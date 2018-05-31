挑戰前高 待三巨頭表態

股王、權王加上人氣王，是去年台股攻上萬點的功臣，如今站穩萬點周年，三王重整旗鼓，準備率領多頭大軍挑戰前高，而 FII 掛牌能否再讓母公司問鼎人氣王？備受矚目。

文．高適

國際資金「出電子、進非電子」策略近尾聲，加上美國十年公債殖利率持續回落，資金風險偏好提升，科技有望重獲資金買盤的懷抱，科技股比重高的台股也有望在此趨勢下，吸引外資回頭買超，進而帶領加權指數再次挑戰今年初高點。

資金風險偏好增 買進中小型及科技股

觀察近一周 (五月十七日至五月二十三日) 美國散戶情緒指數變化，可發現原先觀望的投資人心態出現轉變，看中立比例大減 6.5 個百分點至 36.3％(仍高於均值的 31％)，往兩極化發展，看多者增加 1.9 個百分點，看空者增加 4.6 個百分點，顯示市場心態仍謹慎，並未過熱。隨川金會有望召開，相信可扭轉部分悲觀情緒，看多者比例將向上突破 40％，有望帶動美股挑戰高點。

在投資人情緒持續恢復下，ETF 市場資金風險偏好也逐步回升，開始買進風險較高的 IWM(追蹤羅素兩千指數)，同時賣出追蹤美國以外已開發市場的 EFV，顯示市場看好資金回流美國，開始調節美國以外市場的部位。

考量美國十年期公債殖利率持續自高檔回落，淡化市場對科技股評價恐被修正的疑慮，配合中美貿易戰雜音逐漸消除，電子產業進入新一波拉貨潮，吸引資金重返科技股，帶動那斯達克及費城半導體指數成為美股領攻指標。預期此現象將不止於美股，未來將逐步擴散至全球科技股，將有利以科技股為主的台股後市表現，也難怪美國資產管理公司 GMO 新興市場團隊主管 Arjun Divecha 近日會建議買進台股。

台股欲創高 不能三缺一

目前影響台股較大的負面干擾因素，除了即將生效的 A 股入摩的被動式基金持股調整賣壓外，美元指數持續走強更是被市場空頭視為看空台股的主要理由。

但事實上，美元指數走強不會只造成外資撤離台股，同時也會讓外銷股比重高的台股上市櫃公司享有匯損回沖的潛在利益，增添第二季獲利預估上修的可能。

尤其，在先前外資大舉撤離台股的過程中，加權指數卻依舊可以硬挺在 10500 點之上，已有利空不跌的味道。相信之後若開始反映匯損回沖題材、外資回頭買超 (美元指數漲勢稍歇)，不排除加權指數就有機會去挑戰今年初的高點 11270 點。加權指數若想挑戰高點，沒有電子股轉強配合，單靠金融及塑化股是很難辦到的，而電子股轉強指標又要看大立光(3008)、台積電(2330) 及鴻海 (2317) 等三箭頭的股價是否強勢表態。

中國手機庫存回補 供應鏈營運升溫

隨著中國手機市場進入新機帶動的庫存回補潮，手機零組件廠營運將觸底回溫，剛好提供手機應用比重的電子三箭頭一個有利條件。

根據 IDC 所發布的最新報告顯示，2018 年第一季，中國智慧型手機市場出貨量為 8750 萬台，年減 16％。IDC 認為銷售下滑的主因是手機廠商將一、二月的銷售重點放在了清理舊機型庫存上，我們預期品牌廠自三月開始持續發布新機帶動下，銷售量應會有止穩回升的表現。IDC 預計經歷第一季的預熱後，第二季國產品牌會進一步發力，主打旗艦機來刺激用戶需求。雖說第一季中國市場銷售衰退，但排名前五名的品牌表現相對穩定。

其中，華為、小米及蘋果的出貨量分別年增 1.9％、41.8％及 2.5％，顯示前五名品牌正在逐步蠶食其他品牌的市場份額。隨著中國品牌廠商的集中化，零組件供應鏈的競爭也愈加激烈，未來誰能掌握大客戶資源，就意味著有更多的訂單及市場份額。

箭頭１：大立光改寫反彈新高

電子股多頭第一個箭頭大立光，為華為三鏡頭旗艦機 P20 Pro 的供應商，又是中國品牌六片鏡頭的主力供應商，將會是中國手機搶進三鏡頭規格升級趨勢下的主要受惠者。另在元大投顧率先提出蘋果將於明年推出三鏡頭 iPhone 觀點後，德意志證券也提出類似的預測，增添三鏡頭應用商機的想像空間，激勵股價改寫波段新高來到 4270 元，離低點 3000 元已反彈 42％。

德意志研判擴增實境 (AR) 呈像有很高的機率成為明年 iPhone 的主要規格，有別於市場預測 iPhone 搭載會採用飛時測距 (ToF) 的後置 3D 感測模組，其認為會採用三鏡頭呈像(包括二顆相機鏡頭運用立體視覺技術及一顆長焦距鏡頭進行變焦)。

根據訪查，大立光為主要供應相機鏡頭，有機會成為 iPhone 擴大採用三鏡頭受惠廠，等於大立光有望通吃蘋果及非蘋陣營的三鏡頭訂單，成為推動股價持續回升的主要利多。

箭頭２：台積電蓄勢待發

第二個箭頭台積電，下半年的亮點將會是高殖利率題材 (目前現金殖利率約 3.5％) 及七奈米製程的量產進度(四月已開始生產)，預期在美元指數漲勢趨緩後，外資回補台積電的動作應會轉為積極。

除了為蘋果代工的 A12 應用處理器外，尚有海思及高通的手機相關晶片，以及賽靈思 (Xilinx)、輝達(NVIDIA) 及超微等高效能運算 (HPC) 相關伺服器晶片或繪圖晶片。

海思與華為在去年共同推出採用台積電十奈米製程的 Kirin 970 手機晶片，已應用在華為的 Mate 10、Honor V10、P20 等多款智慧型手機當中。下半年華為推出的 Mate 20 手機，則將搭載採用台積電七奈米製程技術的海思麒麟 980 AI 晶片，市場傳本季已開始量產。

而專攻加密貨幣挖礦運算 ASIC 的比特大陸，第一季已躋身台積電全球前五大客戶，市場傳出不僅包下台積電南京廠產能，也會在下半年推出多款採用台積電十奈米及七奈米的 ASIC，增添營運動能。

箭頭３：鴻海企圖心強

第三個箭頭鴻海，先前被外資一路狂賣，導致股價自 122.5 元修正至 79.5 元，但近日外資調節似乎已近尾聲，五月已正式轉為買超，給股價一個觸底反彈的機會。由於富士康工業互聯網（FII）在上證 IPO 發行價為人民幣 13.77 元，募資總額約為 272 億元人民幣，以去年獲利 158 億元人民幣推算，本益比約 17 倍，遠低於市場原先預估的 20 倍及 A 股平均的 23 倍，預期在掛牌後股價將有望啟動補漲行情。若 FII 出現連續漲停的走勢，買不到 FII 的資金是有可能回頭買進母公司鴻海，形成母以子貴的情況，加上鴻海減資兩成的動作，也可看出公司心態明顯偏多，有做多股價的企圖。

根據目前法人預估，明年鴻海 EPS 成長幾乎已是共識，相較目前本益比僅約十倍的股價，評價上似乎有低估之嫌，提供一個資金買進很好的理由。



來源：《理財周刊》 927 期

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