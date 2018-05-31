MOSFET可望好到2019年上半 相關概念股盤中股價創高後壓回

缺貨題材造成的股價強彈，近日快速從被動元件族群，轉移到 MOSFET 類股，不論設計端的杰力 (5299)、大中 (6435)、富鼎 (8261)、尼克森 (3317)，代工廠的漢磊 (3707)、茂矽 (2342)，或是 EPI 廠嘉晶 (3016)，連續數日股價強漲，由於短線漲幅不小，今日開盤後，相關個股同步再創新高後明顯壓回；就產業面來看，目前業界共識，至少可以好到 2019 年上半年。近年來國際 IDM 廠將產能轉作生產高階、車用與工業用 MOSFET 或是 IGBT，台場部分，5、6、8 吋晶圓代工廠產線又滿載，上游 EPI 也供不應求報價大漲，種種市場變化，導致 MOSFET 供需吃緊，目前業界評估，MOSFET 供不應求的態勢，可能會延續到至少明年上半年，連帶報價部分，今年逐季調漲無虞。



受惠於 MOSFET 轉單效益，加上報價調升，本土 MOSFET 供應鏈將迎來第一個好年，上游四大設計業者今年獲利表現明顯成長，代工廠的漢磊也會季季獲利無虞，至於 EPI 廠商的嘉晶，今年每股獲利將會超過 1 元。