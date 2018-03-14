央媽養出的「殭屍」：日本十年期公債周二竟無一筆成交！

摘要：如今很多交易員的飯碗受到了自動化交易的威脅，但日本債券交易員的飯碗受到了日本央媽的威脅。

在「央媽的庇護」下，日本公債市場越來越死氣沉沉，儼然成了「殭屍市場」。

在周二的交易時間段內，日本 10 年期公債的成交量竟然是零！

日本 10 年期公債殖利率日前又回落至 2018 年初時的水平：

（圖片來自 Forexlive）

投資者和交易員普遍感受到，日本央行推出的量化寬鬆政策吸走了日債市場的「元氣」。目前，日本公債市場每日成交量已經從 2013 年實施 QE 時的 35 兆日元一路震盪下跌至如今的 15 兆日元左右。

日本央行行長黑田東彥周三表示，2017 財年中（2017 年 4 月 1 日 - 2018 年 3 月 31 日），日本央行購買了日本公債市場中 75% 左右的公債。

甚至有人調侃稱，如今很多交易員的飯碗受到了自動化交易的威脅，但日本債券交易員的飯碗受到了日本央媽的威脅。

其實除了日本央媽，交易員和投資者們還關注着全球央媽的一舉一動，金融危機之後，「非常規貨幣政策」這個詞的威力之大已不需贅述，全球央媽大筆一揮，究竟買走了多少資產？

花旗銀行的統計顯示，全球央行的資產總量已升至 21 兆美元，而這個數字還在繼續增加。前六大央行的資產規模已經占據了全球 GDP 總量的四成，是 08 年金融危機之前的兩倍多。

（圖片來自花旗銀行）

在持續多年的全球「大放水」之後，如今全球經濟復甦回暖，央行們也到了計劃收手的時候。而央行貨幣政策風向急轉成為了如今市場最恐慌的事情。

全球市場在今年 2 月份曾經對投資者這種情緒的「底線」進行過一次試探。在 2 月初美國非農數據公布之後，時薪數據的超預期曾讓市場懷疑，通膨預期的升高會讓聯準會加快升息進程，這樣的擔憂直接體現在美股暴跌帶動全球股市經歷的「黑色一星期」上。

因此，現在擺在全球央行們面前的是一個兩難處境：他們不能一直保持寬鬆刺激措施，但也不能過快撤出。

『新聞來源／華爾街見聞』