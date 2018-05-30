美好置業(000667-CN)與企鵝醫院達成戰略合作

美好置業(000667-CN)5月30日午間公告稱，其與北京企鵝醫院管理有限公司(下稱“企鵝醫院”)於近日在武漢簽署了《戰略合作框架協議書》，為整合雙方優勢資源，共同開拓中國醫療服務市場，雙方將發揮各自優勢進行合作。

企鵝醫院將為美好置業在全國範圍内地産及新城項目提供醫療配套服務，以提升公司政府角色擔當和地産品質，同時實現企鵝醫院醫療服務在全國的擴張。協議有效期為自雙方簽字蓋章之日起兩年。

具體來看，雙方將在美好置業已有樓盤及新建樓盤内合作共建社區全科醫療中心——企鵝醫生;併在美好置業旗下美好産業新鎮共建社區全科醫療中心。

據介紹，企鵝醫院系北京騰康匯醫科技有限公司旗下的數字健康服務企業，緻力於打造全科診所連鎖品牌——企鵝醫生，專註為個人和家庭提供優質、安全的全流程健康管理服務。企鵝醫院已在北京、成都、深圳建設3家企鵝醫生診所，其醫療管理雲服務系統目前已註冊2000所内地民營醫院，併與北京醫科大學等醫院達成深度合作。

美好置業表示，雙方的合作有利於公司房産開發、産業新鎮業務板塊的發展，提升公司所屬項目的綜合服務配套能力，提高住戶生活品質，進一步增強公司行業競爭力。

來源：中國證券網

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