同仁堂國藥獲批轉主板 29日開始交易 不發新股

同仁堂科技 (1666-HK) 旗下的同仁堂國藥 (8138-HK) 宣布，已於上週五 (11 日) 獲得港交所批准其由創業板轉主板的申請，5 月 28 日為創業板最後交易日，5 月 29 日開始會轉為主板交易，股份代號 3613。

同仁堂國藥股價

香港《明報》報導，同仁堂國藥這次轉板不會發行新股，該公司是 2013 年 5 月 7 日在創業板掛牌。公司解釋，轉板上市將會增強股份交易流動性，提升企業形象，有利公司未來的增長，財務靈活性及進一步擴大規模業務，並讓公司在公眾、機構及個人投資者中獲得更廣泛認可。

同仁堂國藥是同仁堂品牌的主要海外發展平台，在非中國市場提供服務，主營業務為製造、零售及批發中藥產品和保健產品，以及提供中醫諮詢和診療服務。

新浪財經報導，據同仁堂國藥公告，股份於主板上市前將於創業板市場除牌，在創業板買賣的最後一天為 2018 年 5 月 28 日，預計 2018 年 5 月 29 日上午 9 時起，股票於主板開始買賣。

這次同仁堂國藥轉板也與港交所 (0388-HK) 推動上市改革，提出取消創業板簡易轉板申請有關，在取消簡易轉板前，很多創板公司趕死線前申請轉板。

除了同仁堂國藥外，另一市值較大的中新控股 (8207-HK) 亦有提出申請，新意網 (1686-HK) 更已完成轉主板，令留在創業板的大市值公司買少見少。

同仁堂國藥也是少數會派股息的創業板公司，其轉板也令罕有的創業板收息股再少一家。