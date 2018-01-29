屈臣氏預計大陸開400間新店 已準備好推無人商店

屈臣氏集團 (Watsons) 預計今年在大陸開設 400 間新店，遍布一線至五線城市。同時為分析未來零售趨勢，公司將在目前集團旗下 100 名數據科學家 (Data scientist) 的基礎上，今年內加聘 1 倍相關人手。

綜合星島日報、香港明報報導，目前屈臣氏集團在全球共有 1.4 萬間零售店，每日賣出的貨品合共 3000 萬件，而每年顧客更達 40 億人次。屈臣氏首席營運總監倪文玲表示，開店策略仍會維持以往開店速度，集團每年全球開設多過 1300 間新店，去年大陸開店數目為 483 間。

針對無人商店，倪文玲指出，屈臣氏集團已經準備好無人商店方面的技術，然而推出時間表仍需要看市場及消費者反應而定。她指港人在電子化應用方面仍未習慣，她補充在中環等商業區使用自助付款機的比例只有 30%，而住宅區如沙田更只得 10%。

在推動大數據應用方面，屈臣氏對相關的人才需求大，現時數據分析的專家團隊約有 100 人，今年預期會再增加 1 倍的人數。公司期望透過數據分析後，可以減省人手去處理行政上的工作，將時間放於服務顧客。現時員工服務顧客的時間約為 30% 至 40%，其餘時間用作處理行政工作。

屈臣氏去年曾宣布，未來 3 年將投資 7000 萬美元 (約 5.4 億港元) 於大數據技術。倪文玲表示，冀數據化分析後，期望員工只需要用 30% 的時間分析數據，觀察整零售產品的體趨勢，70% 的時間用作服務顧客。