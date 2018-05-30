

◆盤勢分析

1. 意大利政治局勢動盪與美國再度對中國高科技進口品課徵 25% 的關稅，美國投資人恐慌情緒升高，周二美股四大指數全面下跌，跌幅介於 - 1.58%~-0.5%。其中，摩根士丹利下跌 5.75%，摩根大通下跌 4.27%，花旗集團下跌 3.99%，美國銀行下跌 3.98%；台積電 ADR 下跌 2.9%、高通下跌 1.87%、蘋果下跌 0.36%。

2. 周二台股以小低盤開出，在權值股 2330 台積電表現不佳與亞洲股市同步走弱的影響，指數呈現震盪走低，盤中最低到 10,929 點，一度回測 5 日線，午盤跌幅逐漸收斂。最終指數下跌 23.65 點，收在 10,964.12 點，下跌 0.22%，成交量微縮至 1,393.25 億元；OTC 指數下跌 0.12%，收在 155.18 點。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近日台股橫盤震盪，各天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：周二指數量縮收黑十字線，後續上漲仍出量為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標黃金交叉，MACD 柱狀體下滑。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 71.59 億元；外資 - 55.17 億元、投信 0.57 億元、自營 - 16.99 億元。

4. 電子類股

(1) 蘋概股：傳 APPLE 將搭載三鏡頭，3008 大立光股價收復今年最高價，站穩 4000 元整數關卡；同業 3059 華晶科漲幅超過 4%。

(2) 被動元件：族群 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、2456 奇力新周二股價大幅震盪，僅 6127 九豪、2478 大毅、8043 蜜望實、2472 立隆等二線被動元件個股維持強勢。

(3)MOSFET：受惠漲價題材與轉投資效益挹注 6138 茂達直奔漲停，子公司 6435 大中、同業 5299 杰力、3317 尼克森、8261 富鼎等盤中股價走揚。

5. 非電子類股

(1) 風電：台灣用電量續歷史新高，風電概念股轉熱，指標股 3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、1519 華城逆勢抗跌。

(2) 鋼鐵：1605 華新挾轉投資豐厚，股價緩步走高；2013 中鋼構、2031 新光鋼、9958 世紀鋼受惠風電題材，周二整天維持紅盤。

6. 重點訊息：

(1) 繼 2327 國巨 4 月 EPS 繳出 7.43 元佳績之後，2492 華新科昨（29）日也公布 4 月獲利自結數，4 月 EPS 達 2.15 元，年增 5 倍以上，法人推算其單月毛利率趨近 50％，累計前 4 月 EPS 達 4.86 元，在新產能效應之下，法人上調華新科今年 EPS 估值，全年 EPS 可望挑戰 28 元。

(2) 花旗環球證券發表最新報告，指出矽晶圓的供需緊張關係並未改善，族群股王 6488 環球晶高度受惠漲價風潮，因此給予「買進」投資評等與市場最高的 755 元推測合理股價。這也象徵，外資圈重新將漲價題材注意力，轉回矽晶圓。

