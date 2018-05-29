業務不足 港交所勒令鼎和除牌 10日內提復牌建議

鼎和礦業 (0705-HK) 因業務不足問題遭到港交所 (0388-HK) 勒令除排，集團已申請今 (29) 日起停牌，停牌前股價報港幣 0.032 元。

鼎和礦業股價

香港《明報》報導據鼎和公告，聯交所通知要求公司除牌理由主要包括公司業務營運規模處於非常低水平，而且核數師自 2012 財年起已對公司持續經營的能力表示懷疑、集團旗下印尼礦場至今無收入、在馬來西亞開採白雲石及製造鎂錠，以及在各國進行鎂錠貿易及中國礦泉水開採及裝瓶，多年均僅有非常低的營運水平，資產水平未能證明有足夠的資產價值，保證公司股份得以持續上市等。

聯交所要求鼎和於 10 日內提交一份復牌建議。

與此同時，鼎和披露收到持有集團約 5% 股權的主要股東、威勝 (3393-HK) 主席吉為通知，要求召開股東會投票罷免公司所有董事。

鼎和指出，對方未有提及任何罷免原因，根據公司條例，公司需於收到要求後 28 日內召開股東會進行投票。

資料顯示，成報大股東谷卓恒曾為鼎和主要股東，但去年開始減持股權退出，同時間吉為連番增持，但至去年底基金公司 A PLUS CAPITAL 加入「掃貨」，現時該基金持有公司 7.31% 股權，為鼎和最大單一股東。