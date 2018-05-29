廣州通過第二批城市更新年度計劃 擬投12.4億微改造老舊小區

5月25日，廣州市政府審議通過《廣州市2018年城市更新年度計劃(第二批)》，第二批共有428個正式項目，計劃安排市財政資金約12.5億元。其中，涉及老舊小區微改造項目422個，投入資金共計12.4億元。

此前3月，廣州市城市更新局發布今年首批城市更新年度計劃，共計安排3.5億元更新223個項目。而此次列入第二批計劃的正式項目共428個、佔地25.93平方公里，計劃安排市財政資金約12.5億元。

據悉，第二批計劃項目類型以老舊小區微改造項目為主，投入資金共計12.4億元，佔安排資金總量的99%;改造項目422個、佔地24.20平方公里，項目佔總計劃數98%。其中，按項目所屬行政區統計，越秀、荔灣、天河三區項目共安排資金7.75億元，佔資金總量的62%。

而廣州市城市更新局相關負責人介紹，此次老舊小區改造將採取EPC總承包(設計施工一體化)、企業代建、國企平台、區政府相關部門作為項目業主、BOT等模式組織改造，對於由同一個改造主體實施的多個老舊小區微改造項目，在招標環節鼓勵多個項目“打包”招標，簡化工作環節，加快實施進度。

此外，在第二批城市更新年度計劃中除老舊小區微改造以外，其餘項目還包括片區策劃項目1個、1.23平方公里；舊村莊綜合整治項目1個、0.42平方公里；國有土地舊廠自主改造項目3個、0.06平方公里；土地整備或政府收儲項目1個、0.02平方公里。

來源：觀點地産網

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