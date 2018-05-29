「安卓之父」也鎩羽而歸：為何現在做手機這麼難？

猶記得十年前，沒有鍵盤的 iPhone 橫空出世，一舉打破諾基亞和黑莓對手機市場的制霸局面。但如今，想要衝出蘋果和安卓兩大陣營，開創全新的盛世，似乎已經變得分外困難。「搞機」這件事，就連「安卓之父」安迪 · 魯賓（Andy Rubin）都玩不動了。

5 月 24 日周四，彭博社援引知情人士消息稱，魯賓的創業公司 Essential Products 已經取消了開發新款智慧型手機的計劃，並且正在計劃「賣身」。

知情人士還稱，該公司已經聘請瑞信集團擔任顧問，負責其潛在的出售事宜，目前至少出現了一位感興趣的買家。

一年之前，財務數據公司 Equidate 將 Essential Products 估值定位在 9 億至 10 億美元之間。Essential Products 此前還曾融資近 3 億美元，領投公司包括亞馬遜、騰訊以及富士康。

即便如此，做手機仍舊是一大難題？

美國新媒體 Axios 分析認為，箇中關鍵在於，即使是當下最具創新性的智慧型手機初創公司，也免不了將手機系統搭建在安卓平台之上。如此一來，與其他的競爭對手相比，又能有多大的不同呢？

上述媒體還看到，手機行業目前的利潤被蘋果和三星兩大巨頭瓜分，剩餘的市場市佔率才由其餘生產商——比如中國的華為、韓國的 LG 和日本的索尼——進行殘酷爭奪。創業公司想要分一杯羹，自然沒那麼簡單。

智慧型手機已經儼然成為一個紅海市場，行業競爭日趨白熱化，產品也越來越同質化，在很多人眼中「創新已死」。但魯賓並不這麼看，他認為創新仍然大量存在，公司並未很好地加以利用。

去年 5 月 31 日，Essential Products 發布了其首款手機 Essential Phone。這是一款主打全面屏概念的手機，搭載高通最新的驍龍 835 處理器，運行內存 4GB，閃存 128GB。此外，這還是一款鈦合金打造的手機，其耐用性遠超其他手機用料。

這款手機最終推遲了數周，才於八月底面向消費者開放購買。不巧的是，蘋果 iPhone X 隨之而來，雙方競爭之激烈，顯然可想而知。

此前《連線》報導稱，Essential Products 的長期願景是，打造一個可無限擴展的開源平台，這個平台就是 Ambient OS，旨在驅動所有的智能家居設備，相當於驅動一切的安卓。

Axios 則援引消息人士表示，該公司正將自己的精力放在非智慧型手機的產品背後，以便更好地從競爭對手之中脫穎而出。