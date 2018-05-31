全球估值最高的AI獨角獸好吸金 14個月內融資16億美元

中國 AI 新創公司商湯科技 (Sense Time) 新一輪募資共募得 6.2 億美元，14 個內融資達 16.3 億美元，估值超過 45 億美元，依舊是全球估值最高的 AI 獨角獸。

此輪主要注資者為厚樸投資 (Hopu Capital) 、銀湖投資 (Sliver Lake)、老虎基金 (Tiger Global) 等，晶片大廠高通 (QCOM-US) 旗下的風險投資部門也參與了此輪增資。

商湯科技表示，目前估值超過 45 億美元，新募集的資金將投入研發和網羅人才，以保持其在 AI 新創企業界的領先地位。

商湯科技作為 AI 領域最大的獨角獸，募資能力驚人，屢創 AI 獨角獸融資規模紀錄， 4 月上旬才從阿里巴巴、Suning.com 和新加坡淡馬錫控股集資 6 億美元，不到 2 個月的時間，又進行募資，若再加上去年 7 月募集的 4.1 億美元，14 個月內就已募集超過 16 億美元的資金。

成立於 2014 年的商湯科技，主要提供人臉和影像辨識 AI 技術，業務範圍涵蓋互聯網娛樂、自動駕駛、金融、零售等產業，並用於發展智慧城市，中國政府也使用商湯科技的技術進行監視，以過濾刑事調查案件中的嫌疑者。

商湯科技目前擁有 700 個戰略合作夥伴和客戶，其中包括華為、Nvidia、高通、小米等科技大廠。

該公司表示，去年已開始獲利，在過去 3 年中業績成長約 400%；今年 5 月份商業合同收入更成長了 10 倍以上。

近幾個月來，商湯科技已和中國最大的地鐵運營商上海申通地鐵集團簽署協議，運用人工智慧監控城市軌道交通，並在成都市成立創新總部 ，此外，該公司還與阿里巴巴和香港科技園聯手打造香港 AI 實驗室，將香港轉變為創新中心。