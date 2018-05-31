〈房產〉信義房屋：雙北市住宅交易5月增溫 買氣可望延續到Q3

上市房仲業者信義房屋 (9940-TW) 統計 5 月全台門市前 29 日交易表現，全台交易量月減 5%，但年增幅達 12%，今年 5 月的房市買氣比去年同月佳，同時，統計數據也顯示雙北市買氣持續回溫當中，且買氣有可能延續到第 3 季。

信義房屋統計 5 月該公司門市，台北市交易量年增逾 3 成，新北市則年增約 18%，雙北市的買氣都明顯優於去年同月，另外，高雄市也見買氣逐漸回籠，交易量呈現年、月同期比雙雙增加的表現。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市從跌勢轉為盤整後，買賣雙方雖不認為房價會反轉向上，但對於價格看法也不像兩、三年前那麼悲觀，尤其是交易量能萎縮最為明顯的雙北市，在房價止跌回穩後，買氣回籠帶動交易量明顯回升。

曾敬德說，過去一段時間大台北以外的市場，交易量表現相對雙北市穩定，不過今年雙北市已有復甦回溫的跡象，回流的買氣有機會延續到 6 月甚至是第 3 季。

信義房屋統計，台北市 5 月的平均成交價每坪為 61.9 萬元，和去年同月水準相近，房價呈現橫盤走勢，交易量則是較去年同期明顯彈升超過 3 成，但較 4 月微幅減少約 5% 的水準，新北市 5 月的平均成交單價每坪為 33.4 萬元，略高於 4 月及去年同期，交易量則是年增 18%，月減 1%。

曾敬德進一步分析，雙北市除了穩定的首購需求之外，也見到換屋型的買盤回籠，新北市總價 1500~2000 萬元的產品交易量明顯回溫，台北市則是市中心與新古屋受到買方的青睞。

桃園市交易量相對雙北市則相對穩定，交易量年增 6% 但月小減 4%，平均房價每坪 18.5 萬元，台中市 5 月房市表現則相對溫吞一些，交易量年比與月比雙雙減少約 14%，但平均房價每坪 19.8 萬元，略高於去年同期水準。高雄市 5 月買氣表現不錯，交易量年增 18% 且月增 4%。