貿易戰升級滬指大跌2.5%創1年新低 兩市近200個股跌停

受到中美貿易摩擦升級的影響，今日滬深兩市股指大幅低開，隨後兩市在低位徘徊震蕩。滬指直接低開擊穿3100點，臨近午盤，三大股指一度均跌2%。午後，隨著海南等板塊的強勢拉升，三大股指均小幅回暖，跌幅有所收窄，但尾盤再度跌幅繼續擴大，滬指創1年新低。滬指收報3041.44點，跌2.53%，成交額1920億。深成指收報10105.79點，跌2.35%，成交額2463億。創業板收報1726.22點，跌2.67%，成交額834億。

盤面上看，市場整體弱勢，兩市近200個股跌停，次新股整體暴跌8%。食品飲料、農林牧漁、餐飲旅遊、黃金等板塊指數漲幅居前，券商、鋼鐵、次新股、染料、5G等概念指數跌幅居前。

熱點板塊方面，市場避險情緒升溫，黃金股錶現活躍，西部黃金(601069-CN)、赤峰黃金(600988-CN)、恒邦股份(002237-CN)封漲停，山東黃金(600547-CN)、湖南黃金(002155-CN)等個股走強。大消費板塊亦逆市上漲，恒順醋業(600305-CN)、雙匯發展(000895-CN)等股均紛紛大漲。釀酒板塊午後再度走強，酒鬼酒(000799-CN)漲近6%，張裕A(000869-CN)漲5%，古井貢酒(000596-CN)等個股紛紛拉升漲逾2%。

技術面上，滬指跳空低開後，上方缺口形成了新的壓力區，但是下方3041點作為前期資金密集成交關鍵點位有一定的心理支撐作用，該位置至關重要。如果不破則後期震蕩築底遲早回補上方缺口，如果破掉則開啓下方新的震蕩中樞。

川財證券認為，相對於周期和可選消費行業，必需消費行業有息負債率較低、經營活動現金流穩定且充足，發生信用違約事件的概率相對偏低，結合消費升級的投資主線，建議關註必需消費行業中的食品和醫藥板塊。對家電板塊而言，一方面由於前期板塊回調幅度較大，近期業績確定性強的標的再次獲得投資者青睐;另一方面由於受A股納入MSCI新興市場指數影響，主動型資金擇機配置相關標的。業績較優的家電龍頭股更具安全邊際，短期交易機會也更為豐富。

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