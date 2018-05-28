證交所未來業務聚焦2重點 明年先推動全面逐筆交易

立法院財委會今 (28) 日考察證交所、期交所和櫃檯買賣中心近 3 年營運績效，證交所指出，股市活絡台股創下最長萬點紀錄，並帶動證交稅收成長，展望未來業務重點，將聚焦推動多元上市方案，新增大型無獲利上市條件，以及明年推動全面逐筆交易，估計近期就會完成規劃報告並提交金管會。

根據證交所業務報告指出，上市櫃獲利良好，去 (2017) 年整體上市櫃稅後純益年成長 17%，另股市也持續活絡，2016 年日均成交值為 775 億元，至今 (2018) 年 1 月至 4 月日均成交值成長至 1341 億元，且台股也創下最長萬點紀錄，並帶動證交稅收入成長，去年證交稅收入 900 億元，年成長 191 億元。

展望未來業務重點，證交所指出，將推動多元上市方案，新增大型無獲利上市條件，近期陸續接觸符合條件的企業，例如 Gogoro 等；另也將推動全面逐筆交易，預計近期完成規劃報告提交金管會。

而今日在會中，多名立委關注證交所推動的逐筆交易和零股交易何時推出，證交所董事長許璋瑤表示，全面逐筆交易講了很多年，陸續都有跟證券公會討論相關問題，目前規劃明年先推動全面逐筆交易，待逐筆交易實施沒問題之後，會再推動零股交易。