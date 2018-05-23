科技泡沫比網路泡沫更膨脹 獨角獸估值虛胖50%？

儘管科技股目前大多還處於高檔，但以創新技術為標榜的「獨角獸」企業卻出現愈來愈多的雜音。

這些估值達 10 億美元以上的「獨角獸」新創企業，儘管能從風險投資人、對沖基金及共同基金獲得大量資本，但聖加倫大學和維拉諾瓦大學共同構建的重新計算模型估計，這些「獨角獸」的平均估值比其公允價值高出 49 %。

Villanova 商學院教授 Keith Wright 指出，目前科技泡沫比網路泡沫更加膨脹，從「獨角獸」的估值虛胖來看，將在矽谷和華爾街掀起波瀾和震盪，從此開始走的都是下坡路。

研究人員認為，這是因為目前的估值假設獨角獸的總股價與最近發行的股票價格相同。這種過於簡單化的做法大大提高了估值，因為最近發行的股票幾乎總是包含以前發行股票所沒有的額外收益。

Wright 指出，像 BuzzFeed 和 Vice Media 這樣的獨角獸公司都是財報無法達標的例子，導致這些新創公司和他們的導向型投資人之間出現裂痕。即使曾經是估值最大的獨角獸 Uber，仍然朝著錯誤的方向前進，在前年虧損 28 億美元後，去年虧損進一步擴大到 45 億美元。

Wright 表示，獨角獸估值受到 2018 年市場波動的影響極大，而美國聯準會升息也將對這些被高估的新創企業形成壓力，隨著利率持續上升，將加速獨角獸成長放緩，散戶恐將面對估值過高的巨大風險。