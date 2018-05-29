【顧得投顧】11000點還是震盪

◆盤勢分析

長線保護短線模式，有賺可先出，震盪再接

美股週一休市，台股在沒有外資干擾下本有機會自己走吃一片天，無奈碰到歐豬的問題及亞股的回檔，讓好事多磨了！權值股部分，拉大立光、國巨，殺亞泥及遠傳，在內容物而言還 OK，相關盤中的即時看法，及可留意標的可參考 LINE，盤後追蹤資料可看ＦＢ【台股龍捲風】，教學影片可看 YOUTUBE【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：指數今日下跌 23.65 點，但日 KD 仍黃金交叉 (多頭仍有機會)，而週 KD 出現黃金交叉，代表波段多行情啟動，很多個股會噴翻天！

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，指數出現震盪，類股就留意【矽晶圓】【3D 感測】【PCB】【車用零組件】【電競遊戲】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，所有的行情都是：發散→收斂→盤整→再發散，高檔 11000 點震盪，指標股：大立光 (+170)、台積電(-2)、鴻海(-1.2) 三王，只要表態指數就能輕輕躍過心理關卡區！

產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (+9)，5483 中美晶 (+1)，6182 合晶 (+1.6)、3532 台勝科 (+14.5)，3707 漢磊 (+2.15)、3016 嘉晶 (+1.9)，上週先漲 5 吋 6 吋矽晶圓，本週 8 吋 12 吋有望跟上，可留意 SUMCO 股價

PCB：6153 嘉聯益、6141 柏承、 2367 耀華、3037 欣興、4939 亞電 (+0.45)、8039 台虹、2313 華通、3645 達邁 (-4.5)、5469 瀚宇博 (-1.55)、6191 精成科 (-0.65)、5439 高技、5349 先豐

3D 感測：3105 穩懋 (-10.5)、2455 全新 (-1.5)、8086 宏捷科 (-1.4)，3374 精材 (-0.2)、3059 華晶科 (+1.2)、5351 鈺創 (+1.4，漲停)、3406 玉晶光 (-6)

車用：3665 貿聯、1536 和大、4721 美琪瑪、4739 康普、2481 強茂、5425 台半、6238 勝麗、2415 錩新、8349 恒耀、3552 同致 2231 為升 (+13)

【電競及遊戲】：6111 大宇資 (+11 漲停板)、6169 昱泉 (+1.05)、6180 橘子 (-1.3)、3293 鈊象 (+6.5)、3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠 (+2.8)、2376 技嘉 (-1.3)、2377 微星、3540 曜越 (+2.75)

徐照興 老師

以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險

