東京檢方和警視廳擬搜查神戶製鋼東京總部

中新網5月31日消息，據日媒報道，關於神戶製鋼所篡改産品數據問題，31日，日本東京地檢特搜部和東京警視廳基本決定以涉嫌違反《反不正當競爭法》(虛假標註)為由，近期對其東京總部(東京都品川區)等相關地點展開入室搜查。

神鋼3月公布的最終報告顯示，國内外23家工廠鋁、銅産品相關強度等質量數據被篡改。對未達客戶要求規格的産品進行了出貨。據稱製造鋁産品的真岡製造所(栃木縣真岡市)最晚從上世紀70年代開始篡改數據，更換負責人時繼承這一做法。

報道稱，估計與此相關的有前董事和員工等約40人，今後將對查抄的資料進行分析併對相關人員詢問情況，以查明全貌。

報告認定，約40人中2名前常務執行董事和1名執行董事共3人“早已知曉存在違規”。另有2名前高管在成為高管前親自參與篡改，併知道調動後違規仍然持續。

特搜部等已收到神鋼自願提交的資料，但判斷為了查明真實情況需要開展強製搜查。除了東京總部外，搜查對象或將包括神戶總部及多處製造基地。

問題産品被用於飛機和新幹線等，供應對象包括海外在内達600家以上。不僅是日本的調查機構，美國司法部也要求神鋼美國子公司提交相關資料等，已著手展開調查。美國和加拿大消費者還提起了集體索賠訴訟。

《反不正當競爭法》禁止在交易文件中就質量等進行令人誤解的標註進行交貨。若違反則對個人處以5年以下有期徒刑或500萬日元(約合人民幣29萬元)以下罰款或兩者併罰，對企業也處以3億日元以下罰款。

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