香港金管局擬修訂指引 允科技公司經營虛擬銀行

香港金管局昨 (6) 日發布《虛擬銀行的認可》指引修訂本，為虛擬銀行發牌原則諮詢公眾，預計 5 月正式發出新指引。經修訂指引容許非金融機構，包括科技公司亦可申請經營虛擬銀行，但要扮演促進普及金融角色，不應設最低戶口結餘要求或收取低結餘收費。據悉微眾銀行、平安科技亦有意申請。

綜合星島日報、香港文匯報報導，指引修訂本釐清虛擬銀行發展方向，以及所受監管與傳統銀行一致。修訂本要求虛擬銀行應以促進普及金融為發展方向，顧及小額個人存戶或中小企需要，不應設立最低戶口結餘要求或徵收低戶口結餘收費。

阮國恒表示，由於虛擬銀行不設實體分行，營運成本較低，故可提供小額貸款。他指，依照外國經驗，虛擬銀行貸款額可低至數千元，切合小微企業需求，彌補現時傳統銀行不足。

他續稱，虛擬銀行以零售業務為主，目前不會對其服務範圍作限制，但會規管虛擬銀行不得以掠奪性定價，搶奪市場份額，以免影響銀行體系安全。另外，當局更為着重虛擬銀行的科技及保安風險，所以會就相關風險作獨立評估。

在資本要求上，申請經營虛擬銀行的機構，須符合銀行業條例要求資本至少要有 3 億元 (港元，下同)。阮國恒指，3 億元資本要求在國際上不算嚴苛，由於虛擬銀行吸收市場存款，因此需要確保機構有一定財政實力支持業務發展。至於存放在虛擬銀行的存款，亦受存款保障計畫所涵蓋，上限同為 50 萬元。

針對虛擬銀行不設實體分行，港民有需要時或難以尋求銀行協助，故指引修定本要求申請機構須在香港最少設立一家實體辦事處，作為客戶支援中心，包括處理投訴。

這次諮詢將於 3 月 15 日完結，預期於 5 月發出新指引，目前有意設立虛擬銀行的機構已可遞交申請。阮國恒表示，早前曾商討有意經營虛擬銀行的 10 家機構中，金融機構及科技公司各佔一半。

他指，曾接觸的機構中，不少都符合指引要求，而且不少機構都對經營虛擬銀行表示「非常有興趣，會盡快申請」。對於最終會發出多少個虛擬銀行牌照，他不作預測，只稱須視乎市場對經營虛擬銀行興趣。