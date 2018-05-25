MOSFET缺貨 類股漲勢擴及代工端 漢磊觸及漲停 茂矽逐步墊高

金氧半場效電晶體 (MOSFET) 供給吃緊惡化，相關類股輪動，從昨日的設計端，今日轉移到代工廠端，漢磊 (3707) 今早開高後，隨買單不斷湧入，股價一度觸及漲停的 29.15 元價位，十點多，成交量更已經放大到超過 3.5 萬張，至於茂矽 (2342) 也逐步墊高。三大 MOSFET 的國際 IDM 廠，英飛凌、意法半導體、威世 (Vishay)，近期傳出接單大滿，訂單可達今年底，且報價更將逐季上揚，並因交貨週期太長，開始有訂單陸續轉出到台商之手，包括大中(6435)、杰力(5299)、尼克森(3317)、富鼎(8261) 明顯受惠，連帶這些 MOSFET 的設計業者也持續對代工廠，包括漢磊 (3707)、茂矽(2342)、新唐(4919) 等追加訂單，包括茂矽與漢磊均確定訂單滿到年底無虞，今年獲利更將大躍進。



而富鼎官方日前也曾透露，今年的問題不是訂單，客戶訂單都很強勁，今年比較緊張的是上游晶圓代工端的產能供給狀況，能否足量供應市場需求是有疑慮的，目前代工廠端的供給是很緊張的，富鼎則因與代工廠有簽長約，因此代工產能吃緊程度相對有限。



也因為 MOSFET 太熱，市場供給持續惡化，三大國際 IDM 廠交期屢屢延長，台廠也明顯雨露均霑，訂單逐步轉移到台廠之手，受此利多消息挹注，昨日大中、杰力、富鼎等股價大漲，甚至漲停，今日股價輪動，漢磊開盤後股價便強勢上漲，茂矽也逐步墊高。

