交銀國際(03329-HK)首次銀團貸款獲24家國際銀行參與

交銀國際(03329-HK)5月29日，與24家來自中國大陸、香港、台灣、新加坡及韓國的主要銀行和金融機構，簽署一項等值50億港元雙幣種銀團定期貸款協議。年利率為銀行基準加130點子，屬市場較低水平，有關貸款將用作一般營運資金。

交銀國際董事長譚岳衡介紹，集團上市一周年，這是首次進行銀團貸款活動，認購反應熱烈，原40億港元計劃超額2倍，反映銀行界對該公司具信心。由於交銀國際以往負債率不高，因此仍有貸款增長空間。面對香港金融市場改革，將迎來新經濟企業上市，是次銀團貸款亦為公司提供資金配置資源於新經濟企業。踏入2018年，他介紹集團四大業務板塊均取得均衡增長，包括投行、證券、資產管理和投資業務。

A股即將納入MSCI新興市場指數，譚岳衡預期將有利A股國際化發展，引入國際投資者進入A股市場，但過程將會是漸進式。對於近期內地債務違約事件增加，他表示違約事件間有發生，現在內地推行去槓杆，或有集中效應，但不看到這將是個發展趨勢。

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