王品股價連日創低恐退百元俱樂部 市場擔憂的是毛利率

昔日餐飲高價股王品 (2727-TW) 股價連月走低，近日更持續朝百元關卡靠攏，今 (21) 日股價最低來到 102 元，續創史上新低，也恐被剔除百元俱樂部，可觀察到主要賣單來自外資，而根據法人說法，主要擔憂的是第 2 季毛利率表現。

法人指出，王品第 1 季獲利狀況低於預期，且第 2 季已來持續加碼優惠活動，恐不利後續毛利率。

王品第 1 季稅後純益 7737 萬元，年減 40%，每股純益 (EPS)1 元，雖較上季的 0.8 元小幅回升，但在第 1 季營收僅年減 0.37% 的態勢下，獲利低於法人預期。

王品對此解釋，主要是因兩岸人力成本同步上升，且台灣營所稅調升 3 個百分點等因素侵蝕獲利。

進入第 2 季後，王品大規模行銷動作頻頻，台灣事業群 4 月進行 25 周年品牌行銷，而 5 月為迎接母親節，旗下 9 品牌推出超值孝親優惠，提供汽車、機票做為抽獎大禮，6 月則瞄準畢業季需求打造謝師宴超值專案，藉此擴大營收規模，不過，法人坦言在連續 3 個月的加強行銷下，毛利令人擔憂，是近期壓抑股價的主要因素。

可觀察到近日王品賣單以外資為主，5 月以來賣超近千張，是壓抑股價的主要來源，法人認為，過去一項成長幅度較大的中國事業體後續仍恐受到人事、食材、租金成本等不利影響，不排除全年營業利益率下滑。

所幸，王品台灣品牌同店銷售額可望在店鋪體質調整下成長，再加上新品牌開出和展店，台灣事業營運槓桿有望轉佳，抵消部分不利因素。