鮮活果汁首季獲利成長逾5成 EPS 2.13元

鮮活果汁 (1256-TW) 今 (8) 日公布第 1 季財報，稅後純益達 6544 萬元，季增 1.33 倍，年增 51.94%，每股純益為 2.13 元，隨著華東及華南天氣的轉趨炎熱，鮮活果汁的濃縮果汁營運將走向旺季。

鮮活果汁第 1 季營收 7 億元，毛利率 31.63%，季增 4.65 個百分點，年增 2.39 個百分點，稅後純益達 6544 萬元，季增 1.33 倍，年增 51.94%，每股純益為 2.13 元。

鮮活果汁也公布 4 月營收為 2.81 億元，月減 4.95%，年增幅度達 24.08%，累計前 4 月營收為 9.81 億元，年增 15.66%。鮮活主管指出，4 月營收較上月衰退，主因是春節後補貨潮墊高比較基期造成。鮮活果汁 前 4 月營收達 9.81 億元，年增 15.66%，維持穩健成長表現。

鮮活果汁今年第 1 季毛利率較去年同期上揚，且為連續第 3 年成長，該公司指出，主要原因在於公司生產模式是為個別客戶量身調配訂製的商品，形成幾乎「零庫存」的商業模式，除了既有的優勢產品如濃縮果汁與果粒外，糖漿與口感添加物等新品的銷售表現也已展現成效。

此外，鮮活果汁在華南與華北地區的布局日趨成熟，進一步提高廣東與天津兩廠的稼動率。受惠產品銷售組合優化與稼動率提升，整體毛利率揚升，並推升第 1 季獲利維持穩健成長。公司並聚焦中國大陸市場，布局華南與華北市場已見成效，第 1 季主要銷貨地區分別為華東地區 56%、華南地區 26% 與華北地區 18%。

因市場成長空間仍大，加上基於拓展產品線的考量，鮮活果汁主管指出，今年將持續進行資本支出，包括昆山廠有新擴建產能啟用，同時會建置完成自動倉儲設備；鮮活與日商 Minami Sangyo 公司共同成立的「鮮南食品」，將在昆山廠完成產線擴充後，開始生產植物蛋白飲如豆漿、核桃奶、杏仁露等冬季飲品原料，強化冬季線產品，而廣東廠與天津廠緊接其後也將有新產能上線，可望有效提高成長動能。

展望第 2 季，公司預期中國飲品市場將持續成長，隨著季節開始變換轉熱，未來兩季可望維持既往逐季成長趨勢，同時，糖漿與口感添加物等較不受季節影響產品的出貨比重持續拉高。

鮮活果汁 2017 全年營收 29.17 億元，年增 8.88%，毛利率 29.92%，年增 0.61 個百分點，稅後純益達 2.87 億元，年增 26.42%，每股純益為 10.01 元。董事會決議去年盈餘每股擬配發現金股利 5 元。