中國餐飲業營收逾4萬億 業界高端峰會在京舉行

中國餐飲行業的營業收入從改革開放初期的54.8億元跨入4萬億時代，增幅超過700倍。作為第五屆中國(北京)國際服務貿易交易會(簡稱京交會)的重要板塊之一，2018中國餐飲高端峰會30日在北京，與會嘉賓共同探討新時代新餐飲的新發展。

此次峰會以“新時代、新餐飲、新發展”為主題，政府部門領導和行業協會領導、業内知名專家、國内龍頭餐飲企業掌門人等，從餐飲的高質量發展、模式創新、國際化發展等視角，探討新時代背景下餐飲業發展的新課題。

業内人士認為，在“互聯網+”、大數據、雲計算、新零售的時代背景下，一場變革和創新正在興起，餐飲企業如何在供給側發力，不斷滿足廣大消費者在“舌尖上”日益增長的美好生活需要是所有餐飲人面臨的新課題。

近年來，中國餐飲品牌的培育和建設不斷加強，一大批特色突出、管理規範、效益良好的優秀餐飲品牌不但受到國内消費者認可，也成為中華文化“走出去”的重要載體和渠道。

在國家“一帶一路”倡議引領下，越來越多餐飲企業，加快走出去的步伐，有力提升了中餐在全球的認知度。

商務部原副部長房愛卿在峰會上做了《餐飲業隻有高質量發展才能更好地走向世界》的主題演講，從餐飲高質量發展，不斷提升管理和服務，為餐飲行業走出去把脈。

近年來，全聚德(15.110, -0.39, -2.52%)、東來順、眉州東坡、花家怡園、黃記煌、大董等企業相繼開啓了海外之路，部分其他餐飲品牌企業也開始探索走出國門的方法。北京大董餐飲投資有限公司董事長董振祥與大家一起分享了《中餐國際化的探索與思考》，從定位、選址、裝修等多個方面，為業界帶來最真實的經驗分享。

今年是中國改革開放40周年，中國烹饪協會會長姜俊賢在峰會上發布了《中國餐飲産業發展報告2018》，40年來，中國餐飲在行業規模、企業水平、社會影響和經濟拉動作用方面，都實現了跨越性發展。

40年來，中國餐飲行業的營業收入從改革開放初期的54.8億元跨入4萬億時代，增幅超過700倍。經營網點數量增長了39倍，從業人數增長了近30倍。

數據顯示，全國餐飲業在2017年繼續保持回暖向好局面，餐飲收入總規模佔社會消費品零售總額10.7%，拉動消費增長1.2%。特别是在線外賣、中央廚房、餐飲新零售等新理念、新趨勢層出不窮，中國餐飲行業正迎來新的發展局面。

此次峰會由北京市商務委員會和中國烹饪協會主辦，北京烹饪協會和北京商報社承辦，併得到天津市和河北省商務主管部門，以及北京市環保局、旅遊委、文化局、食藥監局、統計局、市僑辦和相關行業協會的大力支持。

來源：中新網

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