5月大麻類股大動作 陸續上市 進軍非洲

大麻廠商近日動作頻繁，在加拿大即將合法大麻的時期使出了反向併購等措施快速布局資本市場。

據申報文件顯示，大麻商 MedMen (MMEN-CS) 近日以反向收購房產投資商 Ladera 的方式，無須 IPO 並順利上市於加拿大證券交易所 CSE。MedMen 除了提供送貨到府的服務，也試圖擴展業務至美國本土。

對於送貨服務，發言人 Daniel Yi 表示，目前已申請了美國加州的運輸許可。目前 MedMen 正考慮是否委託第三方物流 (3PL) 或自家執行，而也正籌劃美國伊利諾伊州、佛州、賓州、紐澤西州、俄亥俄州等地的併購標的物。

根據監管文件，MedMen 報告其 2017 年全年和 2016 年下半年營收為 600 萬美元，淨虧損近 3100 萬美元。儘管如此，在去年的最後一個季度，營收年增率成長了 760.4%，達到了 146 萬美元。

MedMen 將這一喜訊歸功於去年強勁的大麻零售市場及紐約州和加州的大麻零售店併購案，同時也漸漸提升了其毛利能力。

美國大麻企業近期較偏向於往加拿大發展，而加拿大企業正把視野放在非洲上。

早已在加拿大上市的 Canopy Growth 公司 (CGC-US) 上週也於紐約證交所 NYSE 上市，同時週三 (30 日) 也宣佈將進軍非洲的大麻市場。股價週三 (30 日) 收盤上漲 2.70% 來到 28.88 美元。

Canopy Growth 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Canopy Growth 稱收購了一家位於南非的萊索托王國企業 Highlands 公司，該公司握有培育大麻及其樹脂的許可證。萊索托去年將醫用大麻合法化，成為非洲第一個這樣做的國家。Canopy 表示，這個國家氣候晴朗高海拔，具有「溫室栽培的理想濕度和生長條件」。

此外，加上非常低的運營和資源成本，使 Canopy 能夠以低成本生產大量高質量的醫用大麻，也可供給未來該區的本地市場。

另外，2 月於納斯達克上市的大麻商 Cronos (CRON-US) 週三收盤也上漲 5.98% 至 6.38 美元。