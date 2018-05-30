辣椒取得手遊《PRO野球VS》台港澳獨家代理權 暑假上市挹注Q3業績

辣椒 (4946) 宣布取得 COLOPL 研發的強檔手遊大作《PRO 野球 VS》台港澳獨家代理權，預計暑期上線，將挹注第三季業績。超人氣手遊《PRO 野球 VS》強打寫實風格，2017 年在日本推出後，受到熱烈歡迎，玩家人數狂破百萬。紅心辣椒董事長鄧潤澤表示，能與開發實力堅強的 COLOPL 聯手引進這款重量級棒球遊戲，並重新製作專屬於台港澳玩家的在地化版本，紅心辣椒已取得中華職棒大聯盟授權，《PRO 野球 VS》將實名收錄上百名中職球員，真實再現球員形象，為台灣玩家精心打造獨一無二、充滿實況氣氛的行動遊戲體驗。



《PRO 野球 VS》是知名新銳手遊大廠 COLOPL 又一新力作，除了標榜有真實的職棒球星任君蒐集、調兵遣將外，還將手遊優勢發揮地淋漓盡致，不僅遊戲節奏明快，連棒球比賽最扣人心弦的投打對決，在《PRO 野球 VS》裡，都能用「單手」帥氣暢快完成，想要全力揮擊或三振海 K 對手，盡在玩家股掌之間！單掌瞬間，操作爽快，搭配上即時配對的遊戲方式，《PRO 野球 VS》讓玩家隨時隨地都能開打對戰，輕鬆享受棒球投打對決的快感。