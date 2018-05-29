【異動股】醫藥板塊持續走強 華通醫藥(002758-CN)等多股漲停

醫藥板塊逆市領漲，午後持續走強，截止發稿，華通醫藥(002758-CN)三連板漲停報13.08元，太龍藥業(600222-CN)漲停報5.45元，廣濟藥業(000952-CN)漲停報15.68元，泰合健康(000790-CN)漲停報7.5元，千山藥機(300216-CN)漲停報9.61元，百花村(600721-CN)漲停報10.92元，聯環藥業(600513-CN)漲9.57%報8.93元，普洛藥業(000739-CN)漲8.28%報7.98元，方盛製藥(603998-CN)、一品紅(300723-CN)、白雲山(600332-CN)、廣生堂(300436-CN)等股均紛紛大漲超5%。

國家藥監局日前錶示，中國目前已建立起覆蓋疫苗“研發-生産-流通-接種”全生命周期的監管體系。據介紹，中國目前是世界上最大的疫苗生産國，共有45家疫苗生産企業，可生産63種疫苗，預防34種傳染病，年産能超過10億劑次，是世界上為數不多的能夠依靠自身能力解決全部計劃免疫疫苗的國家和地區之一。目前國産疫苗約佔全國實際接種量的95%以上。

此外，為推動智慧健康養老快速發展，在5月28日至6月1日舉辦的第五屆中國(北京)國際服務貿易交易會(以下簡稱“京交會”)，將召開2018全國智慧康養大會(以下簡稱“2018康養大會”)。這是京交會創辦以來首次設置健康養老板塊，意在為養老企業搭建展示和交流的平台，為養老産業資本更大範圍地“引進來”和“走出去”暢通渠道。5月30日舉行的“2018全國中醫藥健康養老服務發展戰略研討會”上，國家相關部門、協會和養老領域龍頭企業將共同探討中國健康養老産業發展的相關話題。

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