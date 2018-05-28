滬深300和上證50等指數調整成份股 6月11日生效

據《上海證券報》報導，上交所與中證指數有限公司日前宣布調整上證 50、上證 180、上證 380 等指數的指數成份股，中證指數有限公司同時宣布調整滬深 300、中證 100、中證 500、中證香港 100 等指數指數成份股，本次調整將於 6 月 11 日生效。

本次指數成份股調整後，上證 50 和上證 180 指數對滬市的總市值覆蓋率分別為 46% 和 67%，滬深 300 和中證 500 指數對滬深市場的總市值覆蓋率分別為 55% 和 15%。

從估值看，按 5 月 24 日收盤價計算，調整後的滬深 300 和中證 500 指數本益比分別為 13.8 倍和 24.1 倍，上證 50 和上證 180 指數本益比分別為 10.8 倍和 12.2 倍。

在本次樣本調整中，上證 50 指數更換 5 檔股票，恆瑞醫藥 (600276-CN)、青島海爾 (600690-CN) 等進入指數，海通證券 (600837-CN)、中國核電 (601985-CN) 等被調出指數。

上證 180 指數更換 18 檔股票，加入廣汽集團、美凱龍等股票，移出信威集團、西南証券等股票被調出指數；上證 380 指數更換 38 檔股票，上海家化、圓通速遞等進入指數，華友鈷業、通化東寶等被調出指數。

滬深 300 指數更換 27 檔股票，海天味業、海瀾之家等股票進入指數，信威集團、城投控股等被調出指數；中證 100 指數更換 8 檔股票，瀘州老窖、上海機場等股票進入指數，方正證券、萬達電影等被調出指數。

根據中證指數有限公司提供資料，本次調整後，滬深 300 指數中，原材料、主要消費行業股票​​數量及權重增加較多，原材料行業指數成份股由 33 檔升至 37 檔，權重由約 6.1 % 升至 6.9%。

主要消費行業指數成份股由 11 檔升至 13 檔，權重由約 6.8% 升至 7.4%。同時，金融地產行業股票數量減少最多，指數成份股由 76 檔降至 72 檔，權重由約 38.9% 降至 37.4%。