恒大健康(00708-HK)終止收購1月湘潭土地併收購重組地塊

恒大健康(00708-HK)公布，有關公司於2018年1月19日與湘潭市國土資源局(出售人)就中國湖南省湘潭市5宗地塊(統稱「1月地塊」)的國有建設用地使用權訂立土地使用權成交確認書，總代價為人民幣6.99億元。出售人為中華人民共和國湘潭市的政府部門，併為湘潭市政府轄下機關。

由於出售人的内部批核程序，出售人尚未完成向競得人轉讓1月地塊的國有建設用地使用權。董事會認為，終止1月湘潭土地收購現時及將來均不會對集團的財務狀況及業務營運造成任何重大不利影響。

於2018年3月，出售人已重組1月地塊，併於其後以重組地塊重新上市以供競投。公司宣布，公司(透過其附屬公司恒鵬湖南健康産業有限公司已競得中國湖南省湘潭市潭公土網挂(2018)010地塊(醫療衛生用地)的土地使用權;及湖南恒盛健康産業有限公司(為公司一間附屬公司擁有40%及獨立於公司及其關連人士的第三方擁有60%權益的合營公司)已競得中國湖南省湘潭市潭公土網挂(2018)011地塊(娛樂康體用地)、潭公土網挂(2018)012地塊(商業用地)、潭公土網挂(2018)013地塊(商業用地)及潭公土網挂(2018)014地塊(娛樂用地()「餘下地塊」，連同(2018)010地塊統稱「重組地塊」)的國有建設用地使用權。内容有關重組地塊的《國有建設用地使用權出讓合同》已於2018年5月28日訂立。

收購(2018)010地塊及餘下地塊的國有建設用地使用權(「收購」)的代價分别為人民幣5569萬元(其中全部款項僅由恒鵬湖南提供)及人民幣6.43億元(其中款項的40%由湖南恒盛提供)，乃由公開挂牌競價方式釐定。代價約20%已作為收購重組地塊的競買保證金付清。重組地塊餘下代價預計於2018年6月29日前支付。出售人已將公司先前支付作為1月地塊競買保證金付款的金額退回予公司。

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