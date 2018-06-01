新秀麗(01910-HK)一一否認殺人鯨資本指控

沽空機構Blue Orca Capital(殺人鯨資本)早時指新秀麗(01910-HK)進行收購時，利用特殊的會計手法，谷高業務之後的利潤率及盈利表現；又指行政總裁鄧儒熙(RameshTainwala)的博士學歷涉造假，其家族企業與新秀麗有大量關連交易。新秀麗今早就殺人鯨資本的質疑作出回應，公司認為，沽空機構報告為一面之詞並具誤導性，而且報告中得出的關於公司及其財務業績的結論有誤。因此，公司促請股東審慎對待沽空機構報告。

概括而言，公司對沽空機構報告回應如下：新秀麗在巨大且增長迅猛的全球旅行箱、背包、商務包市場內，踞於全球領導地位，目前預期該市場自2017年至2020年將按複合年均增長率約6.6%增長。配合本身核心業務的強勁內部增長以及實行策略性品牌收購，公司已經從過去主要為一家單一品牌、單一產品類別、批發銷售為主的公司(2010年的銷售淨額為 12億美元)，轉型成為今天的一家多品牌、多產品類別及多分銷渠道企業(2017年的銷售淨額為35億美元)。

撇除外匯影響，公司在過去五年一直按複合年均增長率9.4%取得持續的內部收益增長。此強勁且穩定的收益狀況，再加上公司具效益的成本基礎，可望會繼續產生大量的自由現金流量。除強勁的內部增長外，公司亦透過審慎有序開展收購項目的做法，提升股東回報，而此做法將與其核心策略相輔相成。於2016年，新秀麗收購全球領先高檔時尚生活品牌 Tumi Holdings Inc. 以實現轉型，將新秀麗的業務擴展至高檔領域，同時亦將新秀麗定位為全球旅遊時尚生活領先企業。

公司的董事會支持公司具有優良的透明度原則及企業管治紀錄。公司的綜合財務報表及其相關附註(其由 KPMG LLP審計)符合國際財務報告準則的規定。KPMG並未就公司過往的綜合財務報表撤回其審計意見，亦未表示有意撤回其審計意見。

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