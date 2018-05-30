【港股解碼】農業銀行定增之後股價能否迎來修復？

早在今年三月份農業銀行（601288-CN；01288-HK）就發布募資規模達千億的非公開發行方案，募集資金規模不超過1000億元，扣除相關發行費用後將全部用于補充本行的核心一級資本。經過2個多月，2018年5月29日晚間，農行披露該定增預案通過證監會審核最終完成實施，該項定增將成爲A股曆史上最大規模的再融資。

筆者查看農業銀行今年3月份非公開發行股票預案後發現，本次非公開發行的發行對象共7名，分別爲匯金公司、財政部、中國煙草總公司、上海海煙投資管理有限公司、中維資本、中國煙草總公司湖北省公司、新華保險。其中，包括匯金公司、財政部和中國煙草公司三者共認購金額達近900億，定增的比例將超過90%。

（數據來源;農業銀行2018年3月12日披露的公告）

定增價格不低于每股淨資産

農業銀行這次定增價格還算公道，發行的定價基准日爲非公開發行A股股票發行期首日。發行價格爲定價基准日前20個交易日（不含定價基准日，下同）農行A 股股票交易均價的 90%與發行前本行最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股淨資産值的較高者。這句話是什麽意思呢？簡單講就是農業銀行A股現在交易的股價在3.6元左右，每股淨資産約爲4.07元，在定增的時候如果股價低于淨資産，那麽定增的價格就會和每股淨資産的價格相同，這樣的定增方法避免了參與定增的股東攤薄中小股東權益，侵害中小股東的利益。

（數據來源;農業銀行2018年3月12日披露的公告）

從定增規模看，雖然農業銀行定增規模較大，但主要定增對象是公司的前幾個大股東。定增價格也不會低于公司的每股淨資産，這樣就不會給二級市場的股價帶來壓力。最近在A股上市的銀行股，股價近段時間均持續走低，其中農業銀行、興業銀行、光大銀行、民生銀行等一大批股價均低于每股淨資産價格，農行在股價低于淨資産的背景下，股東以每股淨資産的價格去定增，這樣也會對于二級市場的股價帶來提振。

在3月12日晚間農行公布定增預案後，3月13日農業銀行A、H股價雙雙放量上方，這也是公司中小股東，用自己手裏的投票權對農業銀行定增的表態吧。

募集資金全部用于補充核心一級資本

農業銀行副行長此前在2017年業績發布會也是講過，募集資金主要是爲了未來發展，更爲了股東未來價值增長。他強調，農行此次千億元再融資有三方面必要性：一是由于曆史原因，農行資本充足率和核心資本充足率與工行、建行、中行三家相比較低，且上市以來還沒有進行過普通股再融資；二是農行資本充足率雖符合監管標准，但資本緩衝的空間不夠大；三是爲了銀行持續發展，給股東創造更大價值。

從公司公布的2017年報數據來看，農業銀行資本充足率13.74%，核心一級資本充足率10.63%。從數據上看雖然農業銀行資本充足率符合當前監管指標，但是在未來銀行不良資産進一步處置後，要想實現快速發展，現在的資本充足率則有所欠缺。

此次農業銀行定向增發1000億元後，其中，80%股份在未來五年內不流通，20%鎖定期爲三年。除去發行成本外，農行的核心資本充足率將提升0.8個百分點。

未來隨著經濟進一步企穩之後，國內銀行業壞賬見底，市場上對于銀行潛在不良率的擔憂也會逐漸下降，進而也會對于整個銀行板塊逐漸樂觀，推動估值提升。

從農業銀行公布的2017年報數據看，不良貸款率同比2016年末下降0.56個百分點，不良貸款余額同比2016年末下降265億元，說明公司資産質量逐步好轉，減值准備也會相應的減少，農行資産質量和市場預期的基本一致出現好轉。在農行高于市場交易價格定增之後，彰顯出公司股東對于公司未來的信心，在未來，相信隨著整個銀行板塊資産質量好轉，農業銀行的股價也將會迎來一波修複期。

■ 作者｜鄭鵬超

■ 編輯｜張駿芬、徐冰瑩

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