港交所今日起引入短暫停牌機制 3檔股票指數期權納T+1時段

今 (14) 日起，港交所最活躍的 3 檔股票指數期權：恒生指數期權權、恒生中國企業指數期權、小型恒生指數期權，將納入盤後交易時段 (T+1 時段)，以幫助市場更好地進行風險管理。

新浪財經報導，為確保市場公平有序，避免潛在的極端價格波動，收盤後交易時段的期權交易將設有短暫停牌機制。亦即香港的收盤後交易時段將同時設有 2 個市場保障機制，分別是價格上 / 下限機制和短暫停牌機制，令市場保障體制更為完善。

(圖：新浪財經)

價格上下限機制適用於收盤後交易時段的股票指數期貨交易。當成交價達參考價上 / 下限的 5%，或當買 (賣) 盤輪候隊伍中的最高買價 (最低賣價) 達價格上限 / 下限等情況時，價格上 / 下限機制將會被觸發，交易所會隨即在電子交易系統中發出市場訊息，而在價格範圍內的買賣盤將繼續進行配對。

短暫停牌機制只適用於 T+1 時段的股票指數期權交易。只有在參考合約 (即月期貨) 的現存買盤價 (賣盤價) 達其參考價上 / 下 5% 時，短暫停牌機制才會被觸發。一旦短暫停牌機制被觸發，該短暫停牌的期權合約於收盤後交易時段剩下時段的交易亦會暫停，並將於下一個日間交易時段恢復交易。

簡單來說，由於期權與相應期貨的即月合約掛鉤，短暫停牌機制的觸發取決於相應期貨的即月合約的買賣盤價是否觸及價格上下限機制；但短暫停牌機制和即月合約的成交價無關，即便相應期貨的即月合約成交價達收盤後交易時段的價格上 / 下限，但只要買賣盤價並未觸及價格上 / 下限時，短暫停牌機制仍不會被觸發。

舉例說明，當即月恒生指數期貨的日間交易時段最後成交價為 20000 點，其於收盤後交易時段時段的價格上下限如下圖：

(圖：新浪財經)

1) 由於期權與相應期貨的即月合約掛鉤，以下案例解釋說明，當即月恒生指數期貨趨向價格上限時，短暫停牌機制在不同的買賣盤價情況下會否被觸發。

案例 1，當買盤價 20996 點、賣盤價 21000 點，不會觸發短暫停牌機制，因現存買盤價未觸及價格上限。

案例 2，當買盤價 20996 點，賣盤價為 -，不會觸發短暫停牌機制，因現存買盤價未觸及價格上限。

案例 3，當買盤價 21000 點，賣盤價為 -，短暫停牌機制被觸發，因現存買盤價觸及價格上限。

2) 以下例子解釋說明，當即月恒生指數期貨趨向價格下限時，短暫停牌機制在不同的買盤價及賣盤價情況下會否被觸發。

案例 1，當買盤價 19000 點，賣盤價 19003 點，不會觸發短暫停牌機制，因現存賣盤價未有觸及價格下限。如有市價賣盤，該成交價將會為 19000 點。該即月期貨將觸發價格上下限機制，但相關的股票指數期權的短暫停牌機制將不會被觸發。

案例 2，當買盤價為 -，賣盤價 19005 點，不會觸發短暫停牌機制，因現存賣盤價未有觸及價格下限。

案例 3，當買盤價為 -，賣盤價 19000 點，短暫停牌機制被觸發，因現存賣盤價觸及價格下限。