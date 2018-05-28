市場傳國巨將併購九豪 惟國巨不予評論

被動元件相關股價今日各自強力飆漲，其中，龍頭股國巨 (2327) 飆上 1065 元，亮燈鎖住漲停，再創歷史新高，市值突破 3,500 億元。今日同時更傳出，國巨買進九豪 (6127) 約 10% 股權，尤以國巨董事長陳泰銘擔任的國新投資持股約 6%，成九豪最大單一股東，引市場極大關注，揣測國巨下一步併購對象就是九豪。九豪資本額 10.88 億元，是國內唯一晶片電阻陶瓷基板廠，也是全球 0402 基板主力供應商，全球市占率 70%，九豪更是國巨 0402 基板第一大供應商。九豪今日盤中攻上漲停，以 25.05 元收盤，漲幅達 9.87%，以今日股價來看，市值約 27.25 億元。



據市場分析，九豪因擁有全球 0402 電阻陶瓷基板 70% 料源，只要用極低代價就可取得被動元件市場戰略地位。今日傳出除國新投資持有 6% 的九豪股權外，加上國巨其它持有九豪股權部分，國巨已約有 10% 的九豪股權。



國巨過去一個月分別併購美國普思電子、君耀 - KY(6422)，今日又傳出將併購九豪消息，國巨對此表示，公司確實有對九豪短期性投資，但只是正常財務規劃，併購傳聞為市場臆測，強調市場傳言多，未經證實不予評論。

