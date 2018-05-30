分析：蘋果18個月內將迎來3.5億支換機潮

蘋果公司 (AAPL-US) 一直等待手機用戶升級，這個等待是值得的。根據研究機構推估，未來 1 年到 1 年半，蘋果可望迎來大量升級用戶。

在過去 2 年的大部分時間裡，蘋果公司一直在努力擴大 iPhone 銷售。GBH Insights 技術研究主管 Daniel Ives 在一份最新研究報告中表示，在未來 12 到 18 個月內，有多達 3.5 億 iPhone 用戶可能會升級到新設備。

《Business Insider》報導指出，Ives 說，「我們相信市場即將開始充分認識到大規模 iPhone 升級機會即將到來。」

他表示，升級周期可能會由今年秋天發表的下一代 iPhone 引發。據報導，蘋果計畫發布多達 4 款新機型，包括一款升級版 iPhone X 和超大尺寸版，一款類似現有 iPhone X 但採用 LCD 螢幕而非 OLED 顯示幕的手機，和中價入門款的新版 iPhone SE。

這些手機可能會比去年的機型引發更多的興趣。去年秋天，蘋果推出 iPhone 8 和 8 Plus，與前 3 年的新機型差不多。它還推出具有高科技面部識別系統和華麗設計的 iPhone X，但售價高達 1000 美元。在過去 12 個月裡，蘋果銷售了 2.17 億支 iPhone，比去年同期的 12 個月期間僅成長 1%。

Ives 表示，新款手機「將有助於捉住客戶的潛在升級需求，這些客戶已決定繞過這一輪周期，新機型的價位和功能可促使固執於現有 iPhone 的客戶買進下一款智慧手機。 。」

此外，他表示，蘋果在中國的機會特別大，新手機在這裡引發用戶共鳴至關重要。他說，中國約有 1 億個 iPhone 用戶，其中約 6000 萬到 7000 萬用戶將在未來 18 個月內升級。

Ives 認為，「下一支 iPhone 將成為全球最重要的中國市場主要潛在產品催化劑，這可能會讓蘋果公司看到銷售成長重現。」

產業研究公司 Gartner 周二的統計指出，今年前 3 個月，高階和高價智慧手機銷售疲軟，消費者偏愛入門級和中級（150 美元以下）機型。

Gartner 分析師 Anshul Gupta 在報告中表示：「由於專注於高階智慧手機，蘋果需要大幅提升其下一代 iPhone 的整體體驗，以刺激換機潮，並在不久的將來實現穩健成長。」