耀才: A股入MSCI 騰訊將有11.3億美元被動式沽盤

耀才證券研究部總監植耀輝發表股市報告，內容如下:

恒指昨日走勢稍稍轉弱，始終市場變數眾多，當中「特金會」能否依期進行，一日未到12/6，似乎仍存在相當高不確定性；然而，「特金會」實際上對市況會有多大影響，筆者認為僅是心理因素而已，反而近期歐洲政局更值得留意。意大利及西班牙分別出現政局動盪，前者在籌組新政府處處碰壁，外界亦擔心民粹主義抬頭會影響該國財政預算，評級機構穆迪上週便宣布，將該國主權評級列入負面觀察名單；至於西班牙方面，執政黨人民黨出現重大醜聞，受Gurtel貪腐案影響，西班牙社會黨已準備在本週五向首相拉霍伊提出不信任動議。受不利消息影響，兩國近期出現「股債雙殺」，歐元匯價亦受到拖累。若情況進一步惡化，不排除會成為環球股市下一輪調整之借口。

至於短期大市表現，則要留意週四收市前MSCI調整。筆者愛股騰訊(00700-HK)近期股價積弱，或多或少便是受到相關因素影響，皆因其佔比將下降1.33個百分點至16.17%，導致出現約11.3億美元相關被動式沽盤。有說法認為騰訊強勢已告終，筆者並不認同，亦持續看好其前景，若股價因調整而回落，會視之為增持良機。

市況沉悶，不如談談近期市場熱話。近日多隻細價股出現異動，個別動輒下跌九成，當中亦不乏港股通股份。內地媒體便撰文《港股通投資也需「排雷」》提到相關風險。基本上，只要過去一年市值平均超過50億港元便有資格。然而市值高並不意味公司基本因素強，所以用市值作衡量標準，本身便存在一定缺陷，筆者過去亦經常強調公司基本面的重要性。但有一點是市場較忽略的，就是北水對個股的持續性影響。

不說不知，北水在個別股份以至板塊的持倉比重其實已頗高。就以近日醫藥股為例，石藥(01093)作為藍籌新貴，北水追捧亦合理，而現時北水持股比例便約7.45%；若覺得不算多的話，另一隻白雲山(00874)便高得多，持股佔比達29.89%。軟件股比例亦不輕，早前急升之金蝶(00268)持股便達到15.03%。北水「掃貨」自然有利股價行情，亦令相關板塊估值被大幅拉高，只是一旦勢頭改變，出貨亦可以是快且狠，所以股價升當然值得興奮，但亦要留意北水所帶來的潛在風險。以上股份股價昨日均有相當大調整，且看今日北水持倉變化能否看出端倪。

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