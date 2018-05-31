美股盤中─美國對歐盟與墨西哥加徵關稅 道瓊大跌277點 而後反彈

美國宣布對部份貿易夥伴加徵關稅，增加了貿易緊張，美國股市週四中場下跌，道瓊一度大跌 277 點，而後縮小跌幅。

台北時間 23:49

道瓊工業平均指數下跌 150.57 點或 0.61% 至 24517.21。

Nasdaq 指數上漲 23.59 點或 0.32% 至 7486.04。

S&P 500 指數下跌 4.25 點或 0.17% 至 2719.76。

川普政府說，對由歐盟，加拿大與墨西哥進口的鋼與鋁加徵關稅，將於週四午夜生效。

該消息公布後，墨西哥披索與加元兌美元均觸及今日低點。美元兌披索則上漲至 3 月初以來高點。

今年初，這些受影響國家的金屬生產商獲得暫時關稅豁免，但豁免將於週五到期。該關稅最初係於 3 月 1 日宣布。

分析師說，股市目前有許多利空消息。原油價格下跌，加上德意志銀行股價回檔逾 6.5%，亦壓低了股市氣氛。

週三，美國股市則大幅上漲，義大利政治危機有減緩跡象，為利多。道瓊週三大漲逾 300 點，小型股指數 Russell 2000 創新記錄高點。

近幾日，因擔憂歐元區第三大經濟體 -- 義大利 -- 的政治危機，全球股市受到壓力。投資人擔憂義大利可能提前大選，或退出歐元區。昨日，義大利政黨重新努力，有意組成新政府，則減緩了該擔憂。

分析師說，義大利只像一個小型地震，市場很快反彈。歐洲央行總裁德拉吉不會讓他們倒下。

經濟數據方面，美國公布 4 月消費者支出上升 0.6%，創五個月來最大升幅。4 月個人消費支出物價指數 (PCE)--Fed 偏好的通貨膨脹指標 -- 上升 0.2%。