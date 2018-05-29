【港股解碼】專注中國藝術品，東京中央拍賣公司要赴港上市

中華文明悠悠五千載，留垂史冊的除了將相王侯、草莽英雄的故事，還有諸多珍貴的文物，比如唐代三彩釉陶器、宋代景德鎮青白瓷、元代青花人物故事瓷器、明朝紫銅香爐、清朝書畫……而隨著歲月的變遷，這些曾經的日常家用都只能在博物館或拍賣會上見到，其中，拍賣行又是主要的文物流通、交易場所，比如我們今天文中要說的東京中央拍賣控股有限公司。

5月28日，在聯交所發布的申請頒布及聆訊資料集中，東京中央拍賣控股公司赫然在列，意味著這家主攻以中國、日本藝術品爲主的各種藝術品的拍賣公司將赴港上市。究竟實力幾何，讓我們來一探究竟。

專注中日藝術品，業績平穩增長

東京中央拍賣控股有限公司是香港及日本領先的中國及日本藝術品拍賣行之一，專注拍賣以中國及日本藝術品爲主的各種藝術品，包括中國書畫、中國古董及日本及中國茶具。

根據灼識咨詢報告，其2017年的排名如下：按中國藝術品拍賣業務的交易價值計算，在亞洲（不包括中國內地）所有經營中國藝術品拍賣業務的拍賣行中排名第四，市場份額爲6.5%；按日本及香港的中國藝術品拍賣業務的交易價值計算，在日本及香港所有經營中國藝術品拍賣業務的拍賣行中分別排名第二及第五，市場份額分別爲26.8%及4.4%；及按日本及香港的日本藝術品拍賣業務的交易價值計算，在日本及香港所有經營日本藝術品拍賣業務的拍賣行中排名第五，市場份額分別爲3.1%及1.4%。

截至2016年、2017年及2018年3月31日止年度，東京拍賣總收入分別約爲138.6百萬港元、148.0百萬港元及173.3百萬港元。截至2016年3月31日止年度至截至2018年3月31日止年度，複合年增長率約爲11.8%。往績記錄期內，該公司擁有人應占溢利分別約爲18.5百萬港元、30.8百萬港元及44.1百萬港元，呈現出平穩、較快增長的態勢。

分産品來看，截至2016年、2017年及2018年3月31日止年度，東京中央拍賣公司的收入構成中，中國書畫占比最大，于記錄期內分別占總收入的比重爲51.6%、63.2%、61.4%，錄得營收68.79百萬港元、86.93百萬港元、101.04百萬港元；其次爲中國古董及日本、中國茶具。

作爲亞洲知名的拍賣公司，東京中央已發展成爲香港及日本享負盛名、深受信賴的拍賣品牌，且擁有穩固及不斷擴大的客戶群。于2018年3月31日，其與五大客戶的業務關系已維持介乎0.5年至7年。截至2016年、2017年及2018年3月31日止年度，來自五大客戶的收入占我們總收入分別約17.6%、18.2%及24.4%。

從行業來看，隨著全球經濟複蘇，高淨值人群增加，藝術品收集、藝術品欣賞及藝術品投資日漸普及，預期全球藝術品拍賣市場將會複蘇，預期2022年的總交易價值將上升至278億美元，2017年至2022年的複合年增長率爲2.6%。

受益多項利好因素，預期藝術品需求增加

在各項利好因素的影響下，預期未來五年全球中國藝術品拍賣市場將會增長。預計2022年全球中國藝術品拍賣市場的總交易價值將達8,267.9百萬美元，2017年至2022年的複合年增長率爲3.2%。

2017年，全世界約有600家拍賣行出售中國藝術品，舉行的拍賣會約達1,000場。同年，成功售出的中國藝術品約350,000件，占全球提供作銷售的中國藝術品總數約53%。

在所有中國藝術品中，中國書畫及中國古董爲兩大主要類別，合共占2017年于全球中國藝術品拍賣市場産生的總交易價值約85%。2017年，中國內地于中國藝術品拍賣市場擁有最大的市場份額，占全球中國藝術品拍賣市場總交易價值約70%。香港爲中國內地以外最大的市場，占同年總市場份額約20%。

而隨著拍賣市場在亞洲的蓬勃發展，潛在買家獲得的信息更多，更加專業，品味更多元化，對藝術品的質量期望更高，藝術品的落槌價達到曆史新高，對中國當代藝術品的欣賞亦可能隨著受歡迎程度增加而日益發展。2017年，當代藝術品的全球拍賣價值約爲20億美元至30億美元。預計當代行業概覽藝術品的拍賣價值將按複合年增長率5%增長，至2022年將達到26億美元至38億美元。

東京中央拍賣公司深耕中國藝術品拍賣行業逾7年，享有很高的品牌知名度、成熟的網絡支持及穩固的且不斷擴大的客戶群體，亦會隨著市場規模的擴大而享受紅利。

作者：董虹

編輯：張駿芬、羅霞

港股解碼，香港財華社王牌專欄，20年專注港股，金融名家齊聚，做最有深度的原創財經號。看完記得訂閱、評論、點贊哦。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)