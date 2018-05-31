〈年度網路女皇報告〉谷歌變電子商務公司 亞馬遜變搜尋廣告公司

谷歌 (Google) (GOOG-US) 變得像亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US)，而亞馬遜反而變得像谷歌了？

這是素有「網路女皇」之稱 Mary Meeker 週三 (30 日) 最新發布的年度報告眾多重點其中之一。

風險投資公司 Kleiner Perkins 的合夥人 Meeker 發佈 2018 年長達 294 頁的報告，涉及廣泛主題包括主要科技趨勢、中國科技、消費者關注的科技等。

在電子商務方面，Meeker 指出，谷歌以搜尋引擎廣告起步，接著開始收其他公司訂單，而亞馬遜則以收訂單起步，一開始卻沒有做太多廣告業務。

然而現在一切有轉變，她指出，這兩家都開始介入彼此的業務，這對廣告業產生了重大影響，因為科技公司吃掉了廣告業一大塊餅，下圖說明這些公司一段時間的變化，以及大多數人開始在亞馬遜上進行產品搜索的情況。

亞馬遜已經有了相當可觀的廣告業務，估計每季超過 20 億美元，而且不會止步與此。Forrester 分析師 Collin Colburn 表示，「亞馬遜長期在廣告領域發揮，將會在其擁有的資產內外都銷售廣告，並且會擴大到消費包裝貨品產業。」

這一點，看來 Meeker 也認同。