屈臣氏港澳合開232店 年底分店數年增長將達雙位數

長和 (0001-HK) 旗下屈臣氏 (Watsons) 香港總經理張慧屏透露，本週五 (11 日) 會在長江中心地庫開設一家概念店，會引入一些新科技，此店亦會有特別的名字，惟暫未可透露。

屈臣氏在港澳合共有 232 間店鋪，截至今年 5 月，店鋪數目淨增長 5 間，張慧屏預計，至今年年底分店數目按年淨增長將達雙位數字。

屈臣氏 4 月在台灣開設了 Tech-Fun 概念店，內有 STYLE-ME 虛擬試妝鏡，方便顧客試妝。

《星島日報》引述張慧屏表示，新科技會在一些市場作試驗，如果效果好，便會推廣至更多市場應用，STYLE-ME 虛擬試妝鏡在台灣頗受歡迎，長江中心新店內亦會有。長江中心新店會引入不同的新科技，有些虛擬體驗是此店「獨有」。

公司在科技投資有所增加，張慧屏認為可藉此增加客戶體驗，不再是傳統零售業，而是將零售業變得更靈活，相信長遠而言會有回報。

屈臣氏於 2016 年在德福廣場開設首間 Gen-Y 概念店，為吸引年輕顧客，張慧屏指，店鋪設計及售賣產品上都有革新，開店第二年業績已超預期，去年業績有高雙位數字增長，今年首 4 個月亦保持相若增幅。

屈臣氏目前有 28 間 Watsons Baby 概念店，近年嬰兒護理產品的款式數目有數十倍增長。

