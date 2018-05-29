粵海投資(00270-HK)：粵海財務與廣東天河城訂新租賃合同

粵海投資(00270-HK)公布，有關公司的持續關連交易及修訂有關天河城大廈辦公室物業訂立租賃合同的年度上限。由於天河城大廈35樓現租賃合同將於2018年7月20日屆滿，於2018年5月29日，廣東天河城與粵海財務(粵海控股附屬公司)訂立天河城大廈35樓新租賃合同，就此，廣東天河城同意出租及粵海財務同意承租該物業作辦公室用途，定期3年，由2018年7月21日起至2021年7月20日止，每月租金為人民幣161,332.95元。粵海財務亦須支付有關該物業之管理費及其他雜項支出予廣東天河城之一間全資附屬公司以其為該物業提供物業管理服務。

除天河城大廈35樓現租賃合同外，廣東天河城亦與粵海控股(公司最終控股股東)簽訂了天河城大廈42樓及45樓現租賃合同。

天河城大廈35樓新租賃合同將為集團提供穩定租金收入，併將維持天河城大廈的出租率。集團根據該等租賃合同於2018年、2019年、2020年及2021年12月31日止年度合併全年經營收入(包括上述之租金收入、費用及雜項支出)年度上限現調整為：2018年、2019年、2020年及2021年年度上限分别為1700萬元人民幣、1700萬元人民幣、1400萬元人民幣及200萬元人民幣。

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