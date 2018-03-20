加拿大大麻合法化：包裝規章草案出爐

《彭博社》報導，加拿大大麻合法化發布的規則草案，大麻必須以無裝飾包裝和健康警語進行銷售，而小型生產者則要嚴格限製產量。

據了解，加拿大的大麻合法化規章草案也提出，大麻包裝只能展示產品名稱之外的一個「品牌元素」，且不能大於政府規定的強制性警告標識。加拿大政府表示，對於授權「小型」生產商事宜，將需要把作物面積限制在 200 平方米內。

小型大麻販售商大小 / 圖：推特

加拿大正準備成為第一個允許休閒用大麻的 G7 國，而這些限制可能會影響 Canopy Growth Corp、Aurora Cannabis、及 Organigram Holdings Inc 等上市公司的盈利能力。週一（19 日）的規則草案公佈是希望給予更多額外時間來準備，議會仍必須最後批准合法化法案。市場預計將在今年夏季時開放販售。

儘管加拿大總理杜魯多 (Justin Trudeau) 政府希望在 7 月前合法化大麻，但由於未經選舉的參議院延期，法律核准的時辰目前還未定。衛生部長 Ginette Petitpas Taylor 在 2 月份表示，參議院可能會在 6 月份通過該議案，市場可能在 8 至 12 週後開放。參議員說他們需要額外的時間來評估合法的大麻如何影響執法和美國的關係。

大麻包裝示意圖 / 圖：healthcanada

包裝圖案等規則要求在明亮的黃色背景上提供健康警語，並附帶相關文字，例如「如果懷孕或哺乳，請勿使用」等字眼，較偏向於煙草規章制度。

Aurora Cannabis 執行長 Cam Battley 通過電話表示，將大麻與煙草劃為等號是錯誤的。認為合法的用意應阻止黑市的成長，而目前販售的非法大麻都有著「精美的包裝」。

目前加拿大的大麻市價 (目前為違禁品) 為每克 7.5 加幣 (約當 6.07 美元)，與去年同期相比，市價是大幅下跌了 7.7%，創下近十年來的最大跌幅。

美國門市販售的櫻桃大麻派售價 260 美元，而「八分之一」盎司 (約 3.54 克) 售價為 25 美元至 60 美元。

(注意：美國聯邦政府把大麻視為毒品，所以消費者無法跨洲攜帶大麻、郵寄大麻、或帶上飛機等。同時，於加州購入大麻的消費者需滿 21 歲，並只能購入 1 盎司的量。)

(注意二：大麻在台灣為管制物品，也被視為毒品，屬違法禁品。製造、運輸、持有、販賣和使用者，都屬於違法。)