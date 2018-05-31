MSCI主席：最終納入A股的名單或有226隻

昨日晚間，MSCI連續發布臨時公告，披露相關指數的股份調整結果。至此，MSCI自5月14日公布的即將納入A股的234隻成分股調整為226隻。

MSCI主席兼首席執行官亨利·費爾南德茲(Henry Fernandez)31日在接受上海證券報記者專訪時表示，這部分調整主要是根據指數編製和設計的需要，部分成分股目前處於停牌狀態，“如果現在納進指數，投資者將無法買入這些股票。”亨利·費爾南德茲說。

而A股停牌問題在過去是困繞國際投資者的主要問題之一，因為停牌期間投資者無法進行交易。“我們在過去這段時間在公布成分股名單的過程中也花費了很大精力在處理這個問題。隨著處理停牌問題的規則越來越清晰，監管層執行越來越有力，停牌公司的數量越來越少，停牌時長也越來越短。”亨利·費爾南德茲表示。

昨日晚間，MSCI發布臨時公告表示，東方園林、海南橡膠、中國中鐵、太鋼不鏽、中興通訊等五隻股票將暫時不被納入到MSCI中國指數(MSCI China Index)，也將從MSCI A股全球通指數(MSCI China A Inclusion )和MSCI中國A股大盤指數(MSCI China A Large Cap Indexes)剔除。這些個股截至5月30日仍在停牌。本次調整將自6月1日起生效。

另根據港交所調整互聯互通北向渠道標的的公告，西南證券、海南橡膠、上海建工這三隻股票將於2018年6月11日被調出滬股通標的，屆時投資者將可賣不可買。為了避免潛在的市場反向流動，MSCI將不把前述三隻股票納入到MSCI中國指數，同時也不會納入MSCI A股全球通指數和MSCI中國A股大盤指數。

此前，MSCI在5月14日公布了即將納入MSCI的234隻成分股。不過，野村指出，由於康得新持續停牌，以已於5月3日從MSCI指數中剔除。盡管該股已經交易恢復，但是5月31日也不再有資格被納入。

至此，最終將納入到MSCI新興市場指數的A股數量變為226隻。

來源：中國證券網

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