.31827 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.49000 16.43000 0.06000 0.36519 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.53000 15.48000 0.05000 0.32300 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.74000 15.69000 0.05000 0.31867 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.26000 14.22000 0.04000 0.28129 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.25000 14.20000 0.05000 0.35211 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.95000 14.90000 0.05000 0.33557 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.31000 18.33000 -0.02000 -0.10911 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.21000 17.23000 -0.02000 -0.11608 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.61000 13.63000 -0.02000 -0.14674 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.38000 14.39000 -0.01000 -0.06949 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.45000 13.47000 -0.02000 -0.14848 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.31000 8.31000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.41000 13.43000 -0.02000 -0.14892 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.63000 14.61000 0.02000 0.13689 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.59000 14.57000 0.02000 0.13727 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 聯博貨幣市場基金 14.98670 14.98660 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.42080 10.42090 -0.00010 -0.00096 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.99050 14.00040 -0.00990 -0.07071 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.66860 7.66870 -0.00010 -0.00130 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.27000 14.30000 -0.03000 -0.20979 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.29000 14.32000 -0.03000 -0.20950 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 24.49000 24.76000 -0.27000 -1.09047 瀚亞中國基金-人民幣 13.15000 13.29000 -0.14000 -1.05342 瀚亞中國基金-新台幣 14.38000 14.55000 -0.17000 -1.16838 瀚亞巴西基金 4.61000 4.60000 0.01000 0.21739 瀚亞外銷基金 45.50000 46.00000 -0.50000 -1.08696 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.64000 10.59000 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瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.51830 11.52060 -0.00230 -0.01996 瀚亞歐洲基金 11.69000 11.57000 0.12000 1.03717 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------