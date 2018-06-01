匯力資源(01303-HK)附屬與大捷山訂立債務結償協議

匯力資源(01303-HK)公布，附屬公司哈密佳泰與大捷山訂立債務結償協議，據此，大捷山同意將總額為630萬元(人民幣.下同)之債務重新轉授予集團，及大捷山將不再對債務享有任何權利。

上述債務結償協議的背景，是大捷山經過公司再三要求仍未就出售事項支付代價餘額5260萬元，於2018年5月22日，法院發佈民事調解書，據此，哈密佳泰與大捷山達成以下和解：銷售股權連同銷售貸款應退還予哈密佳泰；及大捷山向哈密佳泰支付之480萬元(作為出售事項之部分代價)應由哈密佳泰留

置，作為違約賠償。

特別調查委員會委聘獨立調查公司開展之調查仍在進行。待特別調查委員會得出結果(預期於今年6月可得出)且核數師就調查結果及其他事宜進行之審核程序完成後，該公司方會就去年年度業績另行刊發公佈。

由於延遲刊發2017年年度業績及上市規則第13.50條的規定，股份已自2018年3月28日上午九時正起暫停於聯交所買賣，以待刊發2017年年度業績，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)