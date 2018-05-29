同仁堂：每年海外開店10家以上 不排除未來有集資可能

同仁堂國藥 (3613-HK) 今 (29) 日轉主板，開盤報港幣 17.7 元，股價受壓，暫時最多跌 5.8%，見港幣 16.48 元，成交額港幣 1770 萬元。同仁堂國藥控股股東同仁堂科技 (1666-HK) 亦跌 3.8%。

公司主席梅群表示，此次轉主板出於 2 個目的，一是可為 3 家上市公司之間帶來更健康的發展；另一方面同仁堂國藥在海外的發展空間也將更大。

據財華社報導，3 上市公司定位，同仁堂股份 (600085-CN) 專注於國內，同仁堂科技 (1666-HK) 則主要以傳統民用藥品為先，而同仁堂國藥則主攻海外市場。梅群表示，3 家公司各自分工任務清晰，所享條件亦均等，目前暫無打破這種分工邊界的想法。

同仁堂國藥 2013 年至 2017 年期間，收入、毛利及淨利潤平均複合增長率約 20%，期間股本回報率近 20%。梅群表示，轉往主板上市將增強股份的交易流動性，並提升集團對公眾投資者的企業形象，並有利集團未來的增長。

談到轉板後發展情況，行政總裁丁永玲則指出，會保持整體增長 20% 的速度，若進行收購「借船出海」，標的會與集中醫藥大健康相關。而海外開店步代肯定比以往每年開 10 家有所增加。

丁永玲表示，未來同仁堂國藥將加大在海外市場的投資力度，在「一帶一路」沿線國家發展中醫養生等業務，發展全產業鏈模式，打造中國中醫文化影響力。

被問及海外市場對中醫的認可度，新浪財經引述丁永玲表示，市場需求是有的，只是海外對中醫認可還要提升，公司亦會經常開展大型義診，讓海外居民也可感受到中醫的神奇。公司在中東歐及非洲市場會發展業務，加大投資開設的中醫診所。

她指出，香港是海外市場發展的總部，在其海外業務發展占比也較大。

至於未來會否有集資可能性，公司財務總監林曼表示公司目前資金充裕，賬上資金約港幣 20 億元，但不排除未來有集資可能性，具體要視乎專案需要。