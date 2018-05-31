美股盤中─義大利債券擔憂減緩 銀行股反彈 道瓊大漲逾240點

美國股市週三中場走高，道瓊大漲逾 240 點，S&P 500 上漲 1%。義大利債券擔憂減緩，金融股昨日大漲，今日反彈，提供了大盤動能。

台北時間 23:54

道瓊工業平均指數上漲 237.57 點或 0.98% 至 24599.02。

Nasdaq 指數上漲 63.37 點或 0.86% 至 7459.97。

S&P 500 指數上漲 30.17 點或 1.11% 至 2720.03。

義大利 2 年期債券殖利率自 2.1% 下降至 1.85%，清除了大部份週二的漲幅。

美國債券殖利率週三則上升 7 基點，帶動了大型銀行股走高。摩根大通，花旗與美國銀行股價均上漲逾 1%。

分析師說，義大利當然有問題，但並非新聞。義大利退出歐盟的機會不大。美國股市去年大幅上漲，今年則進行整理。

週二，道瓊大跌 391 點，或 1.58%。義大利總統任命前國際貨幣基金 (IMF) 官員柯達瑞里擔任臨時總理，協助恢復政治秩序。政局動溫，為股市帶來壓力。

與中國進行的貿易協商，亦為週三華爾街焦點。白宮週二決議對約 500 億美元的中國商品提高關稅，可能影響與北京的談判。

經濟數據方面，美國 ADP 公司週三公布，美國私人企業上週新增就業 17.8 萬人。分析師預估為增加 19 萬人。

台北時間凌晨 02:00 聯準會 (Fed) 將公布褐皮書經濟報告。